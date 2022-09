Test des Bose QuietComfort Earbuds II : un havre de tranquillité

Deux ans après ses premiers écouteurs à réduction de bruit, Bose revient avec les QuietComfort Earbuds II, des écouteurs au gabarit plus compact, mais à la promesse plus poussée encore aussi bien en termes de qualité audio que de réduction active du bruit.

Alors que Bose était jusqu’à présent resté timoré sur le segment des écouteurs sans fil, le constructeur américain a frappé un grand coup en 2020 avec ses premiers modèles à réduction de bruit active, les Bose QC Earbuds. Il faut dire que la firme, à l’origine de la technologie de réduction électronique des bruits ambiants, avait réussi à convaincre avec des écouteurs proposant parmi la meilleure isolation du marché.

En ce mois de septembre 2022, Bose revient sur le marché des écouteurs sans fil avec une nouvelle paire. Plus compacts, ces nouveaux Bose QuietComfort Earbuds II — ou Bose QC Earbuds II — s’affichent dans un nouveau format, plus compact et censé être plus confortable, mais à un prix qui les positionne nettement dans le haut du panier. Voyons si ces Bose QC Earbuds II tiennent leur promesse.

Bose QuietComfort Earbuds II Fiche technique

Modèle Bose QuietComfort Earbuds II Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.3 Poids 12.48 grammes Prix 299 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Bose QuietComfort Earbuds II Design

Le design des premiers Bose QuietComfort Earbuds avait de quoi étonner tant ils détonaient par rapport au marché des écouteurs sans fil en 2020. Les écouteurs affichaient en effet un format massif, largement déporté du reste de l’oreille. Ils intégraient par ailleurs le système d’embout tout-en-un StayHear du constructeur américain, intégrant non seulement l’embout semi-intra-auriculaire et l’ailette de maintien.

Pour ses Bose QC Earbuds II, le fabricant a voulu améliorer la copie en rendant ses écouteurs environ 33 % plus compacts. On garde le format de la précédente version, avec une partie déportée à l’extérieur de l’écouteur, mais celle-ci est moins poussée vers l’extérieur. Finalement, le format n’est pas sans rappeler celui des Sony WF-1000XM3 ou, pour les plus anciens, celui des anciennes oreillettes Bluetooth.

Les Bose QuietComfort Earbuds II Les Bose QuietComfort Earbuds

Heureusement, le poids des écouteurs a lui aussi été considérablement allégé, passant de 8,5 grammes par écouteur à 6,2 grammes pour la nouvelle version. Le poids est également mieux réparti, du fait du rétrécissement de la tige extérieur.

Naturellement, c’est sur la tige que l’on va retrouver la large surface tactile intégrée par Bose à ses écouteurs et dont on reparlera plus tard.

L’une des autres grosses nouveautés des QC Earbuds II par rapport à la première génération réside dans le format des embouts. La firme a en effet abandonné l’embout StayHear, pourtant utilisé depuis de nombreuses années. Pour ses QC Earbuds II, Bose a choisi de différencier les embouts des ailerons avec trois tailles pour chacun. De quoi permettre aux utilisateurs de choisir la meilleure combinaison possible en fonction de leur morphologie.

Bose a par ailleurs revu la forme de ses embouts. Exit les larges parapluies en silicone, on se rapproche ici d’embouts semi-intra-auriculaires à la manière des AirPods Pro d’Apple. Un format convaincant qui permet de ne pas trop gêner les plus réfractaires aux intras, même si on n’atteint pas non plus le confort de la formule précédente. Il en va de même pour les bandes de stabilité qui viennent remplacer les ailerons. Plus discrètes, il s’agit en fait de petits anneaux en silicone avec des replis plus ou moins larges pour arrimer au mieux les écouteurs à votre oreille. Cette fois en revanche, le format s’avère plus confortable qu’avec les larges ailerons des embouts StayHear.

Notons que Bose intègre un test d’ajustabilité dans son application Bose Music pour vérifier que les écouteurs sont bien positionnés et qu’aucune fuite sonore n’a lieu. Un bon moyen de vérifier que vous portez la bonne taille d’embouts.

Le boîtier des Bose QuietComfort Earbud II

Sur le boîtier aussi, Bose a revu sa copie. Alors que tous les précédents écouteurs sans fil de la marque étaient accompagnés d’un boîtier massif et clairement pas simple à ranger dans une poche de jean, on a ici affaire à un boîtier bien plus compact.

Sans aller non plus jusqu’à se faire remarquer pour sa minceur, le boîtier des Bose QC Earbuds II a au moins le mérite de rentrer dans la norme de ce qui se fait en 2022 avec des dimensions de 6,62 x 5,94 x 2,66 cm. On pourra donc le glisser facilement dans une poche de veste, un sac à main et même une petite poche de jean.

Malheureusement, le boîtier est loin d’être parfait et l’on remarque rapidement un jeu assez notable au niveau de la charnière. De quoi laisser craindre qu’il ne casse auprès quelques mois ou dans le cas d’un choc important. C’est d’autant plus dommage que la plupart des boîtiers d’écouteurs ont désormais corrigé ce souci que l’on rencontrait fréquemment sur certains modèles il y a encore trois ans.

