Test de la Coros Apex 2 Pro : une montre sportive au sommet de l’autonomie pour affronter Garmin

Si les amateurs de montres connectées pour le sport connaissent bien certaines marques bien installées comme Polar ou Garmin, un constructeur fait de plus en plus parler de lui. Il s’agit de la marque Coros, de plus en plus utilisée par les athlètes et coureurs professionnels, notamment à grand renfort de sponsoring.

Pour savoir ce que les montres du fabricant avaient dans le ventre, nous avons profité du lancement de la nouvelle Coros Apex 2 Pro afin de la tester. L’occasion de voir comment elle se positionne face à ses principales concurrentes comme la Garmin Forerunner 955, la Polar Grit X Pro ou la Suunto 9 Peak Pro.

Coros Apex 2 Pro Fiche technique

Modèle Coros Apex 2 Pro Taille d'écran 1.3 pouces Technologie LCD Protection de l'écran Verre Sapphire Format écran Circulaire Dimension 46.1 mm Poids 53 grammes Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Coros.

Coros Apex 2 Pro Design

D’emblée, la Coros Apex 2 Pro se positionne comme une montre taillée pour le sport en extérieur. On a affaire ici à un design assez classique pour une montre connectée de sport avec un boîtier plutôt épais — 14 mm d’épaisseur — et des bordures assez massives. Il faut dire que, comme pour la plupart des montres d’outdoor, l’Apex 2 Pro profite d’une lunette plus haute que le verre de l’écran afin de le protéger au mieux contre les rayures. On a d’ailleurs affaire ici à du verre saphir pour la protection de l’écran, à de l’alliage de titane pour le boîtier et à un alliage de titane Grade 5 avec revêtement PVD (dépôt physique en phase vapeur) pour assurer la meilleure protection possible.

Notons par ailleurs que l’Apex 2 est déclinée en deux versions très semblables — à l’exception du GPS, du format et de l’autonomie. En fonction du modèle on va donc avoir un gabarit différent :

Coros Apex 2 Pro : format de 43,1 x 46,5 x 14 mm, écran de 1,3 pouce (260 x 260 pixels), bracelet de 22 mm ;

Coros Apex 2 : format de 43,0 x 42,8 x 12,8 mm, écran de 1,2 pouce (240 x 240 pixels), bracelet de 20 mm.

Pour les deux versions, Coros propose par ailleurs un bracelet en nylon avec système d’attache velcro plutôt bien conçu. Celui-ci va vous permettre de serrer le bracelet autant que vous le souhaitez autour de votre poignet sans avoir à vous restreindre à vous accommoder des perforations intégrées sur le bracelet. Si ce type de bracelet est surtout adapté au trail, il est cependant possible de le changer facilement, puisque Coros propose un système de cornes sur sa montre avec système d’accroche standard à pompe à relâchement rapide de 20 ou 22 mm selon le modèle. Vous pourrez donc facilement profiter d’un bracelet en cuir plus élégant, d’un modèle métallique en mailles ou d’un bracelet en silicone.

La Coros Apex 2 Pro // Source : Chloé Pertuis La Coros Apex 2 Pro // Source : Chloé Pertuis

Sur le boîtier de la montre en lui-même, on retrouve des boutons physiques sur le côté droit. Notons cependant que la montre peut se retourner et que l’on peut donc passer les boutons à gauche. Au centre, une grosse couronne rotative faisant également office de bouton est cerclée de deux autres touches. On s’attardera un peu plus tard sur les contrôles proposés par chaque bouton.

Dans l’ensemble, on a affaire ici à une montre sportive au design relativement sobre. Certes, l’Apex 2 Pro est une montre massive, tant et si bien qu’il est arrivé qu’elle gêne les manches d’un pull ou d’un blouson, mais elle propose une certaine rondeur, loin des bords anguleux auxquels nous a habitués un constructeur comme Garmin. Seul le logo gravé Coros, opposé aux boutons physiques, vient réellement se faire remarquer. Notons également que ce format inspire la solidité et l’on ne craint pas d’emporter la montre avec soi dans une sortie de course à pied en plein orage, dans un trail ou en longue randonnée. Par ailleurs, Coros annonce que son Apex 2 Pro peut fonctionner jusqu’à 50 mètres de profondeur — certification 5 ATM — et à des températures de -20 à 50 °C.

