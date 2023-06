Suunto 9 Peak Pro : la plus discrète des montres connectées sportives perd 150 €

Amateurs de running, de randonnée ou de toute autre discipline se pratiquant en montagne, les montres connectées de la marque Suunto s'adressent à vous. La Suunto 9 Peak Pro est le fleuron technologique du constructeur finlandais grâce à son autonomie, sa robustesse et son GPS ultra-précis qui chatouille les plates-bandes de Garmin. En ce moment, elle voit son prix chuter de 499 euros à 349 euros chez Amazon.

Moins connue que Samsung ou Garmin, Suunto est un constructeur finlandais qui arrive à tirer son épingle du jeu sur le marché des montres connectées sportives. C’est un spécialiste de certains instruments de mesure comme les boussoles, les GPS et les altimètres. Ses montres connectées sont des références pour les adeptes de certaines disciplines sportives comme le ski et la randonnée, et la Suunto 9 Peak Pro est sa meilleure référence. Celle-ci profite d’ailleurs d’une remise de 150 euros sur Amazon.

La Suunto 9 Peak Pro en bref

Une montre belle et simple à utiliser

L’excellente précision de la puce GNSS

Une autonomie de plus de 10 jours

Au lieu de 499 euros habituellement, la Suunto 9 Peak Pro est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Amazon.

Solide, discrète, mais pas pour tout le monde

Alors que certaines marques comme Garmin nous ont habitués aux montres connectées sportives au look mastoc, Suunto a choisi de se démarquer avec sa 9 Peak Pro d’une allure bien plus discrète et élégante. Avis aux poignets épais ! Son boîtier est de 43 mm, ce qui est fin pour une montre de cette catégorie, et il n’existe pas d’autres tailles… En revanche, on salue la qualité des finitions et la robustesse garantie par la norme militaire américaine MIL-STD 810G, la certification d’étanchéité 10 ATM et le verre saphir.

Si la Suunto 9 Peak Pro est solide et discrète, elle manque un peu d’élégance, tout d’abord à cause des bordures larges autour de son écran. Même si cette montre n’est pas conçue pour être un accessoire de mode, ça peut jeter un froid. L’écran utilise la technologie d’affichage MIP translectif dont la luminosité s’adapte à celle extérieure. Il est également tactile et est en définition 240 x 240 pixels. En revanche, la diagonale de 1,2 pouce rend les informations moins visibles que chez certains modèles concurrents.

Une montre sportive qui va à l’essentiel

La Suunto 9 Peak Pro affiche une interface minimaliste, mais simple et agréable à utiliser. Malgré les apparences, n’oubliez pas qu’il s’agit d’une véritable montre de sport capable de vous suivre sur une centaine de disciplines. Elle est notamment équipée d’un cardiofréquencemètre, d’un oxymètre et d’un accéléromètre pour mesurer vos performances sportives. La Suunto 9 Peak Pro ne délivre cependant pas autant de données que ses concurrents. Il manque même quelques fonctionnalités comme la cartographie et la mesure de la VFC, et le suivi du sommeil est aux fraises. Dommage pour une smartwatch qui se dit « Pro ».

Les métriques essentielles sont toutefois bien mesurées et il faut particulièrement retenir la précision de la puce GNSS compatible avec les principaux systèmes satellites : GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS… Seules les montres Garmin se montrent un peu plus précises, c’est dire à quel point Suunto excelle sur ce critère. Enfin, la Suunto 9 Peak Pro est capable de dépasser les 10 jours d’autonomie, le constructeur finlandais annonce aussi 40 heures avec le GPS activé. De plus, une recharge complète ne dépasse jamais une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Suunto 9 Peak Pro.

Afin de comparer la Suunto 9 Peak Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées pour le sport.

