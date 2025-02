Test des Beats Powerbeats Pro 2 : un coach sportif à glisser dans vos oreilles

Les écouteurs Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Chloé Pertuis

Beats (Beats by Dre), désormais sous l’égide d’Apple, revient en force. Après l’excellente Beats Pill (2024), la marque américaine remet au goût du jour ses écouteurs sportifs tour d’oreille : les Powerbeats Pro 2. Ils viennent remplacer les Powerbeats Pro sortis en 2019.

Au menu : la puce Apple H2, pour une réduction de bruit active et des appels vocaux optimisés, mais surtout, un système de mesure de la fréquence cardiaque inspiré de celui de l’Apple Watch. Des écouteurs Beats taillés pour l’effort ? On fait le point sur leurs fonctionnalités et les qualités acoustiques.

Beats Powerbeats Pro 2 Spécification techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par la marque.

Beats Powerbeats Pro 2 Ergonomie sportive : entre confort et compromis

Les Powerbeats Pro 2 affichent un design ergonomique et fonctionnel, clairement pensé pour les sportifs. Chaque écouteur est doté de contours d’oreille flexibles en alliage nickel-titane. Cette flexibilité contribue au confort, tandis que l’alliage assure une légèreté accrue (20 % de moins que la génération précédente) et une stabilité parfaite, même lors de mouvements intenses (tête en bas, par exemple). Revers de la médaille : les embouts font partie intégrante du système de stabilisation et, de ce fait, le poids de l’écouteur se fait sentir dans le conduit auditif, ce qui peut entraîner une sensation de pression excessive pour certains utilisateurs (mon cas). Des concurrents proposant des modèles totalement ouverts (sans embout intra-auriculaire) peuvent ainsi offrir un confort supérieur. Pour trouver l’embout idéal, la marque en fournit 5 dans la boîte.

Autre point, il n’est pas toujours évident de bien positionner les embouts et cela peut engendrer une perte sensible dans les fréquences graves.

Sur le flanc de l’écouteur, le bouton d’ajustement du volume // Source : Chloé Pertuis

Le boîtier de charge a beau être 33 % plus petit que celui de son prédécesseur, il reste volumineux. Il offre une recharge sans fil compatible Qi, ainsi qu’un port USB-C pour la recharge filaire. Le précédent boîtier n’avait pas la recharge sans fil et devait passer par un câble avec un connecteur Lightning.

Un bouton d’appairage est intégré, particulièrement utile pour les utilisateurs Android (l’appairage étant automatique avec iOS/macOS). La préhension des boutons de contrôle (dont les fonctions seront détaillées plus loin) est bonne, et permet une gestion intuitive de la musique et des appels.

L’étui de rangement des Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Chloé Pertuis

Ce design réfléchi fait donc des Powerbeats Pro 2 un choix pertinent pour ceux qui recherchent la performance et le maintien avant tout, quitte à accepter quelques compromis en matière de confort et d’encombrement.

Beats Powerbeats Pro 2 Entre intégration Apple et restrictions Android

Les boutons de commandes, positionnés stratégiquement sur chaque écouteur, permettent un contrôle aisé. Les actions sont classiques : lecture/pause, réglage du volume, passage à la piste suivante ou précédente, prise d’appel pour le bouton situé à la base de chaque écouteur. L’ajustement du volume s’opère en revanche via deux boutons à pincer, installés dans la tranche de chaque écouteur. Leur usage ne pose aucune difficulté. L’invocation de l’assistant vocal Siri peut s’effectuer vocalement, sans avoir à appuyer sur un bouton.

Chaque écouteur dispose d’un capteur de fréquence cardiaque // Source : Chloé Pertuis

L’utilisation des Powerbeats Pro 2 au sein de l’écosystème Apple offre une expérience particulièrement fluide, identique à celle proposée par les AirPods. Dès que les écouteurs sont à proximité d’un iPhone, iPad ou Mac, une invitation de connexion apparaît automatiquement. Le basculement entre différents appareils devient alors un jeu d’enfant : une simple pression ou un clic de souris permet de passer d’une source audio à une autre. De plus, les notifications système (SMS, e-mails, etc.) sont lues directement dans les écouteurs.

