FrandroidOffreMoi un duo de choc clavier+souris MSI

Nous voici au jour 16 du concours #FrandroidOffreMoi de 2024. Pour cette case du calendrier de l’Avent, nous mettons en jeu un clavier et une souris de MSI.

C’est parti pour le jour 16 du calendrier de l’Avent et du concours #FrandroidOffreMoi. Aujourd’hui, vous pouvez tenter de gagner un clavier gamer MSI VIGOR GK41 et une souris gamer MSI VERSA 300 WIRELESS

Jour 16 : un combo MSI clavier+souris pour le gaming

Nous voici avec deux produits au programme pour ce 16e jour du calendrier de l’Avent. Commençons par le clavier.

Le MSI VIGOR GK41 est un clavier mécanique conçu pour répondre aux exigences des gamers. Avec ses switchs mécaniques haute précision, il offre une frappe fluide et réactive, idéale pour les sessions de jeu intenses et la saisie rapide. Son rétroéclairage RGB personnalisable illumine chaque touche pour pimper l’expérience visuelle, tandis que son design épuré et robuste garantit une durabilité optimale.

De son côté, la souris sans fil MSI VERSA 300 WIRELESS promet de combiner confort et précision. Elle peut compter sur un capteur optique pouvant atteindre 8000 DPI, mais aussi sur des microcommutateurs d’une capacité de plus de 30 millions de clics. Oh, et elle est également RGB sans que cela compromette l’ergonomie. Sachez d’ailleurs qu’elle se nippe de grips latéraux à motif diamant pour être agréable en main.

Bref, avec ce clavier et cette souris, vous serez toujours paré !

Sur X/Twitter

Voici ce qu’il faut faire pour participer sur X/Twitter.

Tweet #FrandroidOffreMoi + un pack clavier souris MSI + @msifrance

RT + Like notre post.

Follow@Frandroid+@msifrance

Sur Instagram

Tag deux amis en commentaires et like le post.

RT + Like notre post.

Follow @frandroid_off & @msigaming_france 🎁

Sur Facebook

Dites-nous deux amis qui aimeraient ce pack MSI !