LG dévoile ses nouveaux écouteurs xboom Buds en collaboration avec will.i.am

Les nouveaux écouteurs sans fil LG xboom Buds, fruit d’une collaboration avec l’artiste will.i.am, ont été présentés au CES 2025 à Las Vegas. LG unifie ainsi sa gamme d’écouteurs et d’enceintes sous une même bannière.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En plus de ces téléviseurs, LG a profité du salon du CES 2025 pour annoncer la commercialisation de nouveaux écouteurs intra-auriculaires. Comme prévu lors d’une précédente communication de la marque, il s’agit d’une collaboration avec will.i.am. Baptisés xboom Buds, ces modèles embarquent des transducteurs en graphène, un matériau aussi fin que le papier mais plus résistant que l’acier. C’est l’une de ses principales caractéristiques. Cela leur permet de délivrer une reproduction sonore équilibrée avec des basses profondes. La technologie de réduction active du bruit vient compléter ces caractéristiques acoustiques pour offrir une immersion sonore optimale.

LG xboom Buds // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une autonomie généreuse

L’autonomie constitue un autre point fort de ces écouteurs, avec une durée d’écoute atteignant 30 heures grâce au boîtier de charge, selon LG. En outre, la certification IPX4 assure une protection contre les projections d’eau, rendant les écouteurs adaptés à un usage sportif ou en extérieur.

LG xboom Buds // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les xboom Buds proposent deux modes d’écoute distincts : un mode dynamique privilégiant les basses pour une écoute stimulante, et un mode harmonieux pour une expérience plus équilibrée. La technologie LE Audio Auracast permet la connexion simultanée à plusieurs appareils et le partage audio entre plusieurs utilisateurs.

Notez que les ingénieurs de LG ont précisé avoir particulièrement travaillé sur le confort d’utilisation. Les embouts s’adaptent à différentes morphologies d’oreilles, tandis que le système de crochets assure un maintien stable pendant les activités physiques.

LG xboom Buds // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une intégration intelligente

L’intégration de la plateforme RAiDiO.FYI, via l’application, développée par will.i.am, apporte une dimension interactive à l’expérience d’écoute. Cette technologie basée sur l’intelligence artificielle permet aux utilisateurs d’interagir avec leur contenu audio de manière personnalisée.

Disponibilité et prix des écouteurs LG xboom Buds

À l’heure de l’écriture de ces lignes, LG n’a pas encore communiqué sur le prix et la date de disponibilité des nouveaux écouteurs LG xboom Buds. Ils seront proposés en noir ou en blanc.