Test des AKG N5 hybrid : des écouteurs au son superbement équilibré

Les écouteurs AKG N5 hybrid et leur dongle sans fil // Source : Tristan Jacquel

Fondée en 1947 à Vienne, AKG s’est forgée une solide réputation dans le monde de l’audio professionnel. Des microphones aux casques de studio, la marque autrichienne a équipé pendant des décennies les plus grands studios d’enregistrement, devenant une référence incontournable pour les professionnels du son. Cette expertise dans les microphones, dont le principe de fonctionnement est très proche de celui des transducteurs d’écouteurs, a naturellement servi au développement de casques puis d’écouteurs de haute qualité. Rachetée en 1994 par Harman International, elle a continué à développer son savoir-faire tout en élargissant progressivement son catalogue vers le grand public.

Cette appartenance au groupe Harman (propriété de Samsung) se ressent d’ailleurs dans les N5 Hybrid, notamment à travers leur application de contrôle qui partage la même base que celle des écouteurs JBL, autre marque emblématique du groupe. Mais au-delà de ces synergies techniques, AKG conserve son identité propre et son exigence sonore. Ces nouveaux écouteurs true wireless en sont la preuve : ils conjuguent l’héritage audiophile de la marque avec les technologies les plus récentes, dans un segment où la concurrence fait rage.

Caractéristiques techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par AKG.

L’ergonomie sans compromis

AKG fait le choix d’une approche résolument premium avec ses N5 Hybrid, sans pour autant tomber dans l’ostentatoire. Les écouteurs, proposés en blanc mat, adoptent un design semi-intra avec une tige relativement courte qui tranche avec les standards du marché. Cette dernière intègre habilement une zone de contrôle tactile sur sa surface chromée, permettant de gérer la lecture et les différentes fonctions sans compromettre l’esthétique de l’ensemble. Cette conception compacte n’est pas qu’esthétique : elle participe activement au maintien remarquable des écouteurs dans l’oreille.

Le corps principal des écouteurs révèle un travail approfondi sur l’ergonomie, avec une partie acoustique judicieusement orientée pour épouser le conduit auditif. Les commandes tactiles, intégrées sur la tige chromée portant le logo AKG et flanquée d’une LED bleue, se révèlent à la fois élégantes et fonctionnelles ; elles offrent une surface suffisante pour une utilisation intuitive malgré la compacité de l’ensemble. La certification IP54 assure une protection efficace contre la poussière et les projections d’eau, rendant ces écouteurs adaptés à un usage sportif ou sous une pluie légère. Une fois en place, les N5 Hybrid offrent d’ailleurs une stabilité exemplaire, un atout non négligeable pour une utilisation active.

Les AKG N5 Hybrid sont très compacts et confortables // Source : AKG N5 Hybrid

L’accessoire qui distingue ces N5 Hybrid de la concurrence, le dongle USB-C, bénéficie du même soin esthétique. Compact et léger, il arbore un design minimaliste en parfaite cohérence avec les écouteurs. Un détail pratique qui fait la différence : ce dongle trouve naturellement sa place dans le boîtier de charge, évitant ainsi le risque de l’égarer. C’est ce genre d’attention qui révèle une réflexion poussée sur l’expérience utilisateur au quotidien. L’étui de rangement est également compatible avec la charge sans fil Qi, mais le chargeur n’est pas fourni (classique).

Une fois portés, les écouteurs se font oublier visuellement, leur design compact et leur coloris neutre participant à cette intégration naturelle. AKG réussit ici le pari d’allier esthétique premium, confort optimal et praticité d’usage, démontrant qu’un design bien pensé peut servir autant la forme que la fonction.

Usage et application

L’application compagnon des AKG N5 Hybrid offre une interface épurée et intuitive, rappelant celle des produits JBL – ce qui n’est pas surprenant étant donné l’appartenance des deux marques au groupe Harman. L’écran d’accueil affiche clairement le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier, ainsi que l’état de la connexion Bluetooth.

Les commandes tactiles des écouteurs sont entièrement personnalisables, avec des gestes distincts pour chaque oreillette :

Geste Fonction Simple toucher Contrôle du son ambiant (ANC/Ambient Aware/Off) Double toucher Lecture/Pause (droite), Source Bluetooth/Transmetteur (gauche) Triple toucher Piste précédente (droite), TalkThru on/off (gauche) Appui long Activation de Siri Double toucher pendant un appel Répondre/Raccrocher Appui long pendant un appel Rejeter l’appel/Couper le micro

L’application propose plusieurs modes d’écoute sophistiqués. La réduction de bruit active (RBA ou ANC) est paramétrable avec une fonction adaptative qui ajuste automatiquement son niveau selon l’environnement. Le mode Ambient Aware permet de rester conscient de son environnement, tandis que le mode TalkThru facilite les conversations rapides sans retirer les écouteurs.

