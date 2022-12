Huawei propose, depuis quelques années, plusieurs gammes d’écouteurs sans fil. Aux côtés des FreeBuds Pro 2 — haut de gamme avec embouts intra-auriculaires et double transducteur — ou des FreeBuds 4 — format open-fit avec réduction de bruit et codec LHDC — une gamme d’écouteurs d’entrée de gamme, les modèles « i ». Après de très bonnes itérations sur les FreeBuds 3i et les FreeBuds 4i, le constructeur chinois revient avec une nouvelle génération qui se targue de profiter non seulement d’une réduction de bruit et du Bluetooth multipoint, mais également d’une compatibilité Hi-Res Wireless, les Huawei FreeBuds 5i. Voici leur test complet.

Huawei FreeBuds 5i Fiche technique

Modèle Huawei FreeBuds 5i Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 28 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.2 Poids 9.8 grammes Prix 98 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Huawei FreeBuds 5i Design

Rien ne ressemble plus à une paire d’écouteurs sans fil avec tiges qu’une autre paire d’écouteurs sans fil avec tiges. Si les Huawei FreeBuds Pro 2 pouvaient se distinguer par le design d’une tige carré avec une surface plane, ce n’est pas le cas de ces FreeBuds 5i. On a affaire ici à des écouteurs au format très traditionnel avec une moulure en trois parties, une pour l’extérieur de la tige, une pour la conque et une pour la partie centrale. La tige vient d’ailleurs se fondre dans la conque avec des lignes arrondies plutôt ergonomiques.

On a droit ici à des écouteurs plutôt légers grâce au plastique brillant utilisé, avec un poids de 4,9 grammes par écouteur. Signalons d’ailleurs que les FreeBuds 5i sont disponibles en trois coloris : noir, blanc ou bleu. Dans l’ensemble, les écouteurs sont très confortables à porter et j’ai pu les mettre aux oreilles pendant plusieurs heures consécutives sans ressentir la moindre gêne.

Pour les embouts en silicone, Huawei fournit trois paires afin de vous permettre d’ajuster au mieux l’isolation à la forme de votre conduit auditif. Comme d’habitude, on vous invite fortement à essayer les trois tailles afin de vous assurer non seulement un confort optimale, mais également la meilleure isolation passive possible, non seulement pour renforcer l’efficacité de la réduction de bruit, mais également éviter les fuites de certaines ondes sonores.

Le boîtier des Huawei FreeBuds 5i

Si les FreeBuds 5i sont, en eux-mêmes, des écouteurs particulièrement brillants, leur boîtier est quant à lui clairement mat avec un petit effet tacheté. Un rendu qui n’est pas sans rappeler l’aspect d’un galet avec sa forme ovoïdale tout en rondeur.

Du côté des boutons et connectiques, le boîtier des FreeBuds 5i ne joue pas l’extravagance. On va retrouver une unique LED en façade, sous le logo Huawei, indiquant le niveau de charge ou d’appairage des écouteurs. En-dessous, le constructeur chinois a intégré une prise USB-C pour la recharge. Enfin, c’est sur le côté du galet que l’on pourra accéder au bouton d’appairage pour connecter les écouteurs à son smartphone ou son PC.

Avec un format de 48,2 x 61,8 x 26,9 mm, le boîtier des FreeBuds 5i est relativement compact et pourra se glisser facilement dans un sac à main, une poche de veste et même celle d’un jean sans trop craindre de la déformer.

Étanchéité et utilisation sportive des Huawei FreeBuds 5i

Certifiés IP54, les Huawei FreeBuds 5i sont donc résistants à la fois à la poussière et aux éclaboussures. Vous pouvez donc les porter sans problème même en cas de pluie ou de transpiration. Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de porter les écouteurs pendant deux séances de course à pied de près d’une heure sans ressentir la moindre gêne.

