Suunto lance sa montre cardio GPS haut de gamme pour faire face à Garmin

Concurrent de Polar et Garmin, Suunto vient de dévoiler sa nouvelle montre sportive haut de gamme, la Suunto 9 Peak Pro.

Dans le domaine des montres de sport, on connaît généralement Garmin et Polar — et désormais Apple avec la Watch Ultra — mais d’autres constructeurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de la marque finlandaise Suunto qui vient de présenter sa nouvelle montre cardio haut de gamme, la Suunto 9 Peak Pro.

Sur le papier, cette montre connectée se présente comme une montre particulièrement premium avec nombre de fonctionnalités attendues par les utilisateurs sportifs, mais pas seulement. Outre un système de navigation à trois boutons, la Suunto 9 Peak Pro embarque en effet un écran tactile transflectif de 1,2 pouce qui va vous permettre de consulter la montre facilement même en plein soleil. Un rétroéclairage LED est également proposé pour jeter un œil aux données de la montre dans l’obscurité. Notons par ailleurs que l’affichage est proposé avec une définition de 240 x 240 pixels.

La Suunto 9 Peak Pro est par ailleurs disponible en six coloris avec deux matériaux différents — titane ou acier inoxydable. Elle profite par ailleurs d’une épaisseur de 10,8 mm pour le boîtier et d’un diamètre de 43 mm. En revanche, on notera les bordures particulièrement larges tout autour de l’écran.

Du côté des données sportives et de santé, la Suunto 9 Peak Pro est bien évidemment dotée d’un GPS que Suunto qualifie de « précis », mais qui ne semble cependant pas compatible multibande (L1+L5), mais seulement L1. La montre profite par ailleurs d’un cardiofréquencemètre en temps réel pour les entraînements.

Une autonomie annoncée de trois semaines

Qui dit montre de sport ni nécessairement nombreuses fonctions de suivi sportif et de santé. La montre est ainsi capable d’évaluer votre niveau de récupération, votre charge d’entraînement ou votre niveau de forme grâce à une estimation de la VO2Max.

Concernant l’autonomie, Suunto communique sur 40 heures d’utilisation avec le GPS activé pendant les entraînements. Sans GPS, en utilisation quotidienne, la Suunto 9 Peak Pro est conçue pour fonctionner pendant 21 jours, soit trois semaines en continu.

La Suunto 9 Peak Pro est d’ores et déjà disponible en précommande à 499 euros pour la version acier (vert, doré, bleu ou noir) et à 629 euros pour la version titane (beige ou grise). Les livraisons sont prévues à compter du 25 octobre.