Coros Apex 2 Pro Écran

Comme pour la plupart des montres connectées sportives, la Corox Apex 2 Pro utilise un écran LCD à mémoire permanente. Concrètement, cette technologie d’écran a l’avantage de ne pas nécessiter un rétroéclairage pour être consulté par l’utilisateur, contrairement à du LCD classique. En revanche, il en résulte un écran nettement moins contrasté que sur des affichages traditionnels. C’est pratique pour du sport en extérieur, puisque l’on pourra lire l’affichage de la montre même en plein soleil, mais force est de constater qu’on est loin de la netteté, de la précision ou des couleurs proposées par un écran LCD classique, et, a fortiori, d’un écran Oled.

Comme on l’a vu, l’Apex 2 et l’Apex 2 Pro disposent de deux écrans différents. Du côté de l’Apex 2, il s’agit d’une dalle ronde de 1,2 pouce de diamètre avec un affichage de 240 x 240 pixels, soit une résolution de 200 pixels par pouce (ppp). Pour l’Apex 2 Pro, on a cette fois un diamètre de 1,3 pouce avec une définition de 260 x 260 pixels, mais toujours une résolution de 200 ppp.

À titre de comparaison, signalons que l’Apple Watch Series 8 propose une densité de 326 ppp et la Samsung Galaxy Watch 5 de 321 ppp. En revanche, la Garmin Forerunner 955, qui utilise une technologie d’écran similaire, se cantonne elle aussi à une densité de 200 ppp. On est donc dans la norme de ce qu’on peut trouver sur une montre sportive à écran transflectif, même si l’affichage sera bien moins net et détaillé que sur une montre connectée plus traditionnelle.

Particularité de la Coros Apex 2 Pro, du moins pour une montre sportive, elle est dotée d’un écran tactile. Cette fonction n’est activée par défaut que pour la navigation dans la cartographie, mais peut être utilisée pour naviguer dans les menus. Néanmoins, à l’usage, on préférera se contenter des boutons physiques tant le tactile peut manquer de réactivité.

Du fait de sa technologie LCD à mémoire permanente, l’écran de la Coros Apex 2 Pro est par ailleurs doté d’un mode always-on. L’affichage est donc actif en permanence, mais le rétroéclairage ne vient s’activer que lorsqu’on pivote le poignet ou qu’on appuie sur le bouton dédié. Notons par ailleurs que, par défaut, la montre vient se verrouiller automatiquement après quelques secondes en veille. On peut par ailleurs choisir d’activer le rétroéclairage en permanence, seulement à certaines heures ou jamais. Par ailleurs, le rétroéclairage est automatiquement désactivé lorsque vous basculez en période de sommeil la nuit — la montre vous demande à quelle heure vous vous couchez — et l’Apex 2 Pro va alors désactiver non seulement la luminosité de l’écran, mais également les notifications.

Comme toutes les montres connectées, la Coros Apex 2 Pro permet également de modifier le cadran affiché à l’écran. D’emblée, cinq cadrans sont proposés directement sur la montre : certains avec une horloge numérique, d’autres avec une horloge analogique. Il est également possible de modifier la couleur d’accentuation du cadran, mais, malheureusement, pas de modifier les complications affichées à l’écran.

L’application Coros propose un peu plus de choix avec 19 cadrans et un peu plus de fantaisie. Cependant, là aussi, impossible de choisir précisément les complications affichées. Dommage quand Garmin vous permet une personnalisation bien plus poussée des watchface sur ses propres montres connectées.

Coros Apex 2 Pro Usage et application

Comme on l’a vu, la Coros Apex 2 Pro est dotée de trois boutons sur la tranche pour naviguer confortablement dans l’interface. Dans le détail, voici les contrôles proposés pour chaque touche :

Appui court sur le bouton du haut : activation de l’éclairage

Appui long sur le bouton du haut : mesure de la SpO2

Appui court sur la couronne centrale : liste des activités et applications

Appui court sur le bouton du bas : retour en arrière / défilement des complications du cadran

Appui long sur le bouton du bas : boîte à outils

Pour naviguer dans les menus, c’est là que la couronne rotative entre en action. Celle-ci va vous permettre de faire défiler une page facilement vers le haut ou vers le bas simplement en la faisant tourner. Bon point, il est également possible d’inverser le sens de rotation si l’on souhaite que la rotation dans le sens horaire aille vers le haut ou le bas. L’appui long sur le bouton du haut peut par ailleurs être personnalisé entre plusieurs options : ne pas déranger, boussole, oximètre (sic), test VFC, carte, carte satellite, chronomètre, mode nuit, musique, commande caméra, mouvement solaire ou connexion Wi-Fi.

