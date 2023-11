Test de la Garmin Venu 3 : une montre connectée pour le sport et la vie quotidienne

Garmin présente la Venu 3, sa nouvelle montre connectée qui complète sa gamme éponyme. Forte d’une orientation sportive et santé, cette montre de sport s’ouvre également vers la vie quotidienne grâce à certaines applications que l’on peut installer. Dotée d’un écran tactile et bardée de nombreux capteurs, cette montre saura-t-elle satisfaire les utilisateurs les plus exigeants ? Réponse dans notre test.

Garmin Venu 3 Fiche technique

Modèle Garmin Venu 3 Dimensions 45 mm x 45 mm x 12 mm Définition de l'écran 454 x 454 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 8 Go Poids 46 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Fiche produit

La montre connectée de ce test a été prêtée par le constructeur.

Garmin Venu 3 Un design robuste et bien fini

Cette nouvelle Garmin Venu 3 prend la forme d’un boitier circulaire en 45 mm. Doté d’une épaisseur de 12 mm, l’objet ne s’affine que de 0,2 mm en comparaison du précédent modèle Venu 2. Une différence sensible, mais surtout imperceptible à l’œil nu. Sur la tranche du boitier, on retrouve trois boutons qui permettent d’accéder aux menus de l’OS, dans lesquels l’on naviguera du bout des doigts grâce à l’écran tactile. Ce mode de fonctionnement hybride à l’aide de commandes physiques et de fonctionnalités tactiles indique timidement la double orientation vers le lifestyle et vers le sport que prend le constructeur.

Rappelons que toutes les montres connectées Garmin ne disposent pas d’un écran tactile, comme certains modèles de la gamme Forerunner ou encore la Fenix 6. À ce sujet, Garmin intègre dans cette Venu 3 un microphone et un haut-parleur. L’utilisateur peut ainsi passer et répondre à des appels directement depuis la montre, ainsi qu’utiliser l’assistant vocal installé sur son smartphone. Précisons bien que la montre n’intègre pas d’assistant et utilise en temps réel celui du téléphone (Google Assistant pour Android, Siri pour iOS).

En raison de son grand format, cette montre s’adaptera difficilement aux petits poignets pour sa version 45 mm. Garmin indique une convenance aux poignets d’une circonférence de 135 à 200 mm. On aurait apprécié que Garmin la décline également en version S de petit format, comme c’était le cas pour la Venu 2S. La montre en elle-même développe une allure sportive et robuste. Le verre qui surplombe le cadran, du Gorilla Glass, contribue d’ailleurs à la solidité de l’objet. Le design en lui-même profite de belles finitions et se veut bien loin du rendu d’un objet premier prix. Dans la lignée de l’apparence, Garmin commercialise séparément des bracelets en différents coloris. Ceux-ci restent limités puisqu’ils se cantonnent au noir, gris, bleu foncé et turquoise. On note tout de même la possibilité de commander un bracelet en cuir ainsi qu’une boucle en nylon. Néanmoins, ces deux derniers ne sont disponibles qu’en noir. Le système de fixation par corne avec pompe laisse suggérer que n’importe quel bracelet de 22 mm doté d’un système similaire pourrait s’y substituer.

Garmin Venu 3 Un grand écran lumineux

Avec la Venu 3, Garmin propose un grand écran rond Amoled de 1,4 pouce pour une résolution de 324 pixels par pouce. Doté d’un capteur de luminosité ambiante performant, la luminosité maximale de l’objet permet d’y voir en toutes circonstances, même en plein soleil. La nuit, la montre détecte automatiquement le sommeil et l’écran s’estompe pour n’afficher que l’heure de manière non éblouissante. On note la possibilité de régler certaines plages horaires auxquelles cet écran réduit s’active afin de ne pas gêner les mouvements dans le lit au moment de l’endormissement.

