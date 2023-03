Test de la Huawei Watch Buds : cette montre est un boîtier d’écouteurs sans fil

Une montre connectée qui fait office de boîtier d’écouteurs sans fil. Ou des écouteurs sans fil qui se nichent dans une montre connectée. C’est l’étrange proposition de Huawei avec sa dernière montre connectée, la Huawei Watch Buds, proposée à 500 euros. Mais la montre est-elle une montre connectée de bonne qualité ? Et les écouteurs valent-ils le coup ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet d’un produit atypique.

Huawei Watch Buds Fiche technique

Modèle Huawei Watch Buds Taille d'écran 1.43 pouces Technologie AMOLED Définition de l'écran 466 x 466 pixels Format écran Circulaire Dimension 47 mm Poids 66.5 grammes Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Non Prix 499 € Fiche produit

La montre de ce test a été prêtée par le constructeur.

Huawei Watch Buds Design

Lorsqu’on découvre la Huawei Watch Buds pour la première fois, rien ne nous saute aux yeux quant à sa particularité. La montre connectée de Huawei — on son boîtier d’écouteurs sans fil, au choix — ressemble de prime abord à n’importe quelle montre connectée du constructeur chinois.

Néanmoins, à y regarder de plus près, on réalise assez rapidement qu’on a affaire ici à une montre connectée particulière. Il faut dire que la montre est plutôt épaisse avec ses dimensions de 47 x 47,5 x 14,99 mm. C’est surtout l’épaisseur de la montre, de près de 1,5 cm, qui marquera, surtout une fois la toquante au poignet. Par ailleurs, son poids de 66,5 grammes sans bracelet ni écouteur viendra présenter une masse assez certaine au poignet. Non pas que la montre rendra à elle seule votre bras trop lourd, mais son poids aura tendance à faire légèrement bouger la montre, même bien serrée au poignet.

Alors que l’on est habitué à avoir plusieurs boutons sur les montres Huawei, ici le constructeur n’en a intégré qu’un seul. Il s’agit d’une touche reprenant la forme d’une couronne rotative. Néanmoins, elle sert uniquement de bouton pressoir et ne peut pas être utilisée en la faisant tourner. Par ailleurs, contrairement aux dernières toquantes en date de Huawei, aucun bouton secondaire n’est présent, tous les contrôles et validations se feront donc à l’aide du bouton-couronne ou de l’écran tactile.

Autour de l’écran, Huawei a intégré une lunette marquée qui épouse cependant parfaitement la forme de la montre, puisqu’elle est recouverte de la même plaque en verre incurvé sur le reste de l’écran. On notera également la présence de cornes de chaque côté de la montre qui vont permettre d’utiliser n’importe quel bracelet standard avec pompe de 22 mm de largeur. Huawei fournit par ailleurs un bracelet en cuir de 22 mm avec un système de pompe à relâchement rapide pour le remplacement facilement.

Notons aussi que la Huawei Watch Buds est certifiée IP54 — et est donc protégée contre les éclaboussures, la pluie et la transpiration — mais qu’elle ne saurait être utilisée en immersion. À éviter donc pour la plongée ou la natation. La montre profite par ailleurs d’un boîtier en acier inoxydable.

La particularité de la Huawei Watch Buds se repère avec un petit bouton présent entre les deux cornes du bas. En appuyant dessus, l’écran va alors se soulever pour laisser apparaître le compartiment de rangement des écouteurs. On reviendra plus tard sur les écouteurs en particulier, mais on a affaire ici à des écouteurs compacts, très compacts, à peine plus grands que des bouchons d’oreilles. Trois paires d’embouts sont par ailleurs fournies avec les écouteurs : L, M et S.