L’écran de la Coros Apex 2 Pro // Source : Chloé Pertuis La Coros Apex 2 Pro // Source : Chloé Pertuis La Coros Apex 2 Pro // Source : Chloé Pertuis

Par ailleurs, la Coros Apex 2 Pro est dotée d’un écran tactile. Par défaut, il n’est activé que pour la navigation dans la cartographie, mais il est possible d’utiliser cette surface tactile pour faire défiler l’écran. En revanche, il est possible d’utiliser le tactile pour naviguer si vous le souhaitez. Ceci étant, on l’utilisera peu, car il vous faudra nécessairement passer par l’appui court sur la couronne pour valider un menu, ce qui n’est pas très pratique. Par ailleurs, la réactivité de l’écran tactile n’est pas des plus élevées et on aura vite fait de revenir à une navigation par boutons.

Sur la gestion du cadran principale, on a affaire ici à un fonctionnement assez proche de ce que peut proposer Garmin. Concrètement, depuis l’écran principal, le fait de faire tourner la couronne vers le haut ou le bas — ou de glisser vers le haut ou le bas sur l’écran tactile — va permettre de faire défiler plusieurs données. Par défaut, on va ainsi avoir accès au nombre de calories brûlées, à la durée d’exercice dans la journée, au nombre de pas parcourus, au nombre d’étages gravis, à la performance de course, au niveau de fatigue, au niveau de récupération, à la fréquence cardiaque, à la durée de sommeil, à l’altitude, aux horaires de lever et de coucher de soleil, à la température ou aux notifications.

Comme la grande majorité des montres connectées, la Coros Apex 2 Pro peut en effet afficher les notifications reçues depuis votre smartphone Android ou votre iPhone. Il n’en cependant pas possible d’y répondre, mais simplement de voir de quelle application elles viennent, de les lire et de les supprimer.

Enfin, s’il est possible de stocker de la musique sur l’Apex 2 Pro — en la connectant en USB à un ordinateur — et d’y connecter un casque ou des écouteurs sans fil. Vous ne pourrez pas utiliser la montre pour contrôler la musique jouée sur un smartphone auquel elle serait connectée. Impossible également de l’utiliser pour écouter de la musique en streaming depuis Spotify, Deezer ou Apple Music et pour cause : la Coros Apex 2 Pro ne permet pas l’installation d’applications tierces.

L’application Coros

Pour connecter l’Apex 2 Pro à votre smartphone, il vous faudra passer par l’application Coros du constructeur. Cette application est étonnamment simple d’utilisation et plutôt intuitive pour qui a l’habitude de l’interface bien plus confuse de Garmin.

On va ainsi retrouver quatre onglets en bas de l’écran avec les données d’activité quotidienne, les derniers entraînements, les paramètres de profil et les options liées à la montre en elle-même.

Ce sont neuf options qui sont présentées directement sur l’application Coros pour vous permettre de paramétrer votre Apex 2 Pro :

Données d’entraînement (pour choisir les vues liées à chaque activité) ;

Personnalisation (avec les différents entraînements proposés, les données affichées en frise depuis le cadran et les applications de la boîte à outils) ;

Mise à jour ;

Mon entraînement (pour configurer des séances d’entraînement) ;

Mon plan d’entraînement (pour créer un programme d’entraînements) ;

Mes itinéraires ;

Watch Faces ;

Données satellite GPS ;

Notifications (pour donner accès aux notifications sur la montre à certaines applications de votre smartphone).

Dans l’ensemble, la plupart des paramètres de la montre se font en fait directement depuis l’Apex 2 Pro en elle-même. Depuis l’application Coros sur smartphone, on pourra surtout personnaliser l’interface et les vues d’entraînement ou le cadran.

Coros Apex 2 Pro Fonctionnalités de santé

Comme pour la plupart des montres de running, la Coros Apex 2 Pro se concentre avant tout sur les fonctionnalités de santé et le suivi sportif. Pour cela, la montre embarque une flopée de capteurs. Logiquement, on va retrouver un altimètre barométrique, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, une mesure de l’oxygénation du sang — uniquement mesurée en haute altitude — grâce à un capteur optique Pulse OX, ainsi qu’un électrocardiogramme — utilisé uniquement pour la mesure de variabilité de la fréquence cardiaque.

