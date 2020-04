Guide d’achat : quels sont les meilleurs écouteurs pour le sport

De 30 à 250 euros, quels sont les meilleurs écouteurs pour profiter de sa musique ou des podcast en faisant du sport ? Voici notre sélection pour toutes les bourses.

Les beaux jours reviennent et le soleil se lève plus tôt le matin. Pas de doute, c’est le moment de préparer ce fameux « summer body », avec lequel vous serez parfaitement à l’aise sur la plage. Bref, vous avez décidé de reprendre le sport. Et comme tout être humain constitué de deux oreilles vous ne pouvez pas faire votre exercice sans les guitares/cymbales de Eye of the Tiger. C’est normal. Voici donc notre sélection des meilleurs écouteurs sans-fil pour faire du sport.

Un point important à noter avant de commencer : nous avons écarté d’office dans ce guide les écouteurs filaires. En 2020, nous considérons que les écouteurs Bluetooth sont désormais assez matures pour être utilisés lors d’une activité sportive. Ils ont également l’énorme avantage de ne pas avoir de fil qui va frotter sur vos vêtements et donc de ne pas produire de nuisance sonore lorsque vous vous déplacez.

Notez d’ailleurs que si ces écouteurs sont parfaits pour le jogging ou la salle de sport, nous avons ajouté à la fin de cet article deux solutions totalement étanches et spécifiquement dédiées à la natation.

Jabra Elite Active 75t : le meilleur rapport qualité-prix

On commence avec le meilleur rapport qualité-prix du moment : les Jabra Elite Active 75. Ces écouteurs Bluetooth intra-auriculaire ont deux principaux atouts à leur actif. Le premier c’est qu’ils sont admirablement conçus pour le sport. Ils ne sont pas laids (mais pas très beaux non plus), petits et discrets et surtout ils sont étanches à l’eau et à la poussière (indice de protection 57). Nos confrères de Numerama louent également leur confort et leur praticité au quotidien.

Ajoutez à cela une excellente qualité sonore que l’on peut régler par l’intermédiaire d’un égaliseur présent dans l’application. Que demander de plus ? De la réduction de bruit active ? Les Jabra Elite Active 75 n’en proposent pas. Mais au moins vous resterez en vie lorsque vous traverserez ce passage piéton sur le chemin de la salle de sport.

Le deuxième atout des Jabra Elite Active 75 c’est sans conteste son prix. Pour moins de 200 euros vous ne trouverez rien de mieux en termes de design et de qualité sonore. Jabra propose ici des écouteurs aussi bien à l’aise sur Android que sur iOS qui n’ont pas à rougir face aux cadors du genre, les PowerBeats Pro.

PowerBeats Pro : les meilleurs tout court

Tous les joggers qui ont essayé un jour les PowerBeats Pro vous le diront : ce sont les meilleurs écouteurs sportifs sans-fil qui existent à ce jour. Avec leur arceau imposant et leur design massif, vous aurez un look de cyborg en les portant, mais ce que vous perdez en sex-appeal pendant le sport, vous le gagnez en confort d’utilisation et en stabilité. Même avec la tête en bas, les PowerBeats Pro le quitteront jamais vos oreilles.

Les PowerBeats sont des écouteurs intrauriculaires pensés pour s’adapter à tous les types d’oreilles. L’arceau est ainsi réglable et quatre types d’embouts sont fournis avec ces écouteurs. Ils sont également très légers et résistants aux projections d’eau (IP X4 et même un peu plus dans les faits) et donc à la transpiration.

Concernant la qualité du son, il faut savoir que, comme les Jabra Elite Active 75, les PowerBeats Pro ne bénéficient pas d’une technologie de réduction active du bruit. Ce sont également des écouteurs qui ont tendance à mettre en valeur les basses, mais sans pour autant en abuser comme les anciens casques de la marque en avaient autrefois la réputation. Pas d’égaliseur sonore non plus au sein de l’application, mais une qualité de sonore excellente au global qui se prête bien à de la musique rythmée.

La référence du genre a un prix : 249 euros. Produit Apple oblige, les promotions sont rares, mais il est parfois possible de les trouver aux alentours de 200 euros quelques fois par an.

Plantronics BackBeat FIT 3100 : les meilleurs à moins de 100 euros

À moins de 100 euros, les compromis commencent. Les Plantronics BackBeat FIT 3100 en propose toutefois un tout à fait acceptable. Du point de vue du design, par exemple, ils sont vraiment très bons : le maintien dans les oreilles est parfaitement assuré par des arceaux confortables, ils sont étanches à l’eau (IP 57) et ils sont globalement très confortables.