On apprécie la présence d’un mode always-on, qui permet de ne jamais éteindre l’écran. En revanche, l’autonomie de la montre s’en voit perturbée et revue à la baisse en cas d’activation de cette fonctionnalité. Comme la grande majorité des montres connectées qui se respectent, le cadran virtuel est personnalisable. Ceci s’effectue à l’aide de l’application Connect IQ, disponible sur Android et iOS, conçue pour référencer tous les cadrans disponibles et qui endosse le rôle de store d’applications tierces pour la montre.

Garmin Venu 3 Des fonctions très complètes et pertinentes

L’utilisateur peut ajouter des applications tierces à sa montre Venu 3. En revanche, ces dernières devront être spécifiquement conçues pour le système de Garmin. En d’autres termes, l’application Garmin Connect IQ est le seul moyen d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires, Garmin ne prenant pas en charge le Google Play Store. Parmi les applications compatibles, on pourra citer une version de Spotify ou une alternative à Google Maps, pour effectuer un trajet sans son smartphone (à condition de télécharger les cartes).

Le constructeur propose également une application, nommée Garmin Connect, qui permet de retrouver toutes les données mesurées et tous les entraînements enregistrés. Accessible depuis Android et pour iOS, Garmin Connect est également disponible en version web, pour une lisibilité améliorée. Pour les sportifs ayant leurs habitudes sur une application dédiée, il est évidemment possible de connecter la montre à des services tiers comme Strava pour exporter des entraînements depuis Garmin. Ces données sont pareillement accessibles directement sur la montre. En revanche, la lisibilité est loin d’être parfaite en matière de précision, en raison de la taille de l’écran.

L’application Garmin Connect permet de personnaliser tous les réglages de la montre. On pourra par exemple y sélectionner les applications du smartphone auprès desquelles l’on souhaite transférer les notifications vers la montre. Notons par la présente que de nombreux paramètres pourront être configurés directement sur l’interface de la Venu 3. Si la navigation par le biais du tactile combinée aux boutons physiques peut paraître une bonne idée, sa prise en main est un peu déroutante. Le premier bouton en partant du haut permet d’ouvrir le menu des applications, celui du milieu affiche les dernières applications utilisées et le bouton le plus bas correspond au retour à l’étape précédente. Si ces touches physiques sont certes pratiques, elles ne représentent que 50 % de la navigation, le reste étant effectué du bout du doigt sur le tactile.

Concernant les activités sportives, Garmin propose de suivre un bon nombre de pratiques. Course à pied en extérieur comme sur tapis avec un calcul de la distance parcourue, Golf, natation, cyclisme, entraînements de type HIIT, etc. On apprécie d’ailleurs la fonction de retour au point de départ, qui utilise le GPS intégré à la montre pour nous ramener à bon port si l’on se perd lors d’un footing.

Garmin Venu 3 Précision de rigueur pour le suivi de santé

Comme la totalité des montres connectées, la Garmin Venu 3 dispose d’une fonctionnalité de podomètre qui permet notamment de compter le nombre de pas réalisés sur la journée. Fidèle à son positionnement haut de gamme, cette Venu 3 embarque un GPS d’une grande précision. Nous avons pu le vérifier dans le cadre de ce test en comparant les données d’un itinéraire enregistrées depuis la montre à celles issues d’un smartphone Google Pixel 7. La technologie de géolocalisation GNSS de la Garmin Venu 2 repose à la fois sur le système GPS américain, le système Glonass russe et le système Galileo européen. Cependant, contrairement aux modèles Forerunner 265 ou 965, la montre ne propose pas de suivi GPS multibande L1+L5 et se contente d’une seule bande de fréquence.

Tracé GPS de la Garmin Venu 3 Tracé GPS de référence

La Garmin Venu 3 est avant tout une montre conçue pour le suivi des données liées au sport et à la santé. De ce fait, elle embarque bon nombre de capteurs précis dans leurs mesures :

Capteur de fréquence cardiaque : pour mesurer des données liées aux battements du cœur.

Oxymètre de pouls : pour récolter les informations nécessaires à la mesure du taux d’oxygénation sanguin (SpO2).

Altimètre : pour calculer le dénivelé parcouru lors d’une sortie en extérieur.