Huawei FreeBuds 5i Usage et application

Pour connecter les FreeBuds 5i à votre smartphones, deux solutions s’offrent à vous. La première, si vous disposez d’un smartphone Huawei, consiste simplement à ouvrir le boîtier à proximité de votre appareil pour voir une pop-up s’afficher à l’écran grâce au protocole Pop-up Pair de Huawei. Il vous suffira alors de valider la connexion pour qu’elle soit effective. La seconde, si vous avez un autre smartphone ou que vous souhaitez connecter les écouteurs à un PC ou un autre appareil, consiste simplement à appuyer longuement sur le bouton d’appairage jusqu’à ce que la LED clignote en blanc, puis à rechercher les FreeBuds 5i dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, tablette, ordinateur ou téléviseur.

Malheureusement, les écouteurs ne sont pas compatibles avec le protocole ouvert Fast Pair de Google, même si on comprend bien pourquoi… Ils sont cependant compatibles avec la solution Swift Pair de Microsoft pour un appairage rapide sous Windows.

Les contrôles tactiles des Huawei FreeBuds 5i

Comme sur la plupart des écouteurs du genre, Huawei a intégré des surfaces tactiles sensitives sur les tiges de ses FreeBuds 5i. De quoi vous permettre d’emblée plusieurs types de contrôles tactiles :

double appui : lecture / pause

appui long : changement de mode de réduction de bruit

glissement vers le haut ou le bas : réglage du volume

On a donc ici à trois contrôles plutôt simples à appréhender mais il manquera en revanche la possibilité de changer de piste musicale. Pour ce faire, on peut cependant passer par les options proposées au sein de l’application AI Life de Huawei. Celle-ci vous permet de dissocier le double appui à droite ou à gauche pour permettre, par exemple, de conserver lecture/pause à gauche, mais d’assigner ce geste à droite au titre suivant.

Malheureusement, en l’absence de prise en charge du triple appui, impossible de configurer à la fois la lecture/pause, le titre suivant et le retour en arrière.

De son côté, le maintien à gauche ou à droite va permettre de choisir uniquement le niveau de réduction de bruit ou l’identification du titre joué — seulement pour les smartphones Huawei — mais pas le contrôles de la lecture.

On a donc des gestes certes simples, mais que l’on aurait aimé pouvoir personnaliser davantage grâce à plus de contrôles possibles comme l’appui simple ou triple pour permettre de plus facilement changer de morceau. À défaut, on apprécie quand même que le contrôle du volume soit pris en charge nativement.

L’application AI Life

Si vous souhaitez contrôler davantage les FreeBuds 5i, il vous faudra nécessairement passer par l’application AI Life de Huawei. Installée par défaut sur les smartphones de la marque, elle peut également être téléchargée en passant par le QR Code affichée sur la boîte. Attention cependant, évitez la version disponible sur le Google Play Store, celle-ci n’étant plus mise à jour depuis quelques années… une sombre histoire d’embargo américain.

Comme toutes les applications du genre, AI Life va vous permettre d’afficher le niveau de batterie des écouteurs — mais également du boîtier — vous indiquer lorsqu’une mise à jour de firmware est disponible ou vous proposer de régler les gestes, comme vu précédemment.

AI Life propose également un hub de connexion pour gérer les différentes connexions en Bluetooth à vos différents appareils. Une fonction bien pratique puisque les FreeBuds 5i sont comaptibles Bluetooth multipoint comme on le verra plus tard. C’est là également que vous pourrez changer de mode de réduction de bruit, faire un test de port d’embout pour vérifier que les écouteurs sont bien installés dans vos oreilles ou activer la détection de port. Un mode faible latence audio est également proposé pour vous permettre de réduire l’effet de synchronisation audio / vidéo inhérente au protocole Bluetooth.

Notons par ailleurs que, sur un smartphone Huawei, on peut utiliser les contrôles tactiles des FreeBuds 5i avec le double appui pour prendre une photo à distance. La fonction « H-Protect » va quant à elle vous permettre de faire sonner vos écouteurs si vous n’arrivez pas à remettre la main dessus mais qu’ils sont bel et bien connectés en Bluetooth à votre smartphone.