Audio Spatial : immersion sonore… selon la source

L’Audio Spatial est une fonctionnalité réservée aux produits Apple qui tente de créer un effet sonore tridimensionnel. Sur un iPhone, iPad ou Mac, cette technologie, idéale avec Apple Music et ses fichiers en Dolby Atmos, donne l’impression que le son provient de différentes directions. Avec d’autres services musicaux en stéréo simple, l’expérience sonore est moins immersive. L’Audio Spatial peut être désactivé. Un suivi de la tête est également possible : le son s’adapte en temps réel à la position de votre tête, renforçant l’impression d’immersion (nous reviendrons sur la qualité sonore plus loin).

Les codecs audio se limitent au SBC et au AAC, ce qui peut sembler restrictif pour les audiophiles exigeants. Cependant, pour la majorité des utilisateurs, l’absence de codecs aptX ou LDAC n’a généralement aucune incidence sur le son perçu, ces codecs offrant une qualité sonore satisfaisante. La liaison Bluetooth est parfaitement stable, au travers de cloisons minces chez soi ou dans un tram. Enfin, la latence audio est à peine perceptible dans les jeux vidéo.

Apple ou Android : peu de réglages offerts

Côté application, rien sous iOS, sinon une page de paramètres dédiés dans les réglages système des iPhone. À vrai dire, on ne peut pas changer grand-chose au comportement des écouteurs. Idem sous Android, où l’application Beats propose aussi des fonctionnalités très limitées.

Aucun égaliseur n’est disponible, ce qui prive les utilisateurs de la moindre possibilité de personnalisation sonore (qui aurait été bien utile, on y reviendra). Impossible d’adapter le son à ses préférences personnelles ou aux différents styles musicaux.

Notez la possibilité d’activer la fonction de localisation des écouteurs, si vous les perdez.

Beats Powerbeats Pro 2 Une mesure cardiaque remarquablement précise

Pour évaluer le système de mesure du rythme cardiaque des Powerbeats Pro, nous avons fait appel à notre expert es bracelets/bagues/montres connectés Geoffroy. Voici son retour d’expérience avec les Beats Powerbeats Pro 2.

À l’instar des Sennheiser Momentum Sport, des Anker Soundcore Liberty 4 ou des Amazfit PowerBuds Pro, les Beats Powerbeats Pro 2 se distinguent par l’intégration de capteurs optiques de fréquence cardiaque.

Dans chaque oreille, une diode va ainsi émettre de la lumière verte pulsée et un capteur va analyser l’absorption de cette lumière. C’est le principe de la photopléthysmographie, utilisée également sur les montres, les bracelets ou les bagues connectés.

En l’occurrence, Beats a adopté une approche plutôt simple, puisque les écouteurs ne nécessitent pas d’application particulière pour récupérer la mesure de la fréquence cardiaque. En fait, en appuyant deux fois sur le bouton principal de l’écouteur, puis en conservant son doigt appuyé, ils vont activer le profil Bluetooth HRP permettant de diffuser la fréquence cardiaque en Bluetooth vers un appareil compatible. Ce peut être le cas d’une montre de sport, d’un tapis de course ou tout simplement de l’application Strava sur smartphone.

Pour évaluer la fiabilité des données mesurées, nous avons couru à deux reprises avec les écouteurs en comparant les données avec celles d’une ceinture cardio de référence, la Polar H10+. Il s’agit du même protocole que celui utilisé pour les montres et bracelets connectés.

Sur la première sortie, à allure constante, les Powerbeats Pro 2 s’en sont très bien tirés, avec un suivi plutôt fiable de la fréquence cardiaque, même s’ils ont parfois tendance à surestimer les quelques pics. Dans l’ensemble, on reste tout de même sur des mesures très fiables avec, en moyenne, une différence de +0,04 % par rapport aux mesures de la ceinture Polar.

