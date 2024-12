FrandroidOffreMoi un téléviseur TCL qui se transforme en tableau

Nous voici au 12e jour du calendrier de l’Avent ! Au menu : un téléviseur TCL NXTFRAME 65A300 PRO capable de se transformer en tableau. Voici comment participer au concours #FrandroidOffreMoi.

C’est parti pour le jour 12 du calendrier de l’Avent et du concours #FrandroidOffreMoi. Aujourd’hui, vous pouvez tenter de gagner TCL NXTFRAME 65A300 PRO.

Jour 12 : un TCL NXTFRAME 65A300 PRO

Les modèles de la série NXTFRAME PRO sont dotés d’un design élégant avec un cadre fin et ils peuvent être accrochés au mur ou installés sur un trépied (vendu séparément). Surtout, ils se distinguent par leur capacité à afficher de superbes tableaux pour décorer votre intérieur. Vous pouvez aussi compter sur une intégration discrète des connectiques.

Le TCL NXTFRAME 65A300 PRO profite d’un écran 4K UHD de 65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, compatible avec les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ. Il est équipé du chipset AIPQ Pro pour un traitement d’image optimisé, ainsi que des technologies AMD FreeSync Premium et « Game Accelerator 240 », conçues pour réduire la latence lors des sessions de jeu. Ce n’est pas tout : il s’accompagne d’une barre de son signée Bang & Olufsen et un caisson de basses, offrant une configuration 3.1.2 canaux et une puissance totale de 290 W. Belle immersion !

Google TV, les assistants vocaux Google et Alexa, ainsi que les technologies Cast et AirPlay 2 sont de la partie aussi. Un super objet à arborer dans la maison.

Sur X/Twitter

Voici les règles pour participer sur Twitter.

Publier un tweet avec #FrandroidOffreMoi + le NXTFRAME 65A300 PRO + @TCL_TV_FR

RT + Like de notre post

Follo w@Frandroid et @TCL_TV_FR

Sur Instagram

Voici comment participer sur Instagram

Tag deux amis en commentaires et like le post !

Partagez en story

Follow @frandroid_off & @tclfrance

Sur Facebook

Voici comment se présentent les règles sur Facebook.

Dis nous 2 personnes avec qui tu aimerais admirer ce téléviseur !