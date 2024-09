Test des JBL Tour Pro 3 : l’excellence acoustique en format pocket

Les Ă©couteurs JBL Tour Pro 3 // Source : Tristan Jacquel

D’annĂ©e en annĂ©e, JBL progresse dans la mise au point de ses casques et Ă©couteurs. La marque, initialement spĂ©cialisĂ©e dans la conception de transducteurs grand format pour les enceintes de sonorisation et de hi-fi, qui s’est aventurĂ©e avec un certain bonheur sur le marchĂ© des enceintes nomades et festives, n’a dĂ©sormais plus rien Ă envier aux fabricants spĂ©cialisĂ©s dans la production d’écouteurs True Wireless. Les JBL Tour Pro 3 illustrent bien cette Ă©volution et avec eux, la marque amĂ©ricaine franchit un nouveau cap en termes d’innovation et de performances audio.

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par JBL, en combinaison avec un iPhone et Apple Music.

JBL Tour Pro 3 Un design compact et élégant

Les Ă©couteurs JBL Tour Pro 3 sont des modèles intra auriculaires lĂ©gers et compacts, qui s’insèrent directement dans le conduit auditif de l’auditeur. Ils sont livrĂ©s avec une multitude d’embouts en silicone et mĂŞme en mousse, pour offrir le meilleur confort possible. Ils sont agrĂ©ables Ă porter, mĂŞme des heures durant. Leur faible inertie les qualifie pour la pratique sportive, cependant JBL ne communique aucune certification IP et l’on ignore de quelle manière ils rĂ©sistent aux intempĂ©ries. Sans trop s’avancer, on peut imaginer qu’ils ne sont pas plus mal lotis que les Ă©couteurs de mĂŞme design et ne devraient ainsi pas craindre quelques gouttes de pluie ou un peu de transpiration.

La tige d’un Ă©couteur JBL Tour Pro 3 // Source : Tristan Jacquel

Les coques sont équipées de courtes tiges avec une zone tactile, pour piloter la lecture musicale, activer la réduction de bruit active, gérer les appels téléphoniques ou encore invoquer l’assistant vocal du smartphone.

L’Ă©tui Smart Case des JBL Tour Pro 3 // Source : Tristan Jacquel

Comme les JBL Tour Pro 2, l’étui de charge est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran de contrĂ´le, Ă partir duquel on peut accĂ©der Ă de nombreux rĂ©glages. Il est lĂ©gèrement plus grand que sur le modèle prĂ©cĂ©dent (1,57 pouce contre 1,45 pouce). C’est très pratique car on a donc pas besoin donc de sortir son smartphone pour gĂ©rer la puissance de la rĂ©duction de bruit, activer un profil d’égalisation ou gĂ©rer l’appairage Bluetooth Ă un nouvel appareil. De fait, la prĂ©sence d’un Ă©cran et la nĂ©cessitĂ© d’une plus grosse batterie impactent le gabarit de l’étui, qui est sensiblement plus grand que la normale. Il est aussi plus lourd que la moyenne, avec 72 grammes.

Les JBL Tour Pro 3 dans leur Ă©tui // Source : Tristan Jacquel

Ce Smart Charging Case peut aussi ĂŞtre utilisĂ© comme Ă©metteur audio avec n’importe quel ordinateur ou source analogique et transmet alors le son aux Ă©couteurs avec la technologie LDAC jusqu’à 24 bits et 96 kHz, ce qui peut ĂŞtre pratique pour les sources dĂ©pourvues de puce Bluetooth ou ne supportant pas les codecs les plus rĂ©cents. Il est ainsi livrĂ© avec deux câbles, l’un USB-C et l’autre jack 3,5 mm vers USB-C, ce dernier pouvant ĂŞtre utilisĂ© en combinaison avec un adaptateur avion. Enfin, l’étui est compatible avec la charge sans fil Qi.

JBL Tour Pro 3 Une expérience utilisateur sur mesure

Les réglages initiaux des zones tactiles ne permettent pas d’ajuster le volume et il faut se rendre dans l’app JBL Headphones si on veut contrôler cette fonction.

Cela implique de renoncer soit à la gestion de la réduction de bruit, soit à celle de la lecture (pause, piste suivante…). Voici la liste des commandes tactiles :



Écouteur gauche Écouteur droit Un appui (personnalisable) RĂ©duction du bruit et transparence (ou volume) Lecture / pause (ou volume) Deux appuis Mode conversation, dĂ©crocher ou fin d’appel Piste suivante, dĂ©crocher ou fin d’appel Trois appuis – Piste prĂ©cĂ©dente Un appui prolongĂ© Assistant vocal Assistant vocal

Dommage que JBL n’ai pas songé à équiper ses écouteurs de zones tactiles gérant les glissements, cela aurait permis de gérer le volume sans sacrifier l’accès à d’autres fonctions.

Une application complète et intuitive

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’app JBL Headphones en donne pour son argent. Son premier onglet propose le pilotage de la réduction de bruit, celle du Smart Case (luminosité, fond d’écran, activation des notifications, sélection des raccourcis à afficher…), ou encore la gestion de la mise en pause lorsque les écouteurs sont ôtés.

Le second onglet est consacrĂ© aux rĂ©glages audio, avec un Ă©galiseur Ă 10 bandes de frĂ©quences (et quelques profils prĂ©-Ă©tablis), l’activation de l’Audio Spatial 360 — on y reviendra — ou encore l’adaptation aux capacitĂ©s auditives de l’auditeur avec le test intĂ©grĂ© Personi-Fi 3.0. Ce dernier dure quelques minutes et s’avère simplissime : il suffit d’indiquer lorsqu’on cesse d’entendre des sons de plus en plus faibles. Un profil d’égalisation est ensuite prĂ©sentĂ© et Ă©ventuellement appliquĂ©. Pour les appels, JBL propose plusieurs paramètres pour amĂ©liorer leur clartĂ©, ce que nous verrons plus loin.

Le troisième onglet invite à écouter des sons relaxants, pendant une durée choisie. De quoi se détendre ou méditer plus facilement.

Bluetooth, LDAC et Auracast au programme

Les JBL Tour Pro 3 s’appuient sur la version 5.3 du Bluetooth, qui assure une connexion stable et rĂ©active avec la plupart des sources modernes. Cette version rĂ©cente du Bluetooth offre une bonne portĂ©e et une consommation d’Ă©nergie optimisĂ©e, des atouts non nĂ©gligeables au quotidien.

La zone tactile se trouve au niveau du logo // Source : Tristan Jacquel

Pour les codecs, JBL a fait le choix d’inclure le LDAC de Sony, en plus des traditionnels SBC et AAC. Si le LDAC promet thĂ©oriquement une transmission audio de meilleure qualitĂ©, son impact rĂ©el sur l’expĂ©rience d’Ă©coute reste subtil pour la majoritĂ© des utilisateurs. De plus, ce codec n’est compatible qu’avec certains appareils Android, limitant son intĂ©rĂŞt pour les possesseurs d’iPhone qui devront « se contenter » de l’AAC.

La prĂ©sence d’Auracast, technologie Bluetooth Ă©mergente, est intrigante, mais son utilitĂ© reste Ă valider. Elle pourrait permettre Ă l’avenir de recevoir des flux audio publics dans certains lieux, comme les aĂ©roports ou les musĂ©es. Cette technologie demande Ă ĂŞtre dĂ©veloppĂ©e, mais c’est bien que les Ă©couteurs en soient dotĂ©s. Ils sont ainsi prĂŞts pour le futur !

CĂ´tĂ© stabilitĂ© de connexion et latence, ces Ă©couteurs assurent l’essentiel. La portĂ©e de 10 mètres est respectĂ©e, mĂŞme au travers de cloisons minces et la latence est peu gĂŞnante dans les jeux vidĂ©o. Aucun problème pour regarder un film ou une sĂ©rie, audio et vidĂ©o qui sont parfaitement synchronisĂ©s.

JBL Tour Pro 3 Des bruits efficacement filtrés

Pour se protéger des bruits environnants, JBL a équipé les Tour Pro 3 d’un très bon système actif de réduction. Il peut fonctionner en mode adaptatif ou manuel et l’on règle alors soi-même son intensité. Le premier mode permet de préserver un peu la batterie et ajuste son efficacité en fonction des variations sonores environnantes. Comme toujours, c’est en optant pour le mode manuel et en poussant à fond l’intensité de la réduction des bruits que l’on obtient le plus de confort.

Chaque Ă©couteur dispose de trois microphones // Source : Tristan Jacquel

Les bruits sourds sont éradiqués, notamment dans les transports en commun, mais les bruits les plus clairs subsistent et peuvent parasiter légèrement l’écoute musicale. En cela, les JBL Tour Pro 3 sont un petit peu moins performants que les Apple AirPods Pro 2 ou les Bose QuietComfort Ultra Earbuds, références de la catégorie. Reste que l’on profite d’une bulle de calme très confortable.

Deux modes de mélange des sons environnants à la musique sont proposés : Ambient Aware et Talk Thru. Le premier permet d’écouter de la musique tout en entendant autour de soi, ce qui peut être pratique lorsqu’on marche dans la rue. Le second interrompt la musique pour permettre de tenir une conversation. Le niveau de transparence est convenable, sans toutefois atteindre l’excellence des AirPods Pro 2.

JBL Tour Pro 3 Des doubles transducteurs qui changent la donne

Il y a beaucoup à dire sur les technologies audio mises en œuvre par JBL. Tout d’abord qu’en comparaison des JBL Tour Pro 2, tout a changé. Il n’y a pas un transducteur par écouteur, mais deux qui sont chargés de reproduire des plages de fréquences différentes. Cette approche, inspirée des équipements hi-fi haut de gamme, optimise la réponse dynamique des transducteurs et favorise une reproduction sonore plus fidèle et naturelle. L’explication est simple : les basses fréquences obligent la membrane d’un transducteur à de grands mouvements, tandis que les hautes fréquences appellent des micro-excursions. Pas facile de faire les deux en même temps, après une grande excursion d’en effectuer une toute petite, cela des milliers de fois chaque seconde. En confiant les hautes fréquences à un second transducteur — qui ne reproduit pas les basses — on résout donc cette équation.

Et il y a mieux, le transducteur dédié aux hautes fréquences est à armature équilibrée, spécifiquement conçu pour cette application. Si vous voulez en savoir plus sur les transducteurs des écouteurs et casques, notamment le fonctionnement de l’armature équilibrée, nous vous invitons à découvrir cet article.

Les JBL Tour Pro 3 sont très confortables // Source : Tristan Jacquel

Ainsi, JBL a optĂ© pour une combinaison ingĂ©nieuse de technologies : un transducteur dynamique classique de 10 mm pour les basses frĂ©quences, reconnu pour sa capacitĂ© Ă produire des graves puissants et profonds, et un transducteur Ă armature Ă©quilibrĂ©e de 5×2 mm pour les hautes frĂ©quences , apprĂ©ciĂ© pour sa prĂ©cision et sa clartĂ© inĂ©galĂ©es dans les aigus. Cette synergie permet d’obtenir un spectre sonore Ă©tendu, couvrant l’ensemble des frĂ©quences audibles avec une grande prĂ©cision.

Le fabricant est mĂŞme allĂ© plus loin, en intĂ©grant un amplificateur et un convertisseur numĂ©rique-analogique pour chaque transducteur, ce qui amĂ©liore considĂ©rablement la marge dynamique. En somme, sur le papier, tout est parfait, et dans la rĂ©alitĂ© c’est tout comme.

Signature sonore des JBL Tour Pro 3

Les JBL Tour 3 Pro diffusent un son caractĂ©risĂ© par une immersion sonore remarquable, combinĂ©e Ă une plage dynamique impressionnante, avec une très bonne restitution des micro-dĂ©tails et de l’espace entre les plans sonores et les instruments. Le son produit est captivant, quoiqu’on Ă©coute. La balance tonale est flatteuse, le grave grave consistant et harmonieuse intĂ©grĂ©, le mĂ©dium veloutĂ© et naturel et l’aigu riche et chatoyant. Les Tour 3 Pro ne sont pas neutres, mais nĂ©anmoins d’une cohĂ©rence rare.

L’analyse de la courbe de rĂ©ponse des JBL Tour Pro 3 rĂ©vèle une restitution puissante des frĂ©quences les plus graves, avec une extension notable. Le registre bas-mĂ©dium se montre Ă©quilibrĂ©, tandis que la rĂ©ponse dans l’aigu prĂ©sente quelques irrĂ©gularitĂ©s. Cependant, ces fluctuations dans les hautes frĂ©quences ne se traduisent pas par une coloration dĂ©sagrĂ©able Ă l’Ă©coute. La rĂ©activitĂ© exceptionnelle du transducteur Ă armature Ă©quilibrĂ©e permet de percevoir des aigus d’une clartĂ© et d’une prĂ©cision Ă©tonnantes.