En tout cas pour ceux à qui l’unique embout livré avec ces écouteurs convient. Car c’est là que les compromis commencent. Il faut également noter que les basses se révèlent assez timides et que le boitier de rechargement est plutôt sommaire.

Bref, pour moins de 100 euros vous avez l’essentiel : des écouteurs confortables qui tiennent très bien pendant les séances de sport agité et qui disposent d’un son très équilibré. Vous ne trouverez pas mieux sous la barre des 100 euros.

Anker SoundBuds Curve : les écouteurs pour le sport pas chers

Si 100 euros c’est encore hors-budget pour vous, il reste toujours les SoundBuds Curve d’Anker. Pour ce prix, ne vous attendez pas à un son extraordinaire. Les SoundBuds Curve ne sont clairement pas les meilleurs écouteurs du monde en termes de qualité audio, sans pour autant être mauvais.

Finalement leur principal point fort, c’est leur design. Ce sont des écouteurs confortables, étanches (IP X7) et surtout qui disposent d’un très bon maintien près de l’oreille. Pour ce prix, on peut difficilement leur en demander plus.

Comptez un peu plus de 30 euros pour les Anker SoundBuds Curve. En dessous de ce tarif, nous vous déconseillons vivement les autres écouteurs de sport.

Quels sont les meilleurs écouteurs pour la natation ?

Les écouteurs sans-fil que nous avons proposé plus haut se prêtent parfaitement au jogging ou à la salle, mais pas du tout pour la pratique de la natation. Pour ce sport, deux écouteurs sans-fil se démarquent vraiment. Attention, ce sont des écouteurs-walkman. Cela signifie qu’ils ne se connectent pas au Bluetooth de votre smartphone, mais qu’ils disposent d’un espace de stockage interne sur lequel on va transférer de la musique ou des podcasts. C’est plus contraignant à l’usage, mais le Bluetooth et l’eau ne font généralement pas bon ménage.

Sony Walkman NW-WS413 : moins de 100 euros

À moins de 100 euros, le meilleur rapport qualité-prix sont les Sony Walkman NW-WS413. Ce sont des intra-auriculaires waterproofs (et résistants à l’eau de mer) disposant d’une mémoire interne de 4 Go sur laquelle on va transférer sa musique ou ses podcasts. Ce sont des écouteurs confortables, fournis avec plusieurs embouts et bénéficiant d’une qualité sonore tout à fait honorable. Comptez 99,99 euros chez la Fnac.

Les Aftershokz Xtrainerz : à conduction osseuse

La Rolls des écouteurs pour la natation restent toutefois les Aftershokz Xtrainerz. Ce sont des écouteurs à conduction osseuse. Cela signifie que ces écouteurs ne vont pas sur ou dans les oreilles. Ils vont en fait appuyer sur des os présents devant les oreilles, qui vont ensuite conduire le son – les vibrations émises par le casque – dans l’oreille interne.

À l’usage, ce sont d’excellents écouteurs qui tiennent parfaitement sur la tête pendant les entraînements. Ils sont également considérés comme l’une des meilleures paires pour nager : la conduction osseuse est une solution très appropriée à l’eau puisque la conduction se fait mieux… et c’est au plus confortable puisque ne reste pas coincée entre l’écouteur et le conduit auditif. Des qualités qui se payent : ils sont vendus plus de 150 euros sur Amazon.

FàQ

Pourquoi choisir des écouteurs dédiés au sport ?

Les écouteurs spécialement pensés pour le sport ont deux avantages principaux : ils sont souvent équipés d’un arceau venant entourer l’oreille, ou d’une ailette s’insérant dans le pavillon afin d’assurer un bon maintien pendant la course, et ils résistent à la sueur et aux éclaboussures pour pouvoir courir dans toutes les circonstances. Attention, ces écouteurs ne sont toutefois pas adéquats pour la natation.

Existe-t-il des écouteurs étanches pour nager ?

Oui, ils sont plus rares, mais ils existent. Vous avez deux références dans notre guide des meilleurs écouteurs pour le sport. Pour pouvoir être utilisés sous l’eau, ces écouteurs doivent être totalement étanches et pas seulement résistants aux éclaboussures. De plus, comme il est impossible d’utiliser le Bluetooth sous l’eau, ils disposent d’une mémoire embarquée sur laquelle il faudra stocker sa musique.