FrandroidOffreMoi un super écran PC 4K et QD Mini-LED

Le 18e jour du calendrier de l’Avent et du concours #FrandroidOffreMoi s’ouvre sur un nouveau cadeau : l’écran gaming TCL 27R83U.

C’est parti pour le jour 18 du calendrier de l’Avent et du concours #FrandroidOffreMoi. Aujourd’hui, vous pouvez tenter de gagner un écran gaming pour votre PC, le TCL 27R83U QD Mini-LED 160Hz 4K UHD.

Jour 18 : le moniteur gaming TCL 27R83U

Plongez au cœur de l’action avec le TCL 27R83U, un écran gaming qui se targue de répondre aux plus hautes exigences. Avec sa diagonale de 27 pouces et sa définition 4K et sa dalle Mini-LED (1152 zones de local dimming), il offre une super clarté et une belle immersion.

Comptez aussi sur un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. La compatibilité avec les technologies AMD FreeSync Premium assure par ailleurs des sessions de jeu aux petits oignons.

Le cadre est très fin tandis que le moniteur s’ajuste facilement en hauteur en plus de pouvoir s’incliner et pivoter.