Huawei Watch Buds Écran

Si Huawei a forcément dû faire des sacrifices pour faire tenir des écouteurs dans sa montre connectée, ce n’est pas l’écran qui en pâtit. On a affaire ici à une montre dotée d’une dalle Amoled ronde de 1,43 pouce de diamètre. Celle-ci profite d’une définition de 466 x 466 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce. À titre de comparaison, la Huawei Watch GT 3 Pro profitait d’un écran identique, tandis que la Samsung Galaxy Watch 5 Pro propose un diamètre de 1,4 pouce et une densité de 321 pixels par pouce.

La Huawei Watch Buds n’a donc pas à rougir des caractéristiques de son écran. La dalle proposée permet ainsi de profiter d’un contraste infini, avec des pixels noirs complètement éteints, et d’une définition suffisante pour ne pas pouvoir distinguer entre deux pixels. Du côté de la luminosité, Huawei a intégré un capteur de lumière ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité de la dalle à votre environnement. Il est également possible de la régler manuellement grâce à une jauge.

La Huawei Watch Buds profite également d’un mode always-on qui va afficher uniquement les heures autour du cadran ainsi que la grande et la petite aiguille pour les minutes et les heures.

Il est également possible d’activer un mode « ne pas déranger » et de le programmer automatiquement pour chaque nuit. Ce mode va non seulement couper les notifications, mais également la fonction « lever pour afficher ». Une fonction bien pratique pour dormir en paix sans se retrouver ébloui en pleine nuit parce qu’on a simplement bougé son bras devant ses yeux. Attention cependant, le mode « ne pas déranger » ne va pas couper automatiquement l’affichage always-on qu’il vous faudra donc désactiver manuellement en vous couchant et réactiver au réveil. Dommage.

La Huawei Watch Buds embarque par défaut douze cadrans différents, dont certains sont personnalisables. Par ailleurs, il est également possible d’en télécharger de nombreux depuis l’application Huawei Santé — sur laquelle on reviendra plus tard. De quoi laisser libre court à votre imagination entre les cadrans classiques, ceux plus fantaisistes, ceux orientés vers le sport ou ceux conçus en partenariat avec la Panthère Rose. Attention cependant, si de nombreux cadrans sont proposés gratuitement, d’autres sont payants, à des prix allant de 49 centimes à 5,99 euros

Huawei Watch Buds Écouteurs

La Huawei Watch Buds est une montre originale en cela qu’elle intègre des écouteurs. Il s’agit ici d’écouteurs conçus spécifiquement pour la montre de Huawei et que le constructeur chinois ne commercialise pas par ailleurs. C’est dommage puisque cela signifie que lorsque ceux-ci ne fonctionneront plus, il vous faudra nécessairement vous passer de l’un des deux usages phares de la montre : impossible d’acheter de nouveaux écouteurs pour les remplacer.

Surtout, comme tous les écouteurs sans fil, ceux de la Huawei Watch Buds sont avant tout des consommables. Une fois leur batterie épuisée, il vous sera impossible de la remplacer. Surtout que celle-ci est déjà plutôt faible de prime abord, comme on le verra plus tard.

Design des écouteurs de la Huawei Watch Buds

Les écouteurs intégrés à la montre sont compacts. Il faut dire que pour tenir dans le boîtier de la Watch Buds, Huawei a fait le choix de la simplicité. Pas de tige ni de gros bouton, on a affaire ici à des petites barres de 2,2 cm de longueur qui viennent s’intégrer directement dans le conduit auditif.

Les écouteurs sont par ailleurs munis d’un microphone dirigé vers l’extérieur, pour la réduction de bruit active, et d’un système d’aimants pour bien les fixer à l’intérieur de la montre. On peut également observer quelques éléments en métal qui viennent entrer en contact avec les connecteurs dans l’emplacement de la montre pour les recharger. Et puis c’est tout.

Grâce à leur petit format qui s’insère au sein même du pavillon auditif, les écouteurs restent par ailleurs bien en place, solidement arrimés entre le conduit auditif et l’anti-tragus.

