FreeBuds 5i : Huawei lance des écouteurs pas chers compatibles LDAC

Huawei vient d'annoncer sa nouvelle paire d'écouteurs sans fil, les Huawei FreeBuds 5i, avec réduction de bruit et support du codec LDAC.

Chez Huawei, les meilleurs écouteurs sans fil ne sont pas nécessairement les plus chers. Depuis quelques années, le constructeur chinois propose plusieurs gammes d’écouteurs avec les FreeBuds Pro, les FreeBuds numérotés et les FreeBuds i. Ces derniers sont de loin le meilleur rapport qualité-prix proposé par la firme avec une réduction de bruit convaincante et un prix accessible.

Les nouveaux Huawei FreeBuds 5i, dévoilés ce mercredi par la firme, ne font pas exception. On a affaire ici à des écouteurs sans fil avec tiges dotés d’un format intra-auriculaire qui vient donc proposer une isolation passive à même de bloquer les sons extérieurs en amont. En plus de cette isolation passive, les FreeBuds 5i sont dotés chacun de deux microphones permettant de réduire les bruits ambiants grâce à une inversion de phase.

La partir audio n’a pas été oubliée et, c’est une première pour des écouteurs Huawei, les FreeBuds 5i sont compatibles avec le codec LDAC en plus du SBC et de l’AAC. Ils sont ainsi certifiés Hi-Res Audio Wireless et permettant une transmission sonore jusqu’à 990 kbps. Le constructeur a également intégré des transducteurs de 10 mm dans chacun de ses écouteurs ainsi qu’un ajustement automatique de l’égalisation en fonction de la forme de votre oreille, des bruits extérieurs ou du volume sonore.

Des écouteurs légers

Du côté du confort de port aussi, les Huawei FreeBuds 5i devraient placer la barre haute avec un poids de seulement 4,6 grammes pour chaque écouteur et une certification d’étanchéité IPX5 qui garantit une protection contre la pluie, les éclaboussures ou la transpiration. Le boîtier quant à lui s’avère plutôt compact avec une forme ovoïde et un gabarit de 48,2 x 61,8 x 26,9 mm. Du côté de la batterie, on retrouve des accumulateurs de 55 mAh dans les écouteurs en eux-mêmes et une capacité de 410 mAh dans le boîtier. De quoi permettre jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée selon Huawei, avec un total de 18,5 heures grâce au boîtier.

Pour l’heure, les Huawei FreeBuds 5i n’ont été annoncés qu’en Chine. Ils y sont proposés en noir, blanc ou bleu clair, au prix de 600 yuans, soit 84 euros. Jusqu’à présent, Huawei a toujours lancé ses écouteurs de la gamme i en France. On peut donc s’attendre à une commercialisation dans l’Hexagone dans les prochaines semaines.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.