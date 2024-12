LG s’associe à will.i.am pour réinventer sa gamme audio xboom

Le géant sud-coréen LG Electronics vient d’annoncer une collaboration stratégique avec l’artiste et entrepreneur will.i.am pour redéfinir sa ligne de produits audio xboom. Cette alliance, qui sera officiellement présentée au CES 2025 de Las Vegas, donnera lieu à au moins 4 nouveautés audio des enceintes jusqu’aux écouteurs.

Les marques high-tech nouent régulièrement des partenariats avec d’autres marques pour profiter d’un savoir-faire technologique ou conclu des accords avec certaines personnes qu’elles jugent assez influentes pour leur apporter quelque chose. LG travaillait avec Meridian depuis quelques années pour le premier cas et pour le deuxième, l’entreprise sud-coréenne vient de signer une collaboration avec will.i.am.

Connu dans le monde de la musique pour ses chansons au sein du groupe Black Eyed Peas, ses 4 albums solo, ses productions audio avec de grands noms de l’industrie ou pour ses actions entrepreneuriales, will.i.am endosse donc le rôle « d’Architecte Expérientiel » pour la marque xboom.

L’idée est qu’il apporte son expertise tant artistique que technologique. Avec cette collaboration, LG veut repositionner la marque, visant à séduire une nouvelle génération d’amateurs de musique. Les produits arboreront désormais la signature « xboom by will.i.am » et proposeront une expérience sonore entièrement repensée.

Quels produits et quelles innovations ?

Si, pour le moment, aucun produit n’a officiellement été dévoilé. Le prochain salon du CES 2025 de Las Vegas sera l’occasion pour LG de faire des annonces en ce sens, en tout cas pour les premiers appareils issus de cette collaboration. La marque a d’ailleurs publié des images montrant seulement quelques détails des produits. On peut notamment y devenir des écouteurs, mais aussi, ce qui semble être une enceinte mobile, en bas à gauche, elle-même portée par will.i.am en personne sur la photo un peu plus bas.

Il semblerait qu’il y ait également deux autres enceintes, plus volumineuses, celles-ci. Connaissant l’homme pour ses ambiances musicales festives, il y a fort à parier qu’il y aura très probablement une enceinte de soirée dans le lot.

Selon le communiqué de LG, la nouvelle gamme veut se distinguer par une approche binaire du son. Les utilisateurs pourront ainsi alterner entre deux signatures acoustiques : un mode dynamique privilégiant les basses profondes pour les moments festifs, et un mode plus équilibré offrant des tonalités harmonieuses pour l’écoute quotidienne. Les produits seront pratiques puisque dotés de sangles de transport et ludiques avec un système d’éclairage réactif qui pulse au rythme de la musique.

L’intelligence artificielle au service de l’audio

En outre, si on ne connait pas encore les caractéristiques techniques des futurs produits audio « xboom by will.i.am », on sait cependant qu’ils profiteront de la fonction RAiDiO.FYI. Cette plateforme, développée par will.i.am, transforme l’expérience d’écoute traditionnelle en y ajoutant une dimension interactive pilotée par l’IA. Les utilisateurs pourront ainsi interagir en temps réel via des conversations bidirectionnelles avec leur contenu musical, créant ainsi une nouvelle forme de consommation audio.