Bien évidemment, la montre propose également un suivi de géolocalisation GPS, un décompte du nombre de pas et un suivi de la fréquence cardiaque.

La précision du GPS

Pour le suivi de géolocalisation via GNSS, la Coros Apex 2 Pro est compatible avec les systèmes de satellites GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. Par ailleurs — et c’est là l’une des principales différences entre l’Apex 2 et l’Apex 2 Pro — le modèle « Pro » est compatible avec le GNSS double bande L1+L5, là où l’Apex 2 se contente des bandes de fréquence L1.

Concrètement, le suivi via géolocalisation double bande est ainsi proposé dans les paramètres de l’Apex 2 Pro en choisissant l’option « système satellite ». Vous aurez alors le choix entre « GPS standard », « tous systèmes » et « dbl freq ». Pour rappel, le choix d’un suivi GNSS double fréquence va permettre un suivi plus précis du parcours de votre entraînement, mais aura pour contrepartie une autonomie réduite. Ainsi, Coros annonce 75 heures d’autonomie en GPS standard, 45 heures en suivi GNSS avec tous les systèmes (GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS) et 26 heures en double fréquence sur l’Apex 2 Pro.

Modèle haut de gamme de chez Coros oblige, l’Apex 2 Pro profite également de fonctionnalités chez certaines concurrentes au même prix. C’est le cas notamment de la cartographie, affichée directement sur l’écran de la montre pendant vos sorties. Vous pouvez ainsi choisir d’afficher une carte standard, topographique ou hybride afin de mieux vous repérer. Une fonctionnalité très pratique si vous vous entraînez en montagne, en forêt ou dans un endroit où vous n’avez pas vos habitudes. S’il est possible d’ouvrir la cartographie depuis la boîte à outil, le plus simple pour le faire durant un entraînement est d’activer un suivi d’itinéraire avant de lancer l’entraînement. Malheureusement, il est impossible d’afficher la cartographie si vous n’avez pas, au préalable, sélectionné l’itinéraire que vous souhaitez emprunter. Notons enfin que l’Apex 2 Pro est dotée d’une fonction de retour au point de départ.

Logiquement, qui dit système GNSS double fréquence dit suivi précis de votre position et donc mesure efficace de votre allure ou de la longueur de vos sessions d’entraînement. J’ai eu l’occasion d’utiliser la Coros Apex 2 Pro durant quatre sorties, pour un total de plus de 30 km, et de comparer les distances et tracés avec celles de mon smartphone, un Vivo X80 Pro, disposant également d’un suivi GNSS L1+L5, mais avec de plus grosses antennes.

GPS smartphone Coros Apex 2 Pro Écart Course 1 6,37 km 6,41 km +0,63 % Course 2 12,12 km 12,12 km 0% Course 3 10,18 km 10,19 km +0,1 % Course 4 4,82 km 4,71 km -2,28 % Total 33,49 km 33,43 km -0,18 %

À titre de comparaison, sur ces quatre sorties, j’avais également utilisé ma propre montre connectée, la Garmin Forerunner 255, elle aussi configurée en GNSS double bande. Celle-ci a mesuré, sur les quatre courses, des distances de 6,37 km, 12,09 km, 10,16 km et 4,75 km pour un total de 33,37 km, soit un écart moyen de -0,36 % avec le smartphone.

Dans le détail, en observant le tracé de différents entraînements, on remarque que le Coros Apex 2 Pro peut proposer un suivi un peu moins précis que le smartphone avec même parfois de gros écarts de parcours.

Tracé de Strava sur smartphone Tracé de la Coros Apex 2 Pro

Tracé de Strava sur smartphone Tracé de la Coros Apex 2 Pro

Dans l’ensemble, il n’empêche qu’on a quand même affaire ici à une montre au suivi de géolocalisation suffisamment précis pour proposer un ordre de grandeur qui s’avérera suffisant dans la plupart des cas, et ce même dans des conditions difficiles grâce au GNSS double bande.

La précision de la fréquence cardiaque

Par défaut, la Coros Apex 2 Pro propose un suivi de la fréquence cardiaque toutes les dix secondes, mais il est possible de paramétrer la montre pour qu’elle propose ce suivi en continu.

