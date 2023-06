Test des Anker Soundcore Liberty 4 : des écouteurs qui ont du cœur

Le constructeur chinois Anker propose toute une flopée d’accessoires en tout genre, mais c’est sous sa marque Soundcore que la firme s’est spécialisée dans les appareils audio. Qu’il s’agisse d’écouteurs sans fil, d’enceintes Bluetooth ou de casques audio, la marque Soundcore a su se positionner comme le signe d’un excellent rapport qualité-prix. Alors quand Anker a annoncé des écouteurs à doubles transducteurs, compatibles audio Hi-Res, avec réduction de bruit active et dotés d’un capteur de fréquence cardiaque, la curiosité a pris le dessus.

Voici donc le test des Anker Soundcore Liberty 4.

Anker Soundcore Liberty 4 Fiche technique

Modèle Anker Soundcore Liberty 4 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active 1 Autonomie annoncée 28 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Anker Soundcore Liberty 4 Un design passe partout

De prime abord, les Anker Soundcore Liberty 4 ont la même allure que la plupart des écouteurs sans fil du marché. On va ainsi retrouver un format à tige assez classique, popularisé par les AirPods d’Apple, mais avec des tiges plutôt effilées et élégantes. La coque principale est quant à elle étudiée pour apporter un maximum de confort.

Enfin, notons que les écouteurs sont de format intra-auriculaires. Ils sont ainsi livrés avec quatre paires d’embouts en silicone. De quoi vous permettre de trouver chaussure à votre pied — ou plutôt embout à votre conduit auditif — de manière à maximiser le confort tout en réduisant les fuites sonores.

Tout en plastique brillant, les écouteurs sont plutôt confortables une fois dans les oreilles avec leur poids de 6 grammes chacun. Dans leur robe noire — pour le modèle testé, — ils proposent par ailleurs un design sobre et discret avec un léger logo Soundcore inscrit sur la tige. J’ai pu les porter pendant 3 à 4 heures consécutives sans sentir la moindre gêne.

Au niveau de l’embout, on peut également découvrir inscrite, sur surface dorée, l’annotation « Astria Coaxial Acoustic Architecture 3.0 ». On y reviendra. Notons enfin que c’est sur la tranche de chaque tige qu’Anker a intégré quelques petites encoches permettant d’indiquer à l’utiliser ou presser pour les contrôles tactiles.

Le boîtier des Anker Soundcore Liberty 4

Anker a joué la carte de l’originalité avec le boîtier de ses écouteurs. Assez déroutant au premier abord, puisqu’il n’intègre aucune encoche pour soulever le couvercle, on se rend finalement compte que le boîtier est en fait muni d’un couvercle coulissant. De quoi permettre de l’ouvrir facilement à une seule main.

Le boîtier est par ailleurs doté d’une LED sur la tranche du couvercle, indiquant l’état de charge. Mais le plus surprenant est indubitablement l’utilisation de LED dans les écouteurs eux-mêmes pour indiquer leur statut lorsqu’on ouvre le boîtier. C’est un peu gadget, certes, mais ça fait son petit effet sans paraître aussi vulgaire que des LED multicolores qui vont clignoter sans cesse.

De manière plutôt classique, Anker a également intégré un bouton d’appairage à l’intérieur du boîtier. Au dos, on va retrouver une prise USB-C pour la charge filaire, en plus de la charge sans fil grâce à la compatibilité Qi du boîtier des Liberty 4.

Étanchéité et utilisation sportive des Anker Soundcore Liberty 4

Les Soundcore Liberty 4 sont certifiés IPX4. Concrètement, ils peuvent donc être utilisés dans un cadre sportif, par exemple pour de la course à pied. Cependant, s’ils peuvent résister aux éclaboussures, à la transpiration ou à la pluie, ils ne sont absolument pas conçus pour une utilisation sous l’eau et seront donc à éviter en natation.

J’ai eu l’occasion de courir plus de 90 minutes avec les écouteurs et, durant ce laps de temps, les Soundcore Liberty 4 sont restés solidement arrimés à mes oreilles.

Anker Soundcore Liberty 4 Contrôles par pincement, Bluetooth multipoint… et suivi de la fréquence cardiaque

Pour connecter les écouteurs Liberty 4 à un smartphone ou un PC, il vous faudra nécessairement passer par les paramètres Bluetooth de votre appareil, les écouteurs n’étant pas compatibles avec les protocoles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair.