Une fonction particulièrement innovante, « Silent Now », créée une bulle de calme sans musique pendant une durée programmable, idéale pour la méditation ou la concentration. Le système intègre également « Voice Aware », qui permet d’ajuster le niveau de retour de sa propre voix pendant les appels.

Screenshot Screenshot Screenshot

La personnalisation sonore est particulièrement soignée. L’égaliseur propose plusieurs préréglages, dont un mode « Studio » pour une restitution neutre. La technologie Personi-Fi va plus loin en établissant un profil d’égalisation personnalisé basé sur l’âge et le sexe de l’utilisateur, compensant ainsi les pertes auditives naturelles. Le son spatial propose trois modes optimisés : Film, Musique et Jeu, chacun adaptant le traitement pour une immersion optimale selon le contenu.

Screenshot Screenshot Screenshot

L’application intègre également une fonction d’égalisation dynamique à faible volume, particulièrement utile pour préserver la balance tonale lors d’une écoute discrète. Un curseur permet d’ajuster la balance gauche/droite, et la fonction « Audio & vidéo intelligents » optimise automatiquement les réglages selon le contenu lu.

Connectivité Bluetooth et dongle

Sur le plan de la connectivité, les AKG N5 Hybrid font les choses sérieusement. Côté Bluetooth, on retrouve les codecs habituels : le SBC universel, l’AAC pour les iPhone, et surtout le LDAC, le codec haute résolution de Sony qui permet de transmettre un son de très haute qualité – à condition d’avoir un smartphone Android compatible, bien sûr.

Mais ce qui fait vraiment la différence ici, c’est la présence d’un dongle USB-C (avec un adaptateur USB-A à greffer dessus en cas de besoin). On verra plus loin que ce petit accessoire, plutôt rare sur des true wireless, fait des merveilles pour la qualité sonore. Que vous utilisiez un iPhone, un vieil ordinateur ou une tablette d’entrée de gamme, vous pourrez toujours profiter de la meilleure qualité de transmission possible, sans besoin du moindre appairage Bluetooth grâce au dongle.

Le dongle AKG est compatible avec la plupart des smartphones et ordinateurs // Source : Tristan Jacquel

En pratique, la connexion Bluetooth est solide. Que l’on passe par le téléphone ou par le dongle, on peut facilement s’éloigner d’une dizaine de mètres de la source (un peu plus avec le dongle) sans que le son ne bronche. Même en ville, au milieu de la foule, la connexion reste parfaitement stable.

Autre bonne surprise : la latence, ce petit décalage entre l’image et le son qui peut gâcher l’expérience sur certains écouteurs sans fil. Ici, c’est à peine perceptible avec le dongle. Si vous êtes amateur de jeux vidéo, vous pourrez jouer sans avoir l’impression désagréable que le son arrive après l’action. Ce n’est pas tout à fait aussi instantané qu’avec un casque filaire, mais la différence est vraiment minime et ne gênera pas vos sessions de jeu.

Le calme à la demande

La réduction de bruit active des AKG N5 Hybrid se distingue particulièrement dans le traitement des basses fréquences, où elle rivalise avec les meilleures solutions du marché. Les bruits de fond comme le grondement des transports, la climatisation ou le bourdonnement des open spaces sont remarquablement atténués.

En situation réelle, le système démontre ses forces et ses limites : le roulement continu d’une voiture est efficacement supprimé, mais les bruits plus soudains et aigus, comme les claquements métalliques d’un tramway sur ses aiguillages ou les klaxons stridents au bord d’un boulevard, restent partiellement perceptibles. Si l’efficacité est légèrement en retrait face aux ténors du secteur pour ces fréquences plus élevées, l’ensemble reste très convaincant et procure une isolation particulièrement reposante au quotidien.

La réduction de bruit fonctionne de façon convaincante // Source : Tristan Jacquel

AKG innove avec son mode « Silent Now », une fonction pensée pour la détente et la concentration. Ce mode active uniquement la réduction de bruit, sans diffuser de musique, créant ainsi une bulle de calme personnelle. L’utilisateur peut définir la durée de cette pause silencieuse, au terme de laquelle une alarme douce le ramène en douceur à son environnement. Une approche originale qui transforme ces écouteurs en véritables outils de bien-être.

Les modes de transparence sonore présentent des caractéristiques distinctes et complémentaires. Le mode Aware, s’il permet de rester conscient de son environnement, montre quelques limites dans la restitution des médiums. La perception de sa propre voix y est principalement assurée par conduction osseuse, donnant une coloration sourde peu naturelle.

