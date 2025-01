Klipsch dévoile sa nouvelle gamme d’enceintes festives Music City

La marque audio américaine Klipsch annonce le lancement de trois nouvelles enceintes portables baptisées Music City. Cette nouvelle gamme, composée des modèles Vegas, Miami et New York, s’inscrit dans l’héritage sonore de la marque.

Lors du CES 2025, Klipsch a dévoilé trois modèles d’enceintes pensées pour faire la fête. Toutes les trois ont été développées sous la supervision de Roy Delgado, héritier du savoir-faire du fondateur Paul W. Klipsch. Elles intègrent la technologie brevetée à pavillon acoustique caractéristique de la marque. Cette approche technique permet d’obtenir une efficacité acoustique élevée tout en minimisant la distorsion et en optimisant l’autonomie.

Caractéristiques techniques distinctives

Le modèle Vegas, le plus compact, offre une puissance sonore de 95 dB et une réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz. Sa batterie assure 8 heures d’autonomie sans éclairage ou 6 heures avec les effets lumineux activés.

Le modèle Miami se distingue par ses doubles haut-parleurs de 5,25 pouces et une autonomie prolongée atteignant 18 heures.

Enfin, l’enceinte New York, modèle phare de la gamme, intègre deux haut-parleurs professionnels de 8 pouces permettant d’atteindre 110 dB, avec une réponse en fréquence descendant jusqu’à 35 Hz.

Fonctionnalités innovantes pour les professionnels

Les trois modèles intègrent des fonctionnalités destinées aux animateurs professionnels : microphone pour karaoké, effets sonores préenregistrés (klaxon, scratch, applaudissements), et système d’éclairage RGB synchronisé avec la musique. L’application Klipsch Connect Plus permet de personnaliser les réglages d’égalisation et les motifs lumineux. La connectivité comprend le Bluetooth 5.2, une entrée auxiliaire 3,5 mm, une entrée instrument 6,35 mm et un port USB-A pour la recharge d’appareils.

La conception privilégie la portabilité. En effet, les modèles Miami et New York sont équipés de roues et d’une poignée rétractable, tandis que le Vegas et le Miami disposent de supports pour montage sur pied. La protection IPX4 assure une résistance aux éclaboussures, adaptée aux conditions d’utilisation en événementiel.

Disponibilité et prix des enceintes Klipsch Vegas, Miami et New-York

La gamme Music City sera disponible en précommande à partir du 7 janvier 2025. Le modèle Vegas sera proposé à 299 dollars (349 euros), le Miami à 549 dollars (649 euros) et le New York à 699 dollars (899 euros). La commercialisation en Europe est prévue pour le printemps 2025.