Sur la seconde sortie, c’était un peu plus compliqué, avec six montées en intensité. Pour le coup, les écouteurs ont eu tendance à surestimer la fréquence cardiaque sur ces pics. Pour le reste, en revanche, qu’il s’agisse de l’échauffement ou de la récupération, ils sont parfaitement dans les cordes. De quoi obtenir un écart moyen de +0,26 % par rapport à la mesure de référence, mais un pic de fréquence cardiaque mesuré à 188 battements par minutes (BPM) pour les écouteurs Beats, contre 185 BPM pour la ceinture Polar.

Rappelons néanmoins que ces exercices par intervalles fractionnés intenses sont souvent complexes à évaluer pour des capteurs optiques, y compris pour des montres de sport.

Beats Powerbeats Pro 2 Powerbeats Pro 2 : l’ANC et le mode Transparence en question

Malgré l’intégration de la puce Apple H2, reconnue pour ses performances exceptionnelles en matière de réduction de bruit sur les AirPods 4 et AirPods Pro 2, les Powerbeats Pro 2 ne parviennent pas à offrir une expérience comparable. L’ANC se révèle très faiblarde, inefficace dans toutes les situations : le grave est mal réduit (ce qui est rare de nos jours), et les sons médiums et aigus sont réduits de façon imperceptible. Cette faiblesse se traduit par une gêne notable dans divers environnements, qu’il s’agisse de la rue ou des transports en commun.

Des écouteurs légers, mais plutôt massifs // Source : Chloé Pertuis

Par ailleurs, la balance tonale fluctue de manière significative lorsque l’ANC ou le mode Transparence sont enclenchés. On constate plus ou moins de grave selon le mode, et un bas médium plus en avant sans ANC. Ce phénomène est inhabituel sur des écouteurs récents, car l’impact lié à l’activation de l’ANC est désormais quasi toujours compensé par une égalisation du son automatique, afin que chaque mode sonne à l’identique.

Le mode Transparence, quant à lui, est également décevant, loin d’atteindre le niveau d’immersion naturelle offert par les AirPods Pro 2. Le son semble un peu lointain, et on perçoit un léger souffle. Pour autant, la voix de l’interlocuteur est intelligible, et l’on finit par s’habituer à ce rendu moyen. Reste que l’on n’a aucun mal à tenir une conversation et c’est sans doute là l’essentiel.

Beats Powerbeats Pro 2 Audio : des performances en deçà des attentes

Beats a mis les petits plats dans les grands, installé des transducteurs à double membrane et leur a associé l’excellente puce Apple H2, qui officie dans les non moins excellents AirPods Pro 2. Sur le papier, il y a de quoi saliver. Malheureusement, dès les premières mesures écoutées, c’est la douche froide. Le médium est excessivement mis en avant, le grave bien trop timide et l’aigu, par effet de masque, peu perceptible. Tous les instruments sont impactés par cette mise en avant du médium, avec une coloration systématique : les voix sont pincées et manquent de coffre. Pour ne rien arranger, le son est agressif dès qu’on pousse le volume. À volume élevé, des résonances de membrane provoquent une légère distorsion, rendant le son perçu comme agressif. C’est aberrant pour des écouteurs censés accompagner l’utilisateur jusqu’à plusieurs heures de pratique sportive.

La courbe de réponse des Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Tristan Jacquel

La courbe que nous avons mesurée est éloquente et montre vers 1200 Hz l’énorme pic de rendement évoqué plus haut. Pour lui donner du contexte, il faut savoir que notre conduit auditif résonne aux environs de 2000 Hz et que notre oreille est donc particulièrement sensible à ce pic de volume dans les sons médiums. Le pic à 1200 Hz est trop marqué : jusqu’à 6 dB de plus, cela aurait pu aller, mais là il y a au moins 10 dB de plus, rendant le son criard et fatigant. Les deux autres pics sont bien moins problématiques, celui vers 5 kHz apportant naturellement de la brillance aux percussions, cordes et instruments à vent. Mais là, par effet de masque, on n’entend pas ce pic pourtant bienvenu.