Par ailleurs, si l’appairage se lance automatiquement à la première ouverture, il vous faudra appuyer quelques secondes sur la touche dans le boîtier — avec les écouteurs rangés — pour lancer un nouvel appairage. Rien de bien sorcier, mais cela signifie que l’appairage ne pourra donc se faire qu’avec le boîtier avec soi.

Les contrôles tactiles des Anker Soundcore Liberty 4

À l’instar des AirPods, les Soundcore Liberty 4 se contrôlent non pas à l’aide de surfaces tactiles classiques, avec des appuis, mais par pincements sur les tranches des tiges. Par défaut, les écouteurs proposent trois contrôles, identiques pour chacun des deux écouteurs :

pincement simple : lecture pause

double pincement : son ambiant / réduction de bruit

triple pincement : piste suivante

Ces contrôles peuvent cependant être ajustés au sein de l’application Soundcore du constructeur. On peut ainsi assigner, à chacun de ces trois gestes — et à chaque oreille — des contrôles distincts. Par exemple, on peut garder la lecture/pause sur le pincement simple à gauche, mais, pour l’oreille droite, attribuer ce geste au son ambiant. Il est également possible d’assigner le retour en arrière, l’assistant vocal et même la gestion du volume.

On a donc droit ici à des contrôles plutôt efficaces et complets. Surtout qu’un petit son vient, à chaque pincement, confirmer l’action effectuée, de sorte que l’on n’ait pas l’impression d’appuyer dans le vide.

L’application Soundcore

Comme la plupart des écouteurs sans fil, les Soundcore Liberty 4 sont également accompagnés d’une application pour smartphone, en l’occurrence l’application Soundcore.

Cette application va vous proposer plusieurs fonctionnalités additionnelles. En plus de la réassignation des contrôles tactiles, elle va également afficher le niveau de batterie des écouteurs — malheureusement sans pourcentage précis, mais avec de 0 à 5 barres –, vous permettre de gérer la réduction de bruit, d’activer le codec LDAC et l’audio spatial ou de personnaliser l’égaliseur.

C’est également dans cette application que vous pouvez activer le Bluetooth multipoint et gérer la détection de port pour que les écouteurs arrêtent et reprennent la lecture lorsque vous les retirez ou les remettez.

En plus de ces fonctions somme toute classiques pour des écouteurs sans fil, l’application Soundcore recèle également quelques fonctions liées à la santé.

Suivi de la fréquence cardiaque

En effet, à l’instar des Amazfit PowerBuds Pro — et comme les Jabra Elite Sport ou les Samsung Gear IconX en leur temps — les écouteurs d’Anker sont dotés d’un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque pendant les exercices. D’office, les écouteurs peuvent analyser votre fréquence cardiaque, votre stress et votre posture en arrière-plan.

Durant un entraînement, cette mesure va se faire chaque seconde. Pratique si vous n’avez pas de montre de sport ou de bracelet connecté pour savoir si vous vous êtes entraîné à une certaine fréquence cardiaque. Notons cependant qu’il n’est pas possible d’exporter les données d’entraînement, que ce soit en fichier GPX ou via une autre application de suivi sportif comme Google Fit ou Strava. Dommage.

Pour évaluer la fiabilité de ces données, j’ai comparé les mesures sur une séance de course en fractionné, avec de fortes variations de fréquence cardiaque, avec celles d’une ceinture cardiofréquencemètre de référence, la Garmin HRM-Pro.

Soundcore Liberty 4 Mesure de référence FC moyenne 165 bpm 166 bpm FC max 194 bpm 188 bpm

En bleu, la mesure de référence, en turquoise à rouge, celle des Soundcore Liberty 4 // Source : Frandroid

La différence entre les deux courbes le traduit bien, les Soundcore Liberty 4 parviennent grosso modo à suivre les variations de fréquence cardiaque, mais s’en sortent bien mal pour les pics ou les chutes. La fréquence cardiaque maximale mesurée par les écouteurs, à 194 battements par minute, est par exemple au-delà de ma fréquence cardiaque maximale possible. De même, sur les chutes, on voit que les écouteurs ne descendent pas autant que la ceinture de Garmin.