Le mode Talk Thru se révèle plus pertinent pour les interactions sociales : en accentuant légèrement les fréquences moyennes, il offre une meilleure intelligibilité des conversations. Non seulement l’utilisateur entend mieux sa propre voix, captée et restituée plus fidèlement par les micros, mais les interlocuteurs sont également plus clairement perceptibles. Cette approche à deux modes permet de s’adapter efficacement à différentes situations, de la conscience de son environnement aux conversations improvisées.

Un son vraiment premium

Ces écouteurs AKG N5 sont une excellente surprise acoustique et l’on peut affirmer sans risque qu’ils s’installent dans le top 5 des meilleurs écouteurs du marché. Ils doivent leur excellent son à leurs tranducteurs, mais aussi au dongle Bluetooth qui les accompagne.

L’approche d’AKG est particulièrement intelligente sur le plan technique : le dongle se présente comme un périphérique audio USB externe à l’OS et court-circuite une partie des couches logicielles habituellement traversées par le signal numérique. Le flux audio suit ainsi un chemin plus direct depuis l’application de lecture, ce qui limite les risques d’altération du signal — un point méconnu et mésestimé.

Par ailleurs, ce dongle établit une liaison radio 2,4 GHz dédiée avec les écouteurs et s’affranchit des perturbations causées par d’autres périphériques connectés au smartphone (montre, etc.).Autre aspect crucial, grâce à une meilleure synchronisation entre le dongle et les écouteurs, les paquets de données sont parfaitement cadencés, alors qu’ils ont tendance à se mélanger lorsque le smartphone gère la transmission Bluetooth lui-même.

Ce mélange est infime, quelques échantillons sonores sont décalés de quelques millisecondes, mais cela suffit à dénaturer le son, à le rendre moins intelligible, plus métallique. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains smartphones sonnent naturellement mieux que d’autres avec une même paire d’écouteurs Bluetooth.

Ici, ce phénomène semble contourné et cela transforme radicalement l’expérience d’écoute. Le son gagne en naturel et en fluidité, les graves deviennent plus nets et mieux articulés, les médiums perdent cette légère coloration artificielle qu’on trouve parfois en Bluetooth, et les aigus révèlent une finesse jusqu’alors masquée. La scène sonore s’épanouit également : plus large, plus profonde, elle permet de localiser chaque instrument avec une précision inédite. Cette excellence technique se traduit finalement par une reproduction musicale plus réaliste et plus engageante.

Voici pourquoi de morceau en morceau écouté, les AKG N5 ne cessent de nourrir l’oreille d’un son de haute qualité, véritablement source de plaisir. Pas besoin d’avoir une oreille surentraînée, ni de choisir des titres aux prises de son exceptionnelles : tout passe crème avec ces écouteurs.

Courbe de réponse des AKG N5 Hybrid

Avant d’évoquer mes impressions d’écoute des AKG N5, jetons un oeil à leur courbe de réponse en fréquences, car elle est symptomatique d’une courbe idéale pour des écouteurs.

La courbe de réponse des AKG N5 Hybrid // Source : Tristan Jacquel

On y observe que le grave est généreux jusque dans l’infra-grave, ce qui donne à la restitution une assise vraiment plaisante. Le registre médium de 200 Hz à 2000 Hz est d’une stabilité rare, avec un léger creux dans la zone d’hypersensibilité de l’oreille (2000-3000 Hz), un petit pic de brillance dans l’aigu vers 6 kHz, puis un pic majeur dans les fréquences les plus fines. Ce dernier peut sembler excessif, il n’en est pourtant rien car nous entendons très peu ces fréquences. Les booster n’est donc pas un mal, au contraire, cela rend plus précises les fréquences harmoniques des instruments. Bref, tout va très très bien à la mesure.

Signature et scène sonore des AKG N5 Hybrid

Les AKG N5 hybrid se distinguent par une signature sonore remarquablement équilibrée, qui allie douceur et dynamique avec une rare élégance.

Le grave est particulièrement réussi : à la fois profond et parfaitement maîtrisé, il sait se montrer percutant sur les impacts de grosse caisse tout en gardant son agilité sur les lignes de basse les plus complexes. Il ne déborde jamais sur les médiums et préserve ainsi la lisibilité de l’ensemble.

Le registre médium constitue peut-être la plus belle réussite de ces écouteurs. Doux mais extraordinairement détaillé, il restitue les voix avec un naturel confondant. Les timbres des instruments sont respectés, qu’il s’agisse d’un piano, d’une guitare acoustique ou d’un violon. On note une très légère mise en avant du haut-médium qui apporte de la présence aux voix sans jamais basculer dans l’agressivité.

L’aigu, quant à lui, brille par sa finesse. Une légère brillance lui confère un caractère aérien qui illumine subtilement la musique sans jamais devenir fatigant. Les cymbales sont détaillées, les harmoniques bien présentes, et l’ensemble contribue à une scène sonore remarquablement aérée.

