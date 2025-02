Beats Powerbeats Pro 2 : suivi de fréquence cardiaque et réduction de bruit active au programme

Les nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats Pro 2 viennent d’être dévoilés par Beats, avec des fonctionnalités inédites comme le suivi de la fréquence cardiaque et la réduction active du bruit. Une évolution significative par rapport au modèle précédent.

Beats Powerbeats Pro 2 Lebron James // Source : Beats

Les Powerbeats Pro 2 viennent succéder au Powerbeats datant de 2019. Ce nouveau modèle a été entièrement repensé pour offrir une expérience optimale pendant l’activité physique. Il s’adresse principalement aux sportifs. Ainsi, les contours d’oreille utilisent désormais un alliage nickel-titane qui leur confère plus de souplesse tout en garantissant un maintien parfait. Les écouteurs sont 20% plus légers que la génération précédente et disposent désormais de cinq tailles d’embouts différents (XS, S, M, L, XL) pour un ajustement personnalisé.

La résistance à l’eau et à la transpiration est assurée par une certification IPX4, permettant une utilisation sous la pluie ou pendant les séances d’entraînement intensives. En outre, notez la présence de nouveaux évents qui améliorent à la fois le confort et la qualité sonore.

Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Beats

Suivez le rythme de votre cœur

L’ajout le plus notable, c’est le moniteur de fréquence cardiaque intégré, une première pour des écouteurs Beats. Il s’agit de la même technologie que la montre Apple Watch.

Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Les capteurs optiques LED émettent plus de 100 pulsations par seconde pour mesurer précisément le flux sanguin. Ces données peuvent être transmises en temps réel aux applications de sport compatibles comme Nike Run Club, Open, Runna ou Slopes, par exemple.

Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Beats

Les Powerbeats Pro 2 intègrent également la réduction active du bruit et le mode Transparence, permettant soit d’isoler l’utilisateur soit de rester attentif à son environnement. L’option d’égalisation adaptative, de son côté, ajuste automatiquement le son en fonction de l’ajustement des écouteurs.

Une autonomie et une connectivité renforcées

Équipés de la nouvelle puce Apple H2, les écouteurs veulent offrir un son de très haute qualité. Ce dernier est particulièrement équilibré avec un nouveau maillage acoustique de nouvelle génération et un amplificateur à haut rendement. Les écouteurs sont compatibles avec la fonction suivi de tête et supporte le format Dolby Atmos.

Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Beats

En outre, ils offrent jusqu’à 45 heures d’autonomie totale avec l’étui de charge, selon la marque. Chaque écouteur peut fonctionner jusqu’à 10 heures en continu, toujours d’après Beats. La fonction de charge rapide Fast Fuel permet de gagner 90 minutes d’écoute en seulement 5 minutes de charge.

Beats Powerbeats Pro 2 // Source : Beats

L’étui de charge est 33% plus compact que le précédent et propose pour la première fois chez Beats la recharge sans fil Qi. La connectivité Bluetooth de classe 1 assure une connexion stable et permet de profiter de fonctionnalités comme l’Audio spatial avec suivi dynamique de la tête.

Disponibilité et prix des écouteurs Beats Powetbeats Pro 2

Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui au prix de 299,95 euros sur apple.com, dans quatre coloris : Obsidienne, Sable, Ultraviolet et Orange électrique. La commercialisation en magasin débutera le 13 février.