La connexion Bluetooth des Huawei FreeBuds 5i

Les Huawei FreeBuds 5i sont des écouteurs compatibles avec la norme Bluetooth 5.2. Il s’agit par ailleurs d’écouteurs compatibles avec le Bluetooth multipoint. En d’autres termes, vous pouvez utiliser les écouteurs connectés simultanément à votre smartphone et à un ordinateur portable. Une fonction de plus en plus répandue sur les casques sans fil et qui arrive désormais, pour notre plus grand plaisir, sur des écouteurs à prix accessible.

Concrètement, vous pourrez retrouver, dans l’application AI Life, tous les appareils auxquels vos écouteurs ont déjà été connectés. Si vous écoutez de la musique sur votre ordinateur mais que vous recevez un appel sur votre smartphone, connecté lui-aussi aux écouteurs, c’est donc le smartphone qui va prendre la main pour vous proposer de répondre à l’appel.

En revanche, j’ai pu noter de sérieux soucis de connectivité, particulièrement lorsque j’utilisais le codec LDAC sur mon Vivo X80 Pro. Régulièrement, la connexion au écouteurs se perdait lorsque le smartphone était dans ma poche ou dans un brassard en courant avant de se remettre d’aplomb deux ou trois secondes plus tard. Une expérience légèrement meilleure en passant par le codec SBC, mais loin d’être parfaite non plus.

Les Huawei FreeBuds 5i ne sont bien évidemment pas étrangers au problème de la latence Bluetooth. Sans activer le mode faible latence proposé dans l’application AI Life, j’ai pu mesurer une latence de 201 ms en SBC et de 209 ms en LDAC. Une valeur conséquente qui vous fera percevoir un certain décalage dans les jeux mobiles entre le son et la vidéo. Heureusement, rappelons que les applications de lecture vidéo compensent sans peine cette latence.

Huawei FreeBuds 5i Réduction de bruit

Comme les modèles précédents, les Huawei FreeBuds 5i sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Le constructeur chinois indique ainsi que ses écouteurs sont capables de réduire les sons jusqu’à 42 dB. Néanmoins, comme bien souvent, il ne donne pas davantage d’information et notamment pas la bande de fréquence sur laquelle cette réduction est assurée. Bien évidemment, ces 42 dB ne sont pas atteints sur l’ensemble du spectre audible, loin de là.

Concrètement, les Huawei FreeBuds 5i parviennent efficacement à gérer les bruits de fond constants. Dans un immeuble proche d’une route très fréquentée, ils permettront de réduire considérablement le ronron des véhicules. En revanche, n’en attendez pas trop. Les écouteurs de Huawei ne parviendront pas à réduire les sons les plus ponctuels, que ce soit un bruit de moto, un collègue un peu trop bavard ou des sons de clavier. Sur ces sons moins prévisibles, la réduction de bruit des écouteurs est tout juste supérieure à la seule isolation passive due aux embouts en silicone.

On a donc affaire à une réduction de bruit convenable, mais guère davantage. On ne sent pas de véritable bond en avant par rapport à ce que proposaient déjà les FreeBuds 4i il y a un an et demi. C’est d’autant plus dommage que l’année 2022 a été marqué par un véritable gain en performance de l’ANC sur des écouteurs sans fil haut de gamme, qu’il s’agisse des Airpods Pro 2 d’Apple ou des Bose QuietComfort Earbuds II. Surtout, on pourra déplorer une tendance des écouteurs à retranscrire un peu trop les rafales de vent dans les oreilles en raison du manque de protection des microphones.

Précisons que Huawei propose trois niveaux de réduction de bruit : cosy, général et ultra. C’est à vous de gérer manuellement la puissance de cette fonctionnalité.

Le mode perception

Le mode perception va quant à lui vous permettre d’utiliser les micros des écouteurs pour retranscrire les sons extérieurs dans les transducteurs des écouteurs. Le résultat est plutôt propose avec un rendu efficace et plutôt naturel. On regrettera néanmoins une sonorité légèrement étouffé, mais rien de dramatique. La fonction va vous permettre de communiquer rapidement avec quelqu’un ou d’écouter une annonce vocale dans une gare et c’est là tout ce qu’on lui demande.