On a donc affaire ici à des écouteurs qui vont suffire pour de la course récréative, mais à la précision assez faible finalement par rapport à ce que peuvent proposer une montre ou une ceinture dédiée.

La connexion Bluetooth des Anker Soundcore Liberty 4

Les écouteurs Anker Soundcore Liberty 4 utilisent le Bluetooth 5.3 pour se connecter à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Ils sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être utilisés en même temps avec un smartphone et un ordinateur portable. Pratique pour ne pas avoir à changer de source manuellement et permettre de répondre à un appel téléphonique alors que l’on assistait à une réunion Zoom depuis son ordinateur.

Malheureusement, les écouteurs ne peuvent pas être utilisés individuellement, à moins de perdre une partie de la piste stéréo. Ils ne prennent pas en compte le mono lorsqu’un des deux écouteurs est rangé en charge dans son boîtier.

Anker Soundcore Liberty 4 Une réduction de bruit active suffisante, sans plus

Les Soundcore Liberty 4 sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active basée sur un total de six microphones.

Plusieurs modes de réduction de bruit sont proposés, mais Anker conseille de passer par le système personnalisé HearID, qui va écouter les bruits ambiants et automatiquement ajuster, après une calibration, la réduction de bruit aux sons extérieurs.

Dans les faits, on a droit ici à une réduction de bruit convenable, qui va permettre d’atténuer la pollution sonore et vous permettre de profiter de votre musique sans avoir à pousser ostensiblement le volume sonore. Ce sera suffisant par exemple pour écouter des podcasts dans le métro, mais ne comptez pas non plus sur les Liberty 4 pour effacer complètement les bruits environnants. On est loin du niveau de performance proposé par les AirPods Pro 2 ou les Bose QC Earbuds II, les deux références en la matière.

Notons par ailleurs que l’application Soundcore va activer par défaut une fonction de réduction des bruits du vent. Malheureusement, cette fonction, si elle s’avère efficace, va avoir des ratés puisqu’elle va automatiquement réduire la réduction de bruit active en cas de vent. On aura donc vite fait de la désactiver, notamment dans des lieux clos comme une rame de métro ou un avion.

Le mode ambiant des Anker Soundcore Liberty 4

Les Soundcore Liberty 4 disposent également d’un mode transparent avec deux options : complètement transparent et mode vocal. Si le premier est plutôt réussi, avec un rendu assez naturel, le second sera surtout utilisé pour discuter avec quelqu’un, puisqu’il ne va laisser passer que les fréquences médiums.

Il en résulte alors un rendu qui va manquer de graves et d’aigus et pourra s’avérer plus fatigant à la longue.

Anker Soundcore Liberty 4 Une excellente qualité sonore

Pour son système audio, Anker a mis les petits plats dans les grands. Le constructeur a ainsi intégré un système de double transducteur dans chacun de ses écouteurs avec une conception alignée. Marketée sous le terme « ACAA 3.0 coaxial » — le fameux Astria Coaxial Acoustic Architecture 3.0 inscrit au niveau des embouts — , il s’agit en fait de l’intégration d’un transducteur de 9,2 mm chargé des graves et d’un deuxième transducteur de 6 mm plus réactif pour les aigus. A priori, ce type d’architecture a pour bénéfice de proposer un son plus précis et plus détaillé puisque chaque haut-parleur est plus spécialisé et ne va pas avoir à diffuser l’ensemble des fréquences audibles.

En plus de cette architecture originale pour des écouteurs sans fil, les Soundcore Liberty 4 sont compatibles avec les codecs Bluetooth audio SBC, AAC et LDAC. De quoi leur assurer, de fait, une compatibilité avec la norme Hi-Res Audio Wireless. Ils sont également compatibles avec l’audio spatial immersif dans la musique comme dans les films avec suivi des mouvements de la tête.

Pour tester les Soundcore Liberty 4, je les ai connectés en LDAC à un Vivo X80 Pro. J’ai ensuite écouté des titres aussi bien sur Spotify en qualité élevée que sur Tidal en qualité Hi-Fi.

Par défaut, les Soundcore liberty 4 proposent une signature en W plutôt flatteuse avec une belle mise en avant des infragraves — pour une bonne profondeur — des médiums entre 1000 et 2000 Hz — pour mettre en avant les voix — et des aigus autour de 10 000 Hz — pour faire ressortir les détails.