Cette qualité de restitution s’accompagne d’une spatialisation impressionnante. La scène sonore est particulièrement large, avec certains effets qui, selon les morceaux, semblent presque provenir de derrière la tête. Si la profondeur dans l’axe frontal est souvent le point faible des écouteurs, les N5 s’en sortent remarquablement bien dans ce domaine. La marge dynamique est très satisfaisante, particulièrement dans le grave où les impacts peuvent être saisissants sans perte de définition. L’ensemble respire naturellement et offre une sensation d’espace et d’aisance qui caractérise les meilleures réalisations audio.

Impressions d’écoutes des AKG N5 Hybrid

Sur « Brush with the Blues » (live) de Jeff Beck, les AKG N5 excellent dans la reproduction des harmoniques de guitare. Les micro-inflexions et les subtils glissements de notes sont restitués avec une précision chirurgicale. La réverbération naturelle de la salle est parfaitement rendue, ce qui permet d’apprécier la dimension live du morceau. Le placement des musiciens sur scène est remarquablement défini.

Les AKG N5 Hybrid sont très musicaux et plaisants à écouter // Source : Tristan Jacquel

« Medicine Woman » de Robert Finley met en valeur les qualités des N5 dans le registre grave. La section rythmique est reproduite avec autorité, la basse reste définie même dans les notes les plus profondes. La voix rauque de Finley conserve tout son grain et son émotion, sans que les sifflantes ne deviennent agressives. Les cuivres gardent leur chaleur naturelle tout en restant parfaitement définis dans l’espace.

Sur « Girls and Boys » de Prince, les N5 démontrent leur capacité à gérer les productions denses et complexes. La ligne de basse synthétique est percutante et articulée, les percussions électroniques sont précises et dynamiques. Les multiples couches de synthétiseurs restent parfaitement lisibles, et la voix de Prince émerge avec clarté au milieu de cet arrangement sophistiqué. La stéréo est particulièrement impressionnante sur ce titre, avec des effets qui semblent déborder du cadre habituel des écouteurs.

Des appels de bonne qualité

La qualité des appels téléphoniques n’est pas toujours le point fort des écouteurs true wireless, mais AKG met ici à profit son expertise historique en matière de microphones. Les N5 Hybrid embarquent pas moins de six micros, répartis stratégiquement sur les deux écouteurs. Un dispositif qui s’avère particulièrement efficace en situation réelle.

En extérieur, même dans des conditions venteuses ou bruyantes, notre voix reste parfaitement intelligible pour nos interlocuteurs. Le système de réduction de bruit fait un excellent travail pour filtrer les sons parasites : le bruit de la circulation, les conversations environnantes ou même le souffle du vent sont significativement atténués sans que notre voix en pâtisse. Un équilibre délicat que beaucoup d’écouteurs peinent à trouver.

Le petit dongle sans fil AKG // Source : Tristan Jacquel

L’application propose deux fonctions particulièrement utiles pour optimiser la qualité des appels. L’optimiseur de niveau sonore ajuste automatiquement le volume de la voix de notre interlocuteur lorsqu’elle est trop forte ou trop faible, la maintenant à un niveau d’écoute confortable. La fonction Voice Aware, quant à elle, permet de personnaliser le retour de notre propre voix dans les écouteurs pendant les appels, évitant ainsi l’effet désagréable de parler « dans le vide ». Ces deux options, facilement accessibles dans l’application, contribuent à une expérience d’appel plus naturelle et confortable.

Une autonomie dans la bonne moyenne

Les AKG N5 tiennent leurs promesses en matière d’autonomie. Nos mesures, effectuées à un niveau d’écoute modéré (50 % du volume), confirment les chiffres annoncés par le constructeur. Les écouteurs offrent environ 8 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et jusqu’à 10 heures lorsque cette dernière est désactivée. Le boîtier de charge, compact et bien conçu, permet de recharger les écouteurs à trois reprises.

Les écouteurs AKG N5 Hybrid et leur dongle radio // Source : Tristan Jacquel

La charge rapide est également au rendez-vous : 10 minutes dans le boîtier suffisent pour récupérer environ 1 heure d’écoute, une fonction particulièrement appréciable en cas d’oubli de charge. Le boîtier se recharge quant à lui en 2 heures via son port USB-C et plus lentement avec un chargeur sans fil.

Ces performances, sans être exceptionnelles, placent les N5 dans la bonne moyenne du marché et suffisent amplement pour une utilisation quotidienne, même intensive.

Les AKG N5 Hybrid sont disponibles en coloris noir ou blanc et proposés au prix de 280 euros. Un positionnement haut de gamme justifié, tant les performances acoustiques sont au rendez-vous et les écouteurs ne déçoivent à aucun égard.