Huawei FreeBuds 5i Audio

Les Huawei FreeBuds 5i sont dotés chacun d’un transducteur dynamique de 10 mm de diamètre associé à un diaphragme en composite de polymère. On ne retrouve donc pas la solution acoustique à deux transducteurs déjà utilisée par la firme sur ses FreeBuds Pro 2, mais une architecture plus classique, avec des transducteurs large bandes censés être capables de s’occuper aussi bien des graves et des médiums que des aigus.

Les écouteurs sont par ailleurs certifiés Hi-Res Audio Wireless grâce à leur compatibilité avec le codec LDAC. Pour rappel, ce codec est censé permettre à l’utilisateur de choisir entre une priorité à la qualité sonore ou à la connexion. Il peut également faire varier sa bande passante de 320 à 990 kbps en fonction des circonstances et de la stabilité du signal. En plus du LDAC, on va également retrouver une compatibilité avec les deux codecs audio Bluetooth les plus traditionnels, à savoir le SBC et le AAC.

Pour tester la qualité sonore des FreeBuds 5i, je les ai utilisés connectés à un Vivo X80 Pro en LDAC avec priorité à la qualité sonore. J’ai ensuite écouté des titres non seulement sur Spotify (qualité « très élevée » en ogg vorbis à 320 kbps) mais aussi sur Tidal HiFi Plus (24 bits à 192 kHz).

Pour aller plus loin

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir ?

Les Huawei FreeBuds 5i offrent globalement un rendu sonore plutôt plaisant avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums sans trop dénaturer le son. Sur Bad Guy de Billie Eilish, les écouteurs de Huawei parviennent à reproduire à la fois correctement la nappe de basse, mais également la voix de la chanteuse. On n’a pas ici un rendu basseux ou trop porté sur les graves comme certains modèles concurrents, mais un rendu relativement naturel.

Sur la courbe de réponse en fréquence ci-dessous, on se rend particulièrement compte des qualités des écouteurs. En effet, si les infra-basses sont bien là pour asseoir l’ensemble du spectre sonore, les médiums se font également présents afin de renforcer les voix ou les instruments. Il en résulte des écouteurs au son à la fois chaleureux et qui n’en oublient pas pour autant le détail. Passé les 3000 Hz, on remarque d’ailleurs une baisse de volume dans les hauts-médiums et les aigus.

Ce choix permet aux FreeBuds 5i de ne pas s’avérer trop fatiguants à la longue, ces fréquences étant déjà naturellement amplifiée par le conduit auriculaire. Afin d’assurer tout de même du détail dans les aigus, Huawei a décidé de créer un pic autour de 13 000 Hz. Celui-ci vient en fait compenser les aigus en retrait pour ajouter plus de netteté dans le son.

Le résultat est particulièrement plaisant à l’écoute, tout particulièrement pour des écouteurs à moins de 100 euros. Sur Come Away with Me de Norah Jones, un titre faisant la part grande au piano, aux cymbales et à la voix, le rendu acoustique est particulièrement efficace. Sur Thriller de michael Jackson aussi, la voix du chanteur américain parvient à bien se détacher sans que la nappe de basse ou le riff de guitare ne soient oubliés.

Si le rendu sonore des FreeBuds 5i n’est pas parfaitement à votre goût, il est par ailleurs possible d’en modifier la signature sonore en passant par l’application AI Life de Huawei. Deux modes sont proposés : amplification des basses et amplification des aigus. Malheureusement, Huawei ne donne pas davantage de détails sur les conséquences de ces deux modes. Impossible également de régler finement l’égaliseur avec un système de clés comme c’est pourtant souvent le cas sur les écouteurs sans fil.

Notons également que les écouteurs proposent une forme d’égalisation adaptative grâce aux micros intégrés à l’intérieur. Si les FreeBuds 5i repèrent que l’ajustement n’est pas parfait dans vos oreille, ils vont augmenter les basses afin de compenser les potentielles fuites sonores.

