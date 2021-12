FrandroidOffreMoi d’excellents écouteurs sans fil

Tentez de gagner des écouteurs sans fil Klipsch T5 II ANC avec notre concours #FrandroidOffreMoi sur Twitter, Instagram et Facebook.

Et si vous vous laissiez tenter par des écouteurs sans fil pour Noël ? C’est précisément le beau cadeau qu’on vous propose aujourd’hui avec notre concours #FrandroidOffreMoi qui prend la forme d’un calendrier de l’Avent sur nos réseaux sociaux.

Jour 11 : d’excellents écouteurs signés Klipsch

Les Klipsch T5 II ANC ont reçu l’excellente note de 9/10 lorsque nous les avons testés. Et pour cause, ils séduisent par une flopée de qualités. La signature sonore est au top, le comportement dynamique est quasi parfait, le grave et l’aigu sont très bien gérés et la réduction du bruit est efficace.

Ajoutez à cela des appels que vous pourrez passer en tout confort et un look bien fini associé pour des écouteurs agréables à porter. Lancés à 299 euros, les Klipsch T5 II ANC (dans leur coloris Gun Metal) seront gratuits pour vous si vous gagnez ce lot.

Comment gagner les écouteurs Klipsch T5 II ANC ?

Sur Twitter

Pour participer sur Twitter, pensez à trois choses. 1 : tweetez « #FrandroidOffreMoi les écouteurs Klipsch ». 2 : retweetez et likez notre publication. 3 : suivez les comptes de Frandroid et de Klipsch France.

CONCOURS JOUR 11 🎁 Gagnez des écouteurs true wireless T5 II ANC de Klipsch 🎶 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi les écouteurs Klipsch

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @Klipsch_France TAS 27/12 🎉

Sur Instagram

Vous pouvez essayer de gagner les écouteurs sur Instagram en mentionnant une personne de votre entourage qui ne peut pas se passer de musique, en likant notre post et en vous abonnant aux comptes de Frandroid et de Klipsch France.

Sur Facebook

Sur Facebook, dites-nous simplement qui ne peut pas se passer de musique selon vous.

Rendez-vous le 27 décembre prochain pour le tirage au sort.