Qualité sonore des écouteurs de la Huawei Watch Buds

Forcément, en intégrant des écouteurs sans fil dans sa Watch Buds, Huawei est attendu au tournant sur le plan de la qualité sonore. Le constructeur chinois utilise ici des transducteurs à diaphragme planaire, plus compact que les traditionnels transducteurs dynamiques que l’on retrouve sur les écouteurs sans fil.

Il en résulte des écouteurs proposant une qualité sonore convenable, à la signature plutôt plate, mais qui manquent quelque peu de profondeur dans les graves. Ce sont surtout les médiums qui sont largement mis en avant par les écouteurs des Huawei Watch Buds. Il en résulte d’ailleurs une sibilance notable, avec des sons en « s » accentués.

Les écouteurs manquent par ailleurs de dynamique et peinent à proposer une véritable montée en volume. Il en va de même pour la largeur de la scène sonore, plutôt étroite, même pour des écouteurs stéréo.

Dans l’ensemble, on a donc des écouteurs qui feront bien le job pour écouter des podcasts ou comme écouteurs d’appoint, mais on n’est, logiquement, pas au niveau d’écouteurs sans fil dédiés comme Huawei en propose par ailleurs avec ses FreeBuds Pro 2 ou ses FreeBuds 5i.

Pour contrôler les écouteurs, il est possible de tapoter deux ou trois fois sur l’extrémité ou sur le pavillon de votre oreille. Par défaut, deux appuis vous permettront de mettre la musique en pause et trois de changer de mode de réduction de bruit. L’application Huawei Santé propose également quelques contrôles avec quatre presets d’égalisation, un mode faible latence, la possibilité d’inverser les écouteurs gauche et droit, la détection de port ou la gestion des appuis. S’il est possible de dissocier les contrôles sur l’écouteur droit et l’écouteur gauche — par exemple pour attribuer un geste au changement de piste — impossible en revanche de configurer les gestes pour modifier le volume.

Les écouteurs étant dotés de micros, il est possible de les utiliser pour passer des appels. En revanche, comme ils ne sont pas dirigés vers votre bouche, votre interlocuteur aura tendance à entendre tous les bruits de fond. Dans un environnement calme, la voix est claire, mais dans un cadre plus bruyant, cela pourra vite devenir gênant pour la personne au bout du fil.

Réduction de bruit des écouteurs de la Huawei Watch Buds

Les écouteurs proposés avec la Huawei Watch Buds proposent une réduction active du bruit. Néanmoins, celle-ci est logiquement bien en deçà de ce qu’on peut attendre d’écouteurs dédiés. Dit concrètement, la réduction de bruit s’appuie en grande partie sur l’isolation sonore proposée d’emblée avec les embouts en silicone.

Dans le métro, vous entendrez facilement les sons de la rame, mais sans que cela ne gêne particulièrement l’écoute de votre musique, de vos vidéos ou de votre podcast. C’est après tout surtout ça que l’on demande à des écouteurs intra-auriculaires : ne pas avoir à augmenter le son pour profiter de sa musique.

Huawei Watch Buds Usage et application

La Huawei Watch Buds est équipée du système Harmony OS du constructeur chinois en version 3.0. On a donc une interface très classique des montres Huawei avec cependant une petite originalité, puisque la montre ne propose qu’un seul bouton pour la navigation.

Concrètement, depuis le cadran d’accueil, plusieurs gestes sont ainsi proposés pour naviguer dans le système :

Glissement du doigt vers le bas : accès aux paramètres rapides

Glissement du doigt vers le haut : liste des notifications

Glissement du doigt vers la gauche : accès aux différentes tuiles

Glissement du doigt vers la droite : accès à la météo et à la musique

Appui sur le bouton : accès à la liste des applications

Si la montre ne profite pas de bouton de lancement rapide — pratique souvent pour lancer un exercice — ou de bouton pour revenir à l’accueil, cela ne gêne cependant en rien l’utilisation. Pour le retour en arrière, un simple glissement du doigt vers la droite suffit.

