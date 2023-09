Test des Denon PerL Pro : des écouteurs qui s’adaptent à vos oreilles et à la spatialisation hors pair

Plutôt discret dans son marketing à l’attention des amateurs de musique nomades, Denon n’en est pas moins un fabricant à considérer au moment de s’équiper de matériel audio, nomade comme hi-fi ou home cinéma. Le fabricant japonais jouit depuis plusieurs décennies d’une réputation qui n’est pas surfaite, née avec la haute-fidélité elle-même. Denon, c’est l’excellente cellule vinyle DL-103, qui fait le bonheur des amateurs de vinyles depuis 50 ans, les amplis hi-fi stéréo PMA à grosse réserve de courant ou les amplis home cinéma Dolby Atmos à plus de 13 canaux. Bref, Denon possède une expertise en matière acoustique et l’annonce de nouveaux écouteurs Denon Perl Pro avec technologie de spatialisation Dirac attise nécessairement la curiosité, voire suscite l’envie de goûter à une expérience sonore très particulière.

Dirac, l’atout Denon

La tendance depuis qu’Apple a lancé ses AirPods Pro 2 avec Audio Spatial consiste pour les fabricants de casques et écouteurs à jouer également la carte du son immersif. Malheureusement, aucun ne parvient à convaincre, même lorsque les technologies Dolby Atmos ou 360 Reality Audio sont prises en charge. Disons-le de suite, Denon brise la malédiction et propose avec ses Perl Pro un son vraiment immersif et savoureux, en stéréo simple. En nouant un partenariat avec l’entreprise suédoise Dirac, experte en calibration et correction acoustique, le fabricant japonais a doté ses écouteurs d’une technologie vraiment valable.

Denon PerL Pro Fiche technique

Modèle Denon PerL Pro Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 40 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 17,2 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Denon

Denon PerL Pro Design

Si vous cherchez des écouteurs au design vraiment atypique, un coup d’œil aux Denon PerL Pro s’impose. Leur coque de 3,5 cm de diamètre, ultraplate façon ovni, intrigue et ne passe donc pas inaperçue. Cette soucoupe couvre une coque conventionnelle, avec un système d’appui en silicone pour l’arrimage dans le pavillon auriculaire, prolongé par un embout classique qui s’introduit dans le canal auditif.

Malgré cette structure en trois parties, l’épaisseur des écouteurs n’est pas excessive et la masse bien répartie rend les Denon Perl Pro agréables à porter sur le long terme. La qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon, l’assemblage irréprochable et le choix des matières plastiques mattes et brillantes élégant. Chaque écouteur est équipé d’un détecteur de port et de multiples microphones discrètement intégrés. Les Denon Perl Pro sont utilisables dans le cadre d’une activité sportive, puisqu’avec leur certification IPX4 ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures.

Le boîtier de rangement est on ne peut plus discret, avec une robe intégralement noire. Les trois LED témoins de charge en façade sont invisibles et seulement perceptibles lorsqu’elles s’allument. Ce boîtier de charge compact peut être rechargé via son port USB-C, ainsi qu’avec un chargeur Qi à induction (non fourni).

Denon PerL Pro Usage et application

Les deux zones tactiles des écouteurs peuvent être entièrement reprogrammées indépendamment et couvrent alors l’ensemble des fonctions disponibles. Par défaut, l’ajustement du volume n’est pas prévu, mais il suffit d’ouvrir l’app Denon Headphones pour l’associer à l’un ou l’autre des écouteurs, moyennant d’une à trois pressions successives, ou encore une pression courte, puis une longue. Les coques étant grandes, il est facile d’actionner les zones tactiles.

Un son ajusté aux oreilles de l’auditeur

Ce n’est pas la première fois qu’un fabricant d’écouteurs propose d’analyser les capacités auditives de l’auditeur pour adapter le fonctionnement acoustique de ses écouteurs. On pense à Soundcore, notamment, qui demande à l’auditeur de confirmer s’il entend tel ou tel son. Denon a intégré la technologie Masimo AAT, qui accomplit une calibration des oreilles au moyen de sons mesurés avec des microphones, sans nécessiter une quelconque intervention de l’auditeur.

Chaque oreille dispose ensuite d’un profil exclusif, qui impacte considérablement la restitution sonore. La comparaison avant-après est saisissante et l’on ne revient plus à la signature par défaut.

Immersion Dirac ajustable

L’app Denon Headphones donne accès à un égaliseur ProEQ à 5 bandes, qui ne présente pas grand intérêt, puisqu’il couvre seulement le spectre audio de 400 Hz à 10 kHz. Tout le registre grave n’est donc pas modifiable, mais ce n’est pas un problème, car les basses fréquences sont ajustables par un autre biais.

En effet, le mode immersion Dirac Virtuo, s’il est enclenché, propose un curseur d’ajustement à six incréments, qui impacte essentiellement les basses fréquences. Et de quelle manière ! Lorsqu’on augmente l’immersion, le grave atteint des niveaux de pression rarement entendus et franchement jouissifs. Point particulier, les basses fréquences sont soulignées de façon sélective, selon un algorithme qui détermine quels éléments du titre joué doivent être mis en exergue. Et cela fonctionne admirablement bien.

Bluetooth multipoint et aptX lossless

Le contrôleur Bluetooth gère la connexion multipoint et permet donc d’utiliser simultanément deux sources (smartphone, tablette…). Une ribambelle de codecs audio sont supportés, notamment l’aptX lossless qui apporte un (très) léger surcroît de qualité avec les smartphones Android. La connexion est impeccablement stable avec mes iPhone 13 Pro Max et Huawei P30 Pro et ne coupe pas au travers d’une cloison mince ou d’un plancher en bois, jusqu’à 10 mètres. La latence est élevée, avec un retard perceptible du son sur l’image dans les jeux vidéo. Bien entendu, ce phénomène n’a pas cours en lecture vidéo, puisque les applications synchronisent parfaitement image et son.

Denon PerL Pro Réduction de bruit active

Les écouteurs Denon PerL Pro sont équipés d’un système de réduction de bruit active, actif par défaut et sans possibilité d’ajustement de son intensité. Il fonctionne bien contre les bruits les plus graves, mais peine à réduire les sons moyens, notamment les conversations. Ce système d’ANC est suffisant en voiture, mais un peu juste en tram ou train et oblige alors à écouter fort — ce dont il serait difficile de se plaindre tant les PerL sonnent bien à volume (très) élevé. En tout cas, la réduction de bruit est moins performante que celle des Apple AirPods 2 ou Bose QuietComfort Earbuds II.

Le mode transparence est appelé « social » et permet de tenir une conversation ou d’entendre les bruits autour de soi. Le son manque alors un peu d’aigu.

Denon PerL Pro Audio

J’évoquais plus haut le soin apporté au timing (ou alignement temporel) du son dans la technologie Dirac et il est fondateur des excellentes performances acoustiques des écouteurs Denon PerL Pro. L’alignement temporel du son n’est possible qu’en analysant les retards de diffusion des transducteurs dans le conduit auditif, fréquence par fréquence. En traitant conséquemment le signal audio avant sa diffusion, on obtient un son bien plus homogène et intelligible, même à fort volume.

Chaque instrument sonne mieux, l’espace entre les couches sonores est palpable et puis, quelle dynamique ! Dès les premières mesures, les Denon PerL Pro vous entraînent dans la musique, et invitent à écouter encore plus fort, déraisonnablement même. Il faut dire que Denon a logé des transducteurs dynamiques de 10 mm de diamètre (courant), à triple membrane en titane (bien moins courant) vraiment très puissants. Le titane est habituellement l’apanage des casques hi-fi de prestige ou des tweeters d’enceintes hi-fi haut de gamme, mais il est peu utilisé avec les écouteurs True Wireless. Comme ce matériau est ultra-rigide, il assure une faible distorsion du grave à l’aigu, d’autant moins ici que les transducteurs sont composés de trois couches pour un meilleur amortissement. Ainsi, à très fort volume, les Denon PerL Pro ne se désunissent pas.

Signature sonore et courbe de réponse

Le son « Signature Denon » est puissant, détaillé et remarquablement aéré. En dépit de la calibration adaptée à mes oreilles, la balance tonale est loin d’être neutre, d’autant moins qu’avec le mode spatialisation activé et le curseur poussé à +1 voire +2, les Perl Pro tabassent les tympans de basses fréquences. La technologie Dirac Virtuo n’a ainsi pas son pareil pour mettre en exergue une ligne de basse ou une grosse caisse, qu’on n’imaginait pas si musclée dans un titre pourtant archi-écouté.

Pour mieux visualiser le comportement des écouteurs, voici trois courbes de réponse en fréquence. La rose correspond à la signature par défaut, la bleue à celle après calibration et la bleue en pointillés à la signature calibrée avec le mode immersion enclenché. Dans les trois cas, on observe que le registre grave est généreux (< 100 Hz), que le registre médium est équilibré et que l’extrême aigu est très en avant. Comme évoqué plus haut, ce n’est pas neutre du tout, mais l’excellent timing de l’ensemble est vraiment convaincant. Autre observation importante, la zone de 2 kHz à 3 kHz à laquelle notre oreille est très sensible est en retrait, ce qui ôte toute dureté à la restitution. Tout cela est très bien étudié.

Grave : descend très bas, énormément d’énergie et de rapidité ; il ne traîne qu’en mode immersion +3 et devient alors franchement régressif

Médium : présence organique, beaucoup d’énergie et de précision, voix bien incarnées

Aigu : un léger manque de finesse en bout de spectre, mais là aussi quelle énergie !

Le son produit est hyper cohérent et, combiné à une immersion remarquable, ne procure que du plaisir.

Comportement dynamique et scène sonore

Les capacités dynamiques de ces écouteurs sont remarquables et ils excellent à restituer autant les petits écarts que les grands. Lorsqu’on pousse franchement le volume, la dynamique ne se tasse pas, voire se déploie de manière flagrante. Denon semble avoir mis en place un algorithme qui accentue progressivement les basses fréquences et cela contribue d’ailleurs à une forte immersion. Bien vu.

La scène sonore est vaste, large et profonde, avec de l’espace entre les plans sonores. Lorsque le mode immersion est actif, ce caractère est transcendé, le découpage des plans vraiment épatant et toujours crédible. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’écouter des titres en Dolby Atmos ou 360 Reality Audio pour profiter de tout cela, mais de simples titres en stéréo.

Denon PerL Pro Micro

Les Denon PerL Pro sont équipés de microphones de conversation performants, associés à un système de réduction des bruits parasites plutôt efficace et réactif durant les appels téléphoniques. Lorsqu’un bruit autour de l’auditeur vient tout à coup perturber un appel, il est immédiatement estompé sans trop esquinter la qualité sonore.

Denon PerL Pro Autonomie

Malgré la puissance sonore qu’ils développent, les Denon Perl Pro sont particulièrement endurants. À 50 % du volume maximal, ANC active et immersion réglée à +2, j’ai mesuré presque 6h30 environ sur une playlist de titres de jazz, rock et pop. Le boîtier de charge offre jusqu’à quatre charges supplémentaires.

Denon PerL Pro Prix et date de sortie

Les écouteurs Denon Perl Pro sont disponibles en coloris noir au prix de 349 euros en France. Ils sont néanmoins déjà proposés par certains revendeurs en promotion autour de 200 euros. Attention tout de même à ne pas les confondre avec les Denon PerL tout court, vendus au même prix.