Concrètement, on a affaire ici à des écouteurs qui savent ce qu’ils font. Le son est plaisant à écouter et reste parfaitement équilibré sur l’ensemble du spectre sonore, même si on aurait aimé un peu plus de puissance dans les bas médiums pour apporter davantage de dynamisme à l’ensemble.

Il n’en demeure pas moins que les écouteurs proposent un son très détaillé sur l’envolée au piano de Dragster Wave de Ghinzu, puissant et rythmé sur Da Funk de Daft Punk, planant sur The Story of the Impossible de Peter von Poehl et entraînant sur Nightcall de Kavinsky. Les Liberty 4 parviennent à restituer aussi bien les profondes nappes de basses que les percussions ou tous les microdétails de la bouche des artistes. C’est maîtrisé.

Si jamais la signature sonore des Liberty 4 n’était pas suffisamment à votre goût, Anker propose par ailleurs un égaliseur à huit clés (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 et 12 800 Hz) avec la possibilité d’augmenter chaque plage de plus ou moins 6 dB.

Anker Soundcore Liberty 4 Des appels convaincants

On l’a vu, les Soundcore Liberty 4 utilisent au total six microphones. De quoi permettre une bonne réduction des bruits ambiants, non seulement pour l’écoute de musique, de votre côté, mais aussi durant les appels, pour votre interlocuteur.

Les écouteurs s’en sortent plutôt bien dans cet exercice pourtant difficile. Ils ne viennent pas reproduire les rafales de vent qui s’engouffreraient dans les microphones. Ils proposent par ailleurs une bonne captation de la voix aussi bien dans un lieu calme qu’en extérieur… à condition que les bruits ne soient pas trop élevés ni prononcés. Dans ces conditions, si votre voix aura un rendu légèrement métallique pour votre interlocuteur, vous resterez bien compris et intelligibles.

Là où le bât blesse, c’est dans les situations plus complexes, avec un fort bruit constant, qu’il s’agisse de moteurs trop forts ou d’un robinet ouvert. Les écouteurs vont mettre quelques instants à s’ajuster à ces sons puis malheureusement trop les réduire, de sorte que votre voix sera alors fortement compressée. Votre interlocuteur aura alors du mal à saisir ce que vous avez à lui dire.

Anker Soundcore Liberty 4 Une belle autonomie avec réduction de bruit

Si Anker n’indique pas la capacité de la batterie intégrée à ses Soundcore Liberty 4 — pas plus qu’à leur boîtier, — le constructeur chinois communique cependant sur une autonomie de 9 heures avec les écouteurs seuls et 28 heures avec le boîtier. Avec la réduction de bruit activée, cette autonomie passerait alors respectivement à 7 et 24 heures.

De mon côté, en activant la réduction de bruit active et avec un volume à 75 %, j’ai pu écouter de la musique en continu pendant 7 heures et 17 minutes avant que les deux écouteurs ne s’éteignent. Notons cependant que l’écouteur droit s’était déjà vidé 47 minutes plus tôt, soit au bout de 6 heures et 30 minutes. La promesse globale d’Anker en termes d’autonomie semble cependant respectée.

Une fois rangés dans leur boîtier, les écouteurs mettent cette fois 28 minutes pour passer de 0 à 100 % d’autonomie. Une recharge que l’on peut donc qualifier effectivement de rapide. De son côté, le fabricant promet trois heures d’écoute avec 15 minutes de charge.

On pourra cependant déplorer l’absence de niveau fiable d’autonomie affichée au sein de l’application Soundcore, au-delà des zéro à cinq barres intégrées à l’icône de batterie. L’application vient néanmoins également afficher l’autonomie restante du boîtier et pas uniquement des écouteurs.

Enfin, le boîtier en lui-même peut se recharger en USB-C — à l’aide d’un court câble USB-A vers USB-C fourni –, mais également sans fil par induction via le protocole Qi.

Anker Soundcore Liberty 4 Prix et date de sortie

Les écouteurs Soundcore Liberty 4 d’Anker sont disponibles en France depuis octobre 2022. Ils sont proposés en trois coloris — noir, blanc ou bleu — au prix de 150 euros.