Gyroscope : permet d’améliorer la précision de certaines fonctionnalités ou même d’activer l’écran lorsque l’utilisateur tourne le poignet.

Thermomètre cutané : pour suivre certains paramètres comme les cycles menstruels chez la femme.

Contrairement à d’autres montres dans la même gamme de prix, comme certains modèles d’Apple Watch, la Garmin Venu 3 ne dispose pas d’une fonctionnalité pour effectuer un électrocardiogramme. La fonctionnalité est bien proposée aux États-Unis, mais n’est toujours pas disponible en Europe. En revanche, elle maitrise à la perfection la mesure de la variabilité cardiaque. C’est d’ailleurs l’un des paramètres sur lequel elle mise via ses algorithmes pour déterminer le niveau de stress de l’utilisateur. Durant le test, la montre connectée a su repérer une crise d’angoisse sur son porteur, avant même que ce dernier n’en aperçoive les premiers symptômes. Si ceci est très intéressant pour un certain public, il apparaît important de rappeler que Garmin n’a pas conçu cette fonctionnalité en ce sens et que cette dernière ne peut pas être garantie comme fiable à 100 %.

Dans le même registre, le suivi du sommeil apporte de nombreuses informations pertinentes et intéressantes. Parmi ces données récoltées, on retrouve la fréquence cardiaque, le nombre de respirations par minute, les phases de sommeil et l’oxygénation sanguine tout au long de la nuit.

La mesure de la fréquence cardiaque est également très précise. Nous l’avons vérifié en utilisant une mesure de référence depuis une ceinture Garmin HRM Pro Plus durant une séance de course à pied. Comme le montre le graphique, la Garmin Venu 3 — représentée en rouge sur la courbe — suit parfaitement le tracé, malgré quelques rares écarts. Ces derniers peuvent correspondre à un mouvement rapide du poignet, comme pour essuyer la sueur lors de l’effort. Pour une mesure de la fréquence cardiaque avec un capteur de type optique, la Garmin Venu 3 s’en sort honorablement bien. Ce n’est pas sans rappeler l’Apple Watch Series 9 qui, elle aussi, performait sur ce même test.

Garmin Venu 3 Une autonomie de longue durée

Garmin annonce une autonomie pouvant s’étendre jusqu’à 14 jours au maximum. Dans le cadre de notre test, nous avons activé tous les capteurs de mesures en continu et utilisé la montre de façon exigeante. En revanche, nous n’avons pas activé le mode always-on de l’écran. En ces circonstances, la Garmin Venu 3 s’est entièrement déchargée après avoir été porté six jours.

La montre se recharge à l’aide d’un chargeur doté d’un connecteur propriétaire, que l’on raccorde en USB-C. La recharge complète s’est effectuée en 1 h 20 dans notre test.

En tenant compte de l’utilisation de l’appareil, mais surtout de l’enregistrement des mesures en continu, la Garmin Venu 3 dispose d’une très bonne autonomie. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 9 se décharge pour sa part en moins de deux jours.

Garmin Venu 3 Appel et communication

La montre connectée de Garmin dispose d’une connectivité Bluetooth Low Energy et Wi-Fi. La présence d’un microphone et d’un haut-parleur intégré permet de passer des appels au poignet. Le son en appel est de bonne qualité pour la taille de l’objet, mais la puissance du haut-parleur aurait pu être revue à la hausse. Pour utiliser les fonctionnalités de communication de cette toquante, il sera nécessaire d’avoir son smartphone à proximité : l’appareil n’est pas compatible avec les e-SIM.

Pour compléter les puces GPS (Glonass et Galileo) intégrées dans la Garmin, cette montre intègre la technologie NFC, qui permet notamment de configurer Garmin Pay. Cette fonctionnalité autorise l’utilisateur à payer en sans contact depuis sa montre. Précisons qu’il n’est pas nécessaire d’être à portée du smartphone pour régler un achat avec la montre.

Garmin Venu 3 Prix et disponibilité

La Garmin Venu 3 est disponible depuis le 30 août 2023 en plusieurs coloris, en boitier de 41 mm et de 45 mm à partir de 499 €.