Le pic vers 15 kHz est à peine audible, mais toujours susceptible d’améliorer les harmoniques des instruments. Non, ce qui ne va vraiment pas, c’est cette bosse de 15 dB vers 1200 Hz qui correspond à quatre fois plus d’intensité. C’est trop, et on ne peut que regretter qu’une égalisation personnalisable ne soit pas proposée. On aurait pu réduire le volume vers 1200 Hz sans trop de mal et retrouver un équilibre plus classique.

Comportement dynamique et scène sonore

Les Powerbeats Pro 2 ont beaucoup d’énergie à revendre et marquent efficacement les écarts dynamiques. Il y a du punch du grave à l’aigu et c’est une qualité bienvenue. La scène sonore est en revanche étriquée. Les instruments sont difficiles à localiser dans l’espace, tout est emmêlé. Là encore, l’excès de médium — par effet de masquage des autres registres — empêche la scène de se déployer, les plans sonores sont très imbriqués. La largeur est convenable, mais la profondeur dans l’axe frontal clairement insuffisante. Tout cela manque d’air.

Les Beats Powerbeats Pro 2 et leur étui de rangement // Source : Chloé Pertuis

L’activation de l’Audio Spatial, que ce soit en écoutant un titre en Dolby Atmos depuis Apple Music ou en forçant la spatialisation depuis un appareil Apple et un simple titre en stéréo n’améliore pas grand-chose. Le son se colore un peu plus : le haut médium et l’aigu sont renforcés, et le déséquilibre avec le grave est encore plus manifeste. Autant l’amélioration est frappante avec des AirPods, autant c’est insignifiant avec les Powerbeats Pro 2. Si cela ne fonctionne pas bien, c’est clairement à cause de transducteurs de qualité moyenne ou mal mis en œuvre, avec une égalisation mal personnalisée.

Beats Powerbeats Pro 2 Appels : la puce H2 au service de la communication

Côté appels téléphoniques, le contrat est rempli. La flopée de microphones embarqués, combinés à un accéléromètre qui détecte les vibrations de la voix dans la tête de l’auditeur, a tôt fait d’analyser les bruits parasites autour de l’utilisateur et de les soustraire au son transmis à l’interlocuteur. On est donc vraiment très bien entendu en toutes circonstances, même dans la rue ou dans les transports en commun.

Le vent affecte peu le fonctionnement des écouteurs, ce qui est un avantage non négligeable. Réciproquement, on entend très bien l’interlocuteur, la signature sonore des écouteurs et leur pic de présence dans le registre médium, rendant plus claire la voix de l’appelant. En prime, la puce Apple H2 n’a pas de retard à l’allumage et supprime presque instantanément les bruits parasites. C’est très bien.

Beats Powerbeats Pro 2 Autonomie : une endurance à toute épreuve

La grande taille des écouteurs semble avoir favorisé l’installation de batteries de haute capacité, tant les Beats Powerbeats Pro 2 sont endurants. Nous avons mesuré 7h30 d’autonomie ANC active et presque 11 heures sans réduction de bruit, à 50 % du volume. De quoi faire une longue virée à vélo ou à pieds.

L’étui de rangements est compatible avec la charge par induction // Source : Chloé Pertuis

Le boîtier permet de recharger un peu plus de trois fois les écouteurs. En prime, une dizaine de minutes de charge rapide restitue une bonne heure d’autonomie. La charge est filaire via le câble USB-C fourni et il faut alors 2 heures pour recharger totalement boîtier et écouteurs. C’est un peu plus long en charge sans fil mais cela offre une plus grande flexibilité.

Beats Powerbeats Pro 2 Prix et disponibilité

Les écouteurs Beats Powerbeats Pro 2 sont disponibles en coloris noir, gris, orange et violet et proposés à 299 euros. Un coup d’œil aux performances de leurs concurrents s’impose, notamment les Sennheiser Momentum Sport, des Anker Soundcore Liberty 4 ou des Amazfit PowerBuds Pro ou Beats Powerbeats Pro 4.