La Huawei Watch Buds // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Huawei Watch Buds // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Huawei Watch Buds // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On a donc affaire ici à une interface et des gestes plutôt classiques pour une montre connectée, qui ne perdra pas les utilisateurs habitués des Galaxy Watch ou même des Apple Watch. Il faut dire que Huawei est allé jusqu’à reproduire la grille d’application que l’on retrouve sur le système des montres d’Apple — avec possibilité de les afficher en liste verticale.

En revanche, comme c’est souvent le cas avec les montres Huawei, le parc applicatif est pour le moins limité. S’il est possible d’installer des applications tierces, seule 29 sont proposées. Et parmi celles-ci, une poignée peut valoir le coup comme le gestionnaire de tâches TickTick, l’application de cartographie Petal Maps ou l’application Hue Essential pour contrôler ses éclairages connectés.

Il vous faudra surtout vous contenter des applications préinstallées, qu’il s’agisse de la météo, de la lampe torche, du lecteur de musique, de la météo ou du calendrier.

Concernant les notifications, la Huawei Watch Buds peut bien évidemment en afficher à votre poignet, avec possibilité de sélectionner quelles applications installées sur votre smartphone auront accès à la montre. Il est par ailleurs possible de répondre aux messages reçus, mais uniquement à l’aide d’émojis ou de réponses pré-enregistrées. En l’absence de microphone, impossible en revanche de prendre un appel directement depuis votre poignet, il vous faudra nécessairement sortir ou votre téléphone, ou vos écouteurs.

L’application Huawei Santé

Pour contrôler la montre — et les écouteurs — il vous faudra passer par l’application Huawei Santé sur votre smartphone. Attention, comme c’est déjà le cas depuis quelques années, la version de l’application proposée sur le Play Store n’est plus mise à jour et il vous faudra donc passer par l’AppGallery de Huawei ou le QR Code de la boîte.

Huawei Health Télécharger Huawei Health gratuitement APK

Cette application va logiquement vous permettre de paramétrer la montre, mais également d’accéder à vos données de santé. Elle se compose en fait de cinq onglets : santé (avec un résumé de certaines données), exercice (pour lancer un exercice depuis le smartphone), découvrir (avec des annonces et offres promotionnelles), appareils (pour contrôler la montre) et moi (pour afficher vos données personnelles.

C’est surtout l’onglet appareils qui va nous intéresser ici. C’est de là que vous pourrez télécharger des cadrans et applications supplémentaires, mais également modifier les réglages des notifications, de vos contacts favoris, des réponses préenregistrées pour les messages ou que vous pourrez mettre à jour le firmware de la Huawei Watch Buds.

Les écouteurs étant liés à la montre, ils sont d’office appairés à votre smartphone une fois que vous vous êtes connectés en passant par l’application Huawei Santé. Ainsi, il est malheureusement impossible de les connecter à une autre source, qu’il s’agisse d’une tablette, d’un PC ou d’un autre smartphone. Dommage.

Huawei Watch Buds Fonctionnalités de santé

Pour les mesures de santé et d’activité physique, la Huawei Watch Buds embarque tout ce qu’on est en droit d’attendre d’une montre connectée en 2023. Elle profite non seulement d’un accéléromètre et d’un gyroscope chargés de mesurer le nombre de pas parcourus, mais également d’un cardiofréquencemètre doublé d’un oxymètre pour la mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang, ainsi que d’une puce GPS pour la géolocalisation et la distance parcourue.

Précision du GPS de la Huawei Watch Buds

Pour la géolocalisation de sa montre connectée, Huawei indique utiliser une puce GNSS compatible GPS, BeiDou, Galileo et Glonass, mais également avec le multibande L1+L5.

Pour évaluer la précision du GPS de la Huawei Watch Buds, j’ai couru plusieurs séances avec la montre à un poignet et la Garmin Forerunner 255 — avec un excellent suivi GPS — sur l’autre. Ces entraînements de course à pied se sont déroulés aussi bien dans des rues parisiennes étroites, avec de hauts immeubles, que dans des artères plus larges ou un bois plutôt dégagé. J’ai par la suite comparé le tracé de ces entraînements en course à pied et la distance parcourue telle que mesurée par chaque montre. Ici, la Garmin Forerunner 255 — dont j’ai pu apprécier la précision depuis plus de six mois — va servir de référence grâce à son suivi multi GNSS et double fréquence de très bonne qualité.

Courses Référence Huawei Watch Buds Écart Course 1 8,32 km 8,57 km +3 % Course 2 6,52 km 6,57 km +0,77 % Course 3 8,28 km 8,49 km +2,41 % Total 23,12 km 23,63 km +2,21 %

Dans l’ensemble, la Huawei Watch Buds parvient à proposer un suivi plutôt efficace de la position en temps réel. La montre va avoir légèrement tendance à surestimer la distance parcourue, mais sans que cela ne soit particulièrement gênant. Comptez environ une surévaluation de l’ordre de 2% de la distance.

Dans le détail, on constate par ailleurs que la Huawei Watch Buds peut parfois manquer de précision par rapport au tracé réellement suivi.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Huawei Watch Buds

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Huawei Watch Buds

Sur le premier exemple ci-dessus, alors que la Garmin Forerunner 255 a bel et bien suivi le tracé des sentiers permettant d’accéder au lac Daumesnil, ce n’est pas le cas de la Huawei Watch Buds. Sur le second, on pourrait croire à une erreur de la part de Garmin, mais, dans les faits, j’ai effectivement réalisé une petite boucle avant de revenir sur mes pas le temps que le feu passe au rouge. Un changement de trajectoire qui n’a pas été pris en compte par la montre de Huawei.

La Huawei Watch Buds propose cependant un suivi plutôt efficace de la position GPS et donc de la distance parcourue ou de l’allure. On n’est certes pas au niveau des Apple Watch ou de véritables montres de sport, mais les résultats restent dans le domaine du convenable.

Précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch Buds

Huawei a plutôt bonne réputation pour le suivi de fréquence cardiaque de ses montres connectées. J’étais donc plutôt confiant à ce sujet en abordant le test de la Huawei Watch Buds.

Pour évaluer la précision de ce suivi, j’ai porté la montre à deux reprises — d’abord dans une session de fractionnés plutôt doux, puis dans une séance de sprint — et comparé les données mesurées à celles d’une ceinture abdominale de référence, la Garmin HRM-Pro.

Huawei Watch Buds Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 162 bpm +0,73 % +0,89 % FC max 185 bpm 185 bpm

Huawei Watch Buds Mesure de référence Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 159 bpm 158 bpm +0,45 % +0,54 % FC max 185 bpm 190 bpm

On constate que la Huawei Watch Buds parvient à une très bonne estimation de la fréquence cardiaque moyenne mesurée pendant les activités physiques. Si la montre va avoir un peu de retard sur le suivi par rapport à la ceinture abdominal, c’est là une des limites inhérentes au suivi de la fréquence cardiaque au poignet et assez peu problématique au quotidien.

En revanche, sur les sessions de sprints de la deuxième séance — les trois pics observables — on constate que la Huawei Watch Buds n’a pas suffisamment de temps pour mesurer les véritables fréquences cardiaques maximales, sous-évaluant ainsi les pics de fréquence cardiaque de 5 battements par minutes par rapport à la fréquence cardiaque réelle.

Reste que, là encore, on est dans une marge d’erreur très faible avec un écart moyen inférieur à 1 %. La Huawei Watch Buds vous proposera donc, dans la grande majorité des cas, un suivi précis de la fréquence cardiaque, et ce malgré son grand format et son poids excentré.

Fonctions d’entraînement

Pour les plus sportifs, la Huawei Watch Buds est une montre plutôt bien optimisée pour les entraînements. Outre les plus de 80 modes proposés, la montre va également vous permettre de configurer les données affichées pendant l’entraînement avec jusqu’à quatre données par écran, allant de la fréquence cardiaque à la distance parcourue en passant par les zones de fréquence cardiaque, l’allure moyenne ou la cadence.

La personnalisation des vues d’entraînement de la Huawei Watch Buds // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La gestion des intervalles sur la Huawei Watch Buds // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre vous permet également de configurer des sessions d’entraînement par intervalle avec une gestion des répétitions, des temps ou distance de récupération et des fractionnés plus intense. Impossible en revanche de programmer un objectif visé sur ces périodes de fractionnés.

Notons également que Huawei permet désormais d’exporter automatiquement vos séances sportives vers Strava, Runtastic ou Komoot pour les retrouver facilement et les partager à vos proches.

Enfin, comme c’était déjà le cas sur la Huawei Watch GT Runner, la Huawei Watch Buds vous propose des programmes d’entraînement conçus en fonction de votre volume actuel d’entraînement, de vos performances actuelles et d’une date butoir. Une fonction très pratique et qui se rapproche de ce que peuvent proposer des montres spécialement dédiées au sport comme chez Garmin, Coros, Suunto ou Polar.

Huawei Watch Buds Autonomie

Les montres connectées Huawei se distinguent souvent de la concurrence grâce à leur autonomie bien plus élevée que les montres Wear OS ou les Apple Watch. Cependant, du fait de l’emplacement des écouteurs dans la Huawei Watch Buds, la montre propose nécessairement une autonomie plus faible que les une à deux semaines généralement proposées sur les modèles du constructeur chinois.

D’après Huawei, l’autonomie de la Watch Buds serait d’environ trois jours. Dans mon cas, en activant l’écran always-on, avec mesure de la fréquence cardiaque en continu et mesure de la saturation en oxygène pendant la nuit, j’ai pu utiliser la montre pendant 66 heures, soit 2 jours et 18 heures, avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Sur cette période, j’ai couru environ 50 minutes avec la montre en utilisant donc son suivi de géolocalisation GNSS.

C’est effectivement une autonomie bien meilleure que les uns à deux jours proposés par les montres concurrentes, mais on reste bien en deçà de ce que peuvent proposer les autres modèles du constructeur, voire les montres sportives dédiées comme celles de Garmin, de Coros, de Suunto ou de Polar.

Notons par ailleurs que les écouteurs sont annoncés comme pouvant être utilisés pendant trois heures avec réduction de bruit et quatre heures sans ANC. Une autonomie limitée en amont qui ne présage rien de bon quant à leur utilisation sur le long terme — les batteries se dégradant inévitablement avec le temps. Huawei nous assure cependant que les possesseurs de Huawei Watch Buds pourront, à terme, racheter une autre paire d’écouteurs dédiés.

Pour recharge la montre, Huawei fournit une base de charge magnétique. Celle-ci permet de passer de 0 à 78 % de batterie en une heure et de 0 à 100 % de batterie en 1h18. Par ailleurs, la montre est compatible avec la charge sans fil par induction et les bases de charge Qi.

Huawei Watch Buds Appel et communication

La Huawei Watch Buds n’est pas équipée de puce eSIM et n’est proposée qu’en version Bluetooth et Wi-Fi. Impossible donc de l’utiliser sans votre smartphone à proximité. Par ailleurs, en l’absence de haut-parleur, elle ne vous permettra pas de passer des appels directement depuis votre poignet, à moins d’utiliser les écouteurs intégrés.

Huawei propose cependant une puce NFC dans sa montre, utilisée pour la paiement sans contact via Huawei Wallet. Néanmoins, le service n’est pas disponible en France.

Huawei Watch Buds Prix et date de sortie

Lancée en Chine fin 2022, la Huawei Watch Buds est désormais disponible en France. Elle est proposée uniquement en version noire avec bracelet en cuir au tarif de 499 euros.