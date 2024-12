FrandroidOffreMoi une montre connectée Garmin Venu 3

Le calendrier de l’Avent et le concours #FrandroidOffreMoi en sont au jour 15 désormais. Le lot à gagner aujourd’hui est une montre connectée, la Garmin Venu 3.

Jour xx : la Garmin Venu 3

La Garmin Venu 3 est une montre connectée conçue pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de fitness. Avec son écran Amoled lumineux, elle combine élégance et technologie de pointe pour s’adapter à votre quotidien.

Elle excelle dans le suivi de votre bien-être grâce à des fonctionnalités avancées telles que l’analyse du sommeil, le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque, et des outils dédiés à la gestion du stress et de l’énergie corporelle. Ses modes d’entraînement spécifiques, son GPS intégré ultra précis et ses plans d’entraînement personnalisables font d’elle un allié idéal pour les sportifs.

La Venu 3 sait détecter les siestes, partage des suggestions de récupération, et peut aussi proposer des exercices pour les utilisateurs en fauteuil roulant.