Par ailleurs, la montre est également capable de mesurer la fréquence cardiaque en permanence durant vos entraînements sportifs, y compris pour la natation.

Pour évaluer les performances du suivi de fréquence cardiaque pendant l’exercice, j’ai comparé les mesures de la Coros Apex 2 Pro avec celle de notre ceinture cardiofréquencemètre de référence, la Garmin HRM-Pro, au cours de deux sorties de course à pied : une sortie à haute intensité avec longue récupération et une sortie en fractionné.

Coros Apex 2 Pro Mesure de référence Écart Écart après 10 min FQ moyenne 146 bpm 147 bpm -0,20 % -0,24 % FQ max 191 bpm 191 bpm

Coros Apex 2 Pro Mesure de référence Écart Écart après 10 min FQ moyenne 146 bpm 147 bpm -0,49 % -0,48 % FQ max 183 bpm 180 bpm

Dans le détail, on constate que la Coros Apex 2 Pro parvient bien à mesurer la fréquence cardiaque durant les différents entraînements, du moins en course à pied. Les seuls soucis notables sont remarqués pendant la séance en fractionné, sur les deux derniers intervalles, avec des sauts et un certain décalage. Comme de coutume pour les montres connectées, l’Apex 2 Pro peut également avoir un certain retard pour mesurer les variations rapides de fréquence cardiaque.

Dans l’ensemble, la montre de Coros propose cependant un bon suivi de la fréquence cardiaque avec une bonne estimation des valeurs maximales et moyennes.

Fonctions de santé et d’entraînement

Comme Garmin ou Polar, Coros se distingue des constructeurs de montres connectées plus classiques par le nombre de fonctionnalités liées à l’entraînement.

Notons d’abord que l’application Coros peut automatiquement exporter vos entraînements vers Strava, Adidas Running (ex Runtastic), Komoot ou Decathlon. Si Asics Runkeeper n’est pas pris en charge, il est également possible d’exporter ses séances d’entraînement manuellement au format fit, gpx, kml, tcx ou csv.

L’application Coros va également vous permettre de personnaliser assez efficacement les vues d’entraînement, c’est-à-dire les données affichées à l’écran pendant que vous faites de l’exercice. Par exemple, la vue par défaut pour la course à pied va afficher votre fréquence cardiaque, votre allure et la distance parcourue sur le premier écran, mais vous pouvez choisir d’afficher l’allure, le cumul de dénivelé positif, l’allure moyenne de la session, la puissance de course ou la cadence. Vous pouvez également ajouter et repositionner directement les différents écrans avec jusqu’à huit données affichées par page.

Par ailleurs, Coros vous permet de créer également vos propres entraînements directement depuis l’application sur smartphone. Pratique pour prévoir ses séances de fractionné en amont et se laisser guider par la montre pendant la session. Dans le même ordre d’idée, il est possible de planifier un programme d’entraînement créé selon ses besoins ou d’en récupérer un simplement en scannant un QR Code sur Internet. Là encore, non seulement Coros propose ses propres plans d’entraînement sur son site Internet, mais d’autres services peuvent proposer leurs propres plans que vous pouvez alors synchroniser en les connectant à votre compte Coros.

Bien évidemment, la Coros Apex 2 Pro va également intégrer plusieurs données importantes pour les sportifs. C’est notamment le cas du suivi détaillé du sommeil avec mesure des différentes phases — éveil, paradoxal, léger ou profond — estimées grâce à vos mouvements et à votre fréquence cardiaque. La montre peut également mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque et estimer votre niveau de fatigue en fonction de votre condition physique et de la charge d’impact, c’est-à-dire la difficulté des précédents entraînements. Surtout, la montre peut afficher le temps estimé pour que vous récupériez complètement de vos séances d’entraînement. Vous saurez ainsi si vous êtes aptes à repartir pour une séance ou si vous feriez mieux de vous reposer pour la journée.

Enfin, et c’est là l’un des principaux intérêts des montres Coros par rapport à celles de la concurrence, l’Apex 2 Pro permet de mesurer votre puissance en course à pied. Cette donnée, mesurée en watts, nécessite généralement l’utilisation d’un capteur dédié, à accrocher à sa chaussure de running. L’Apex 2 Pro est une des rares montres du marché à l’intégrer directement grâce aux capteurs de mouvement. Notons cependant que Polar propose également une mesure similaire et que Garmin a annoncé le 22 novembre l’arrivée de la mesure de puissance sur ses Forerunner 255, 955, Fēnix 7, Epix, Tactix 7, Enduro 2 et Marq II.