Huawei FreeBuds 5i Micro

Pour les appels vocaux, les FreeBuds 5i utilisent bien évidemment les microphones non seulement pour capter votre voix, mais également pour réduire les bruits ambiants afin de permettre à votre interlocuteur de se concentrer sur la voix. Huawei intègre par ailleurs une fonction « AI Noise cancellation » permettant de mettre en avant votre voix.

Tout ça, c’est la théorie. En pratique, les écouteurs de Huawei peinent à bien retranscrire la voix dès qu’un peu trop de bruit de fond est présent. Sur une avenue parisienne avec beaucoup de trafic, mon interlocuteur n’entendait qu’un mot sur deux, avec certaines phrases coupées par la trop forte réduction de bruit et une transmission qu’il qualifiait de « pâteuse ». Il en va de même dans un hall d’immeuble avec de l’écho. La personne au bout du fil avait bien du mal à comprendre ce que je pouvais bien lui raconter, même si la captation était meilleure qu’en extérieur.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Heureusement, la captation vocale est un peu meilleur dans un environnement calme sans écho. La conversation devient alors plus fluide pour votre interlocuteur, sans qu’elle ne soit plaisante pour autant. Rassurez-vous, s’il finit par vous raccrocher au nez, vous pourrez toujours vous dire que c’est la faute des écouteurs, pas de la vôtre.

Huawei FreeBuds 5i Autonomie

Huawei a intégré des batteries de 55 mAh dans chacun de ses écouteurs et un accumulateur de 410 mAh dans leur boîtier. De quoi permettre, selon le constructeur, de proposer jusqu’à 6 heures d’autonomie avec les écouteurs seuls en réduction de bruit active, et jusqu’à 18h30 avec le boîtier. Sans réduction de bruit, cette durée passerait à 7h30 pour les écouteurs et 28 heures au total à l’aide de la recharge dans le boîtier.

De mon côté, j’ai cependant pu mesurer une autonomie sensiblement plus limitée. Avec la réduction de bruit activée en mode « ultra », le volume à 50 % et la transmission par le codec LDAC en mode priorité à la qualité du son, j’ai pu utiliser les Huawei FreeBuds 5i pendant 4h07 avant qu’ils ne tombent en rade de batterie. Une autonomie qui est donc 30 % inférieure à celle dont se prévaut Huawei. C’est d’autant plus dommage que rares sont désormais les écouteurs sans fil à proposer une autonomie inférieure à cinq heures avec réduction de bruit. Signalons néanmoins que le codec LDAC est particulièrement énergivore et que l’autonomie ne peut être que meilleure en passant par des codecs plus lossy comme le AAC ou le SBC.

Concernant la recharge des écouteurs dans leur boîtier, Huawei annonce qu’une heure suffit pour une recharge complète. Là aussi, j’ai obtenu une mesure différence, mais davantage en faveur, cette fois, du constructeur chinois, avec une charge complète des FreeBuds 5i en 30 minutes dans leur boîtier.

Malheureusement, le boîtier des FreeBuds 5i n’est pas compatible avec la charge sans fil. Il vous faudra donc passer par la charge filaire. La firme fourni par ailleurs un court câble USB-A vers USB-C, mais aucun adaptateur secteur. Il vous faudra donc utiliser un ordinateur ou récupérer un chargeur USB-A de smartphone si vous en avez un à disposition.

Huawei FreeBuds 5i Prix et date de sortie

Les Huawei FreeBuds 5i seront disponibles en France à compter du 11 janvier 2023 au prix de 99,99 euros. Ils seront cependant proposés en précommande sur la boutique en ligne de Huawei dès le 4 janvier avec une remise de 10 euros, soit un prix de 89,99 euros. Pour les coloris, Huawei décline ses FreeBuds 5i en noir, bleu ou blanc.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei FreeBuds 5i au meilleur prix ?

En face, certaines paires d’écouteurs proposent des alternatives convaincantes à des prix proches. On pense notamment aux Nothing ear (1), aux Realme Buds Air 3 ou aux Oppo Enco Free 2. N’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fil pas chers.