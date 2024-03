Test des Bose Ultra Open Earbuds : le confort ultime a un prix

Après les excellents QuietComfort Ultra Earbuds et leur époustouflante réduction de bruit active, Bose fait le grand écart et lance des écouteurs qui n’entrent pas dans les oreilles. Dépourvus de la moindre isolation acoustique et sujets à des défis techniques importants, les Bose Ultra Open Earbuds s’adressent aux utilisateurs en quête du confort de port ultime.

Il est bien loin le temps où les écouteurs glissaient et tombaient sans cesse, faute d’être arrimés convenablement aux oreilles ou à cause de fils trop courts ou emmêlés. Révolue aussi l’époque des écouteurs qui irritent les oreilles. Depuis quelques années, à vrai dire avec l’avènement des modèles sans fil True Wireless, les écouteurs intra-auriculaires actuels sont très agréables à porter. Et ils présentent des avantages acoustiques, puisqu’en s’insérant et en scellant le conduit auditif, ils éliminent les fuites de fréquences et rapprochent le son du tympan. Cerise sur le gâteau, avec la technologie de réduction active des bruits, les intras placent l’auditeur dans une bulle de calme, ce qui profite à l’écoute musicale.

Pourtant, Bose avec les Ultra Open Earbuds fait un pas de côté surprenant. Ces écouteurs-pinces laissent le conduit auditif totalement libre et se fixent à l’oreille en la pinçant de part et d’autre du pavillon. En somme, les Bose Ultra Open Earbuds sont de petites enceintes installées au bord du pavillon de l’oreille et qui diffusent le son indirectement vers le canal auditif. Cela n’est pas sans conséquence.

Bose Ultra Open Earbuds Fiche technique

Modèle Bose Ultra Open Earbuds Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 27 heures Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Sennheiser. Leur firmware a été mis à jour en version 5.3.5.



Bose Ultra Open Earbuds Un confort hors norme

Atypiques dans leur fonctionnement, les Bose Ultra Open Earbuds le sont Ă©galement par leur design. Ces Ă©couteurs intriguent avec leurs lignes qui semblent inspirĂ©es par l’escargot ou l’hippocampe, voire d’un improbable vaisseau de l’univers Star Wars. On observe deux sections, l’une en L intĂ©grant le transducteur acoustique, qui s’installe sur la face intĂ©rieure du pavillon de l’oreille, et l’autre, cylindrique, qui presse l’arrière du pavillon et renferme l’Ă©lectronique. Cette dernière partie est d’ailleurs recouverte d’un silicone adhĂ©rent et accueille un bouton de contrĂ´le. Ces deux sections sont reliĂ©es par un raccord Ă ressort recouvert de silicone.

Premier constat au moment d’enfiler les Bose Ultra Open Earbuds, cela ne va pas aussi vite qu’avec des écouteurs intra-auriculaires. Il n’est pas rare de devoir enfiler un écouteur après l’autre en s’appliquant, voire d’utiliser ses deux mains. Une fois en place, les écouteurs sont très agréables à porter et on les oublie parfois complètement. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de les garder aux oreilles alors que je n’écoutais plus de musique, puis de me rendre compte de leur présence au moment d’enfiler des lunettes. Cependant, Bose a, selon toutes vraisemblances, prévu cette éventualité et le port de lunettes ou d’un chapeau n’est pas gênant avec ces écouteurs.

Second constat, les Bose Ultra Open Earbuds sont légers et solidement attachés aux oreilles. Aucun risque qu’ils ne tombent, même en faisant du sport. Ils sont d’ailleurs certifiés IPX4 et résistent aux projections d’eau. Troisième remarque importante, la signature sonore des écouteurs varie selon l’endroit où on les a placés. Tout près du lobe de l’oreille, les hautes fréquences sont davantage audibles. Plus haut, elles sont moins brillantes. Attention à ne pas intervertir les écouteurs, car si cela n’a aucune incidence en termes de confort, les performances acoustiques sont alors dégradées.

Le boîtier de rangement est compact, léger et équipé d’un bouton à l’arrière pour initier l’appairage des écouteurs. Dommage que la charnière soit si petite, car elle semble fragile. Le port de charge USB-C est logé sous le boîtier.

Bose Ultra Open Earbuds Quelques dysfonctionnements

Le bouton de contrĂ´le de chaque Ă©couteur peut ĂŞtre utilisĂ© pour interrompre la lecture musicale ou la reprendre, moyennant une simple pression. Une double pression permet de passer au titre musical suivant, tandis qu’une triple revient au prĂ©cĂ©dent. En outre, une pression courte suivie d’une pression prolongĂ©e ajuste le volume d’Ă©coute, Ă la baisse avec l’Ă©couteur gauche et Ă la hausse avec le droit.

Une pression longue sur le bouton de l’écouteur gauche ou droit permet, par défaut, de passer d’un mode d’écoute à l’autre, d’activer le son immersif, de changer d’appareil connecté ou d’invoquer l’assistant vocal du smartphone. Seules deux de ces fonctions sont utilisables à la fois et il faut définir celles voulues dans l’application Bose Music.

Un son immersif qui ne convainc pas

Le son immersif relève très souvent de l’argument marketing pour appâter le client. N’est pas Apple qui veut et, sans prise en charge du format audio immersif Dolby Atmos, il est quasiment impossible de créer une scène sonore immersive à partir de musique en simple stéréo. Denon y est parvenu avec les PerL Pro et la technologie Dirac, mais ce qu’offrent les Bose Ultra Open Earbuds ne s’en approche pas du tout. Ainsi, lorsqu’on active le son immersif, la scène sonore s’élargit un peu, mais s’éloigne et l’on perd en… immersion. Sans surprise, le mode immersif avec suivi actif des mouvements de tête n’apporte pas grand-chose. Au-delà , proposer un mode audio immersif avec des écouteurs qui laissent entendre tous les bruits autour de soi n’a pas beaucoup de sens.

Dans ces conditions et en l’absence de système de rĂ©duction de bruit active, la fonction Mode d’écoute proposĂ©e dans l’app n’a pas grand intĂ©rĂŞt, car elle se limite Ă proposer d’activer le mode immersif en fonction du lieu oĂą l’on se trouve ou de l’activitĂ© qu’on pratique. Or, on vient de le voir, cette amĂ©lioration sonore n’apporte pas grand-chose et dĂ©nature un peu plus la musique.

L’Ă©galiseur engendre de la distorsion

Autre bémol, l’égaliseur à trois bandes et les profils d’égalisation intégrés à l’app Bose Music ne réalisent pas ce qu’ils promettent. Le renforcement des basses fréquences est très insuffisant et engendre de surcroît des bruits mécaniques, même sans écouteur à fort volume. La distorsion est particulièrement audible sur les morceaux riches en impacts dans le grave.

Bluetooth mono point, mais stable

Comme souvent chez Bose, la gestion du protocole de connexion Bluetooth multipoint n’est pas supportée. Il faut donc se déconnecter d’un premier appareil pour écouter de la musique avec un autre. La liaison radio est solide et je n’ai déploré aucune coupure au travers d’une cloison mince ou d’un parquet en bois. La latence audio est perceptible dans les jeux vidéo, le son arrivant en retard sur l’image. Aucun problème en revanche pendant la lecture de films ou séries. Côté codec audio Bluetooth, seule la transmission universelle SBC est supportée.

Bose Ultra Open Earbuds Un gros dĂ©faut d’Ă©quilibre

Il fallait s’y attendre, les performances audio Bose Ultra Open Earbuds sont mauvaises. L’écoute musicale n’est jamais agréable. À cela, deux raisons bien précises. Tout d’abord le retrait excessif des basses fréquences, qui déséquilibre la signature et ne laisse entendre pratiquement que les sons moyens et encore plus les aigus. Ainsi, jamais la batterie ou la guitare basse n’ont la moindre consistance. En aucun cas ces écouteurs ne peuvent produire l’équilibre tonal d’écouteurs positionnés devant ou dans le canal auditif ; de fait, les sons graves s’échappent et il n’en parvient qu’une infime quantité aux tympans.

La balance tonale des écouteurs est ainsi très déséquilibrée et l’on entend surtout les sons moyens et aigus. Et encore, leur restitution est très accidentée, avec des hautes fréquences très en avant. Écouter de la musique dans ces conditions est désagréable : comment apprécier qu’une guitare acoustique joue plus fort qu’une batterie ? Certes, l’app Bose propose un égaliseur, mais il ne fait rien à l’affaire. On a beau pousser au maximum la clé des basses fréquences, réduire le plus possible celle des hautes, le déséquilibre demeure flagrant. Pire, certains sons graves sont alors distordus.

La courbe de réponse est éloquente, le registre médium est en retrait de 30 dB au moins comparativement au registre aigu. C’est énorme : seuls 6 dB d’écart suffisent entre deux registres pour donner l’impression d’un doublement de l’intensité sonore. Au-delà , l’extension chute inexorablement sous 200 Hz et le grave profond (vers 60 Hz et plus bas) est imperceptible à l’oreille. Même en égalisant (courbe en pointillés), rien ne change dans le bas du spectre. Le registre aigu est donc excessivement en avant et, de plus, très accidenté. Une telle balance ne convient pas l’écoute musicale et permet tout au plus de suivre un podcast ou un tuto sur Instagram ou YouTube. Maigre consolation, les fréquences moyennes et hautes sont fluides et exemptes d’acidité.

Comportement dynamique et scène sonore

Paradoxalement, les transducteurs choisis par Bose sont puissants et performants. C’est simplement le format des écouteurs qui pose problème. Les sons moyens et hauts, bien que trop présents, sont plutôt dynamiques. De fait, la scène sonore est large et profonde.

Bose Ultra Open Earbuds Des appels possibles en environnement calme

Les Bose Ultra Open Earbuds peuvent-ils être préférés à un smartphone pour passer des appels téléphoniques ? Là encore, le format atypique des écouteurs et le fait que le conduit auditif reste totalement ouvert posent problème. De fait, tous les bruits environnants perturbent l’utilisateur pendant l’appel.

Dans un environnement calme, ce n’est pas un problème, mais dans la rue ou dans les transports en commun, difficile d’entendre clairement son interlocuteur, d’autant que le volume maximal est inférieur à la plupart des écouteurs concurrents. À l’inverse, l’interlocuteur profite d’un son de bonne qualité, puisque les bruits environnants sont filtrés et partiellement supprimés.

Bose Ultra Open Earbuds Une autonomie élevée

Près de 7 heures d’autonomie, voilà la promesse du fabricant. Elle est tenue, puisque j’ai mesuré 6h50 malgré un renforcement des basses fréquences et à 50 % du volume de mon iPhone. Il faut une grosse heure pour que le boîtier de rangement recharge les batteries, ce qu’il peut faire un peu plus de deux fois. Il lui faudra une charge de 2 heures pour refaire le plein de sa propre batterie.

Bose Ultra Open Earbuds Prix et date de sortie

Les écouteurs Bose Ultra Open Earbuds sont disponibles en coloris noir ou blanc au prix de 349,95 euros. Ils ont pour concurrents directs les Huawei FreeClip ou les Shokz OpenFit, lesquels présentent les mêmes défauts acoustiques, mais sont proposés à un prix moins élevé.