Coros Apex 2 Pro Autonomie

Coros ne communique pas sur la batterie embarquée dans l’Apex 2 Pro. Néanmoins, le constructeur communique sur une autonomie pouvant aller jusqu’à 30 jours en utilisation quotidienne, 75 heures en suivi GPS et 26 heures en suivi GNSS tous systèmes avec le multibande. De son côté, l’Apex 2 classique est annoncée avec 17 jours d’utilisation sans GPS, 45 heures de suivi GPS seul et 30 heures en suivi GNSS avec tous les systèmes satellites.

De mon côté, j’ai pu utiliser la Coros Apex 2 Pro pendant 14 jours et huit heures avant que la montre ne tombe à court de batterie. Pendant cette période, j’avais activé la fréquence cardiaque en permanence (la mesure se fait toutes les dix secondes par défaut), fait tous mes entraînements avec le suivi GNSS tous systèmes en double fréquence et activé le mode ne pas déranger la nuit. J’ai également activé les notifications de mes applications de messagerie pour recevoir les messages directement à mon poignet. Surtout, durant ces deux semaines, j’ai fait sept entraînements de course à pied avec suivi GNSS L1+L5 pour une durée cumulée de 8 heures et 30 minutes.

Indubitablement, on a affaire ici à une montre à l’autonomie plus que confortable. À titre de comparaison, pendant ce laps de temps, j’ai dû recharger à deux reprises ma Garmin Forerunner 255 qui m’a accompagné au cours des mêmes entraînements.

Pour la recharge, Coros fournit un câble de 50 cm avec une prise USB-A d’un côté et une connectique propriétaire de l’autre, à insérer au dos de la montre. On a donc un système similaire à celui des montres Garmin, malheureusement sans compatibilité avec la charge sans fil. Notons par ailleurs que Coros ne fournit pas d’adaptateur secteur avec son Apex 2 Pro et il vous faudra donc connecter la prise USB à un chargeur de smartphone ou à un ordinateur.

Coros indique que la montre peut être rechargée complètement en « moins de deux heures ». De mon côté, j’ai pu mesurer une recharge complète, de 0 à 100 % en tout juste 1h34. Un bon résultat compte tenu de l’autonomie impressionnante de la montre.

Coros Apex 2 Pro Appel et communication

La Coros Apex 2 Pro propose une connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

Elle n’est pas équipée de microphone pour passer des appels, pas plus que d’une connectivité 4G. Par ailleurs, le haut-parleur intégré n’est utilisé que pour retrouver la montre. L’application n’est par ailleurs pas équipée de connectivité NFC et ne permet donc pas le paiement sans contact.

Rappelons cependant que la montre de Coros dispose d’une géolocalisation GNSS compatible GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. L’Apex 2 Pro profite par ailleurs d’une géolocalisation double-fréquence L1+L3 quand l’Apex 2 ne propose que la bande de fréquence L1. Comme on l’a vu, le fix est plutôt rapide.

Par ailleurs, si les montres de Coros ne proposent pas le paiement sans contact ou les appels vocaux, elles permettent de contrôler une caméra Insta360 ou une GoPro. Concrètement, il suffit de lancer l’action cam en mode appairage (par exemple en passant par l’option « connect device » puis « GoPro Quik App » sur une GoPro), puis de lancer la connexion. Une fois celle-ci effectuée, la Coros Apex 2 Pro va vous permettre de lancer l’enregistrement d’une séquence vidéo ou d’un cliché. En revanche, impossible de visualiser l’écran de la caméra sur la montre, celle-ci se contente de laisser le choix entre la photo et la vidéo et de déclencher l’enregistrement ou de la stopper. Cette fonction sera surtout intéressante pour lancer un enregistrement à vélo, en parachute ou en ski sans avoir nécessairement à retirer la caméra de sa fixation sur un casque ou à une lanière sur le torse.

Coros Apex 2 Pro Prix et date de sortie

La Coros Apex 2 Pro est disponible depuis le 3 novembre dernier, tout comme le plus petit modèle, la Coros Apex 2. La version « Pro » est proposée en noir, vert ou gris au prix de 579 euros, tandis que la version classique est déclinée en noir, gris ou beige à 479 euros.



au meilleur prix ? Où acheter La Coros Apex 2 Pro au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment