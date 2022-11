Apex 2 et Apex 2 Pro : Coros lance deux montres multisports pour confronter Garmin

Le constructeur chinois Coros vient de présenter deux nouvelles montres multisports, les Coros Apex 2 et Coros Apex 2 Pro.

Si Garmin et Polar trustent depuis des années les ventes de montres connectées ultra-sportives, d’autres constructeurs tentent désormais de leur damer le pion. C’est évidemment le cas d’Apple avec son Apple Watch Ultra, mais également de marques plus spécialisées comme Suunto ou Coros.

Ce dernier a d’ailleurs dévoilé ce jeudi deux nouvelles montres connectées destinées aux sportifs, les Coros Apex 2 et Coros Apex 2 Pro. Deux montres venues faire face à la Garmin Forerunner 955.

Sans surprise et comme leurs noms l’indiquent, ces deux montres viennent succéder à la Coros Apex première du nom, qui avait été présentée par le constructeur chinois fin 2018. Si les modèles Pace de la marque se destinent avant tout aux coureurs, et les montres Vertix aux sportifs extrêmes, les Coros Apex 2 et Coros Apex 2 Pro se veulent avant tout des montres multisports.

Dans le détail, on a droit ici à deux montres dotées d’écran LCD avec compatibilité Always-On et écran tactile. Elles profitent par ailleurs de verre saphir pour protéger la dalle de l’écran, d’un boîtier en titane et d’un bracelet en silicone et nylon d’une largeur de 20 ou 22 mm selon le modèle avec un format standard et une broche à relâchement rapide.

Bien évidemment, même si les deux montres profitent d’un écran tactile, elles sont équipées de boutons pour une navigation plus simple durant l’effort avec trois boutons à droite, dont une couronne rotative, un bouton de retour et une touche dédiée au rétroéclairage.

Des montres aux fonctions sportives poussées

Comme pour toutes les montres dédiées au sport, les Coros Apex 2 et Coros Apex 2 Pro embarquent non seulement un cardiofréquencemètre, mais aussi un thermomètre, un oxymètre de pouls (pour mesurer la SpO2), un altimètre barométrique et même une fonction électrocardiogramme. Les deux montres profitent également de fonctions poussées de navigation avec une compatibilité avec les différents services multi-GNSS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS). En revanche, seule la déclinaison « Pro » est compatible double bande L1+L5, l’Apex 2 étant limitée à la bande de fréquence L1.

Outre cette différence de géolocalisation, les deux montres se distinguent également par leur format. La Coros Apex 2 profite ainsi d’un format de 43 x 42,8 x 12,8 mm avec un poids écran de 1,2 pouce de diamètre (240 x 240 pixels) et une batterie pouvant fonctionner pendant 17 jours en usage standard. De son côté, la Coros Apex 2 Pro affiche des dimensions de 46,1 x 46,5 x 14 mm, un écran de 1,3 pouce de diamètre (260 x 260 pixels) et une autonomie de 30 jours.

La Coros Apex 2 est d’ores et déjà disponible au prix de 479 euros en noir ou en gris sombre. De son côté, l’Apex 2 Pro est déclinée en noir ou en gris au tarif de 579 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.