Marge dynamique et scène sonore des JBL Tour Pro 3

L’un des points forts des écouteurs JBL Tour Pro 3 est de maintenir une marge dynamique importante à fort volume. À volume modéré, le son est calme et analytique, tandis qu’à fort volume, le faible tassement dynamique permet d’obtenir un son très entraînant. C’est d’autant plus vrai qu’on écoute un titre dance ou rock. Le comportement dynamique de ces écouteurs est exemplaire et permet de séparer convenablement les plans sonores et les instruments, avec à la clé une vaste scène sonore, toujours aérée ; peu importe la qualité de la prise de son ou du mixage. Les titres enregistrés avec une forte compression regorgent ainsi de détails inattendus. Pour certains, c’est une redécouverte quasi complète, alors qu’on les a écoutés maintes fois auparavant.

Les JBL Tour Pro 3 tiennent parfaitement en place // Source : Tristan Jacquel

Ce qui m’a frappé tout au long de ce test, c’est la capacité des JBL Tour Pro 3 à rendre captivant n’importe quel morceau de musique. Entre Supersonic de Big Baby Tape & Aarne et le thème de The Deer Hunter de Stanley Myers, il y a un monde ; le premier est exubérant, le second tout en délicatesse et en retenue. Pourtant, on prend autant de plaisir à les écouter à la suite.

Un mode Audio Spatial presque superflu

Toutes les observations ci-dessus valent pour la stéréo classique. Est-ce mieux avant le mode Audio Spatial 360 ? Pas vraiment, même si le procédé apporte bel et bien un surcroît d’ampleur au son. Le problème est qu’il s’agit d’un simple bricolage du sens (phase) de certaines fréquences réalisé sur un flux stéréo, pour élargir un peu la scène et l’approfondir. Le résultat est discutable car il dénature le mixage original.

Le mode spatial peut ĂŞtre contrĂ´le depuis le Smart Case // Source : Tristan Jacquel

Ă€ l’heure actuelle, seul Apple semble pouvoir exploiter les musiques en Dolby Atmos 7.1 (depuis Apple Music) et transmettre Ă ses Ă©couteurs les mĂ©tadonnĂ©es spatiales indispensables pour diffuser un son immersif et naturel.

L’option de déplacement du son en fonction des mouvements de tête de l’utilisateur est un temps amusante, mais n’apporte finalement pas grand-chose. En somme, le mode Spatial 360 a le mérite d’exister, mais il ne transcende pas la restitution au demeurant déjà excellente.

JBL Tour Pro 3 Des voix claires pour les appels

Les JBL Tour Pro 3 brillent Ă©galement dans la gestion des appels grâce Ă la technologie JBL Crystal AI. Six microphones assurent une rĂ©duction de bruit remarquable, isolant efficacement la voix de l’utilisateur des bruits ambiants. Que ce soit dans une rue animĂ©e ou un bureau bruyant, votre interlocuteur vous entendra avec clartĂ©. La captation vocale est prĂ©cise et naturelle, prĂ©servant les nuances de la voix sans altĂ©ration notable. Plusieurs rĂ©glages sont disponibles dans l’application pour renforcer Ă©ventuellement l’intensitĂ© ou la brillance de votre voix ou de celle de votre interlocuteur.

Cette performance en matière de communication fait des Tour Pro 3 des alliés précieux pour les utilisateurs exigeants en matière de qualité d’appel.

JBL Tour Pro 3 Une endurance convenable

L’autonomie des JBL Tour Pro 3 s’avère tout Ă fait convenable, notamment avec la rĂ©duction de bruit active (ANC) enclenchĂ©e. J’ai mesurĂ© presque 7h15 dans ces conditions et Ă 50 % du volume de mon iPhone ; cela correspond aux spĂ©cifications annoncĂ©es par le fabricant. Cette performance n’est pas la meilleure du marchĂ©, mais il faut considĂ©rer que les Ă©couteurs embarquent quatre amplificateurs et qu’un son de qualitĂ© nĂ©cessite plus de courant.

Un peu grand, un peu lourd, mais pratique ce Smart Case finalement // Source : Tristan Jacquel

L’Ă©tui de charge, Ă©quipĂ© d’une batterie lithium-ion de 850 mAh, permet plusieurs recharges complètes, ce qui Ă©tend considĂ©rablement l’autonomie totale. Comptez 2 heures pour une recharge complète et quelques minutes pour rĂ©cupĂ©rer 2 heures d’autonomie, grâce Ă un système de charge rapide en dĂ©but de cycle. Le Smart Case permet de recharger environ 3 fois les Ă©couteurs.

Les écouteurs JBL Tour Pro 3 sont disponibles en coloris noir ou café (latte) et proposés à 299 euros. Un tarif élevé, qui se justifie sans mal au regard des performances audio des écouteurs.