Le boîtier intègre une petite LED à l’extérieur indiquant son niveau de batterie et une à l’intérieur, pour le niveau de batterie des écouteurs. Un bouton d’appairage est présent au dos et on va retrouver la prise USB-C à la base. Malheureusement, il n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Étanchéité et utilisation sportive des Bose QuietComfort Earbuds II

Les Bose QC Earbuds II sont certifiés IPX4. Concrètement, cela signifie qu’ils sont donc résistants aux éclaboussures et donc à la transpiration ou à la pluie. Ils peuvent donc être utilisés sans souci dans un cadre sportif.

Par ailleurs, en courant pendant une heure avec les écouteurs aux oreilles, et malgré l’absence d’ailettes de maintien, je n’ai pas été gêné par leur port. Tout au plus ai-je eu l’impression à une reprise qu’ils glissaient progressivement de mes esgourdes, mais il s’agissait là d’une simple impression.

Bose QuietComfort Earbuds II Usage et application

Les Bose QC Earbuds II ne sont pas compatibles avec les protocoles Google Fast Pair ou Microsoft Swift Pair. S’ils se mettront automatiquement en mode appairage la première fois que vous ouvrez le boîtier, il vous faudra rechercher les écouteurs dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone ou PC pour l’y connecter. Par ailleurs, il vous faudra nécessairement ranger à nouveau les écouteurs dans le boîtier pour lancer la procédure d’appairage si vous souhaitez connecter les écouteurs à une source supplémentaire.

Dommage, on aurait apprécié pouvoir appairer les écouteurs sans nécessairement le boîtier sous la main, par exemple avec un appui long comme le propose Jabra.

Les contrôles tactiles des Bose QuietComfort Earbuds II

À propos des appuis justement, les Bose QC Earbuds II disposent de larges surface tactiles sur toute la partie extérieure. Par défaut, les deux écouteurs proposent exactement les mêmes contrôles :

Appui simple : lecture/pause

Appui double : piste suivante

Appui triple : piste précédente

Glissement vers le haut/bas : augmentation/réduction du volume

Appui long : changement de mode de réduction de bruit.

On a donc, d’emblée, un contrôle quasi complet de la lecture et des écouteurs à l’aide de ces surfaces tactiles. Il faut dire qu’Apple n’a rien inventé avec ses AirPods Pro 2 et que Bose proposait déjà une gestion complète des paramètres, y compris du volume, sur les premiers QuietComfort Earbuds.

Par ailleurs, il reste possible de modifier l’attribution de l’appui long. On peut ainsi décider, individuellement pour chaque écouteur, d’assigner l’appui long au changement de mode de réduction de bruit ou à l’activation de l’assistant vocal.

De quoi vous permettre de profiter — réellement — de toutes les fonctions possibles si vous avez l’habitude de communiquer à la voix avec vos écouteurs.

L’application Bose Music

Comme pour les précédents casques et écouteurs du constructeur, les QC Earbuds II peuvent se contrôler à l’aide de l’application Bose Music disponible aussi bien sur smartphones Android que sur iPhone

Contrairement aux habitudes de Bose, on a ici une application plutôt complète en termes de fonctionnalités et de personnalisations de son expérience des écouteurs. Outre la possibilité de modifier l’appui long à gauche et à droite, comme on l’a vu plus tôt, Bose Music va bien évidemment vous indiquer le niveau de batterie des écouteurs, — mais pas du boîtier, — et permettre de mettre à jour leur firmware.

On va également pouvoir modifier et créer plusieurs modes de réduction de bruit, activer le mode transparent adaptatif — on y reviendra — choisir de mettre automatiquement en pause la musique, ou de passer en mode transparent, lorsqu’on retire un écouteur. C’est là également que l’on pourra retrouver la liste de tous les smartphones auxquels les écouteurs ont été appairés précédemment ainsi qu’un égaliseur.

Bose propose également un test d’ajustement des embouts en diffusant un son pour vérifier qu’aucune fuite sonore n’a lieu. Il s’agit cependant du même test qui est effectué à chaque fois que vous insérez les écouteurs dans l’oreille et qui va permettre aux Bose QC Earbuds de se calibrer automatiquement en fonction de votre anatomie. Parmi les autres fonctions, citons le retour vocal pour vous entendre lors des appels vocaux.

La connexion Bluetooth des Bose QuietComfort Earbuds II

Les Bose QC Earbuds II sont compatibles avec le Bluetooth 5.3 pour la connexion au smartphone. Le constructeur communique notamment sur une portée de 9 mètres et une stabilité du signal renforcée par la puce Qualcomm intégrée.

Concrètement, que ce soit avec le smartphone dans la poche avant de mon jean en marchant, dans un étui à mon bras en courant ou même à deux pièces d’écart dans mon appartement, je n’ai eu aucun souci de stabilité de la connexion Bluetooth.

En termes de latence de transmission aussi, les Bose QuietComfort Earbuds II s’en tirent plutôt bien avec un délai mesuré de 188 ms une fois connecté à un Google Pixel 6 Pro, contre autour de 200 ms pour la plupart des modèles sur le marché. Rappelons que cette latence est cependant compensée par les applications de lecture et de streaming vidéo, grâce à un retard de l’image, mais qu’elle reste gênante dans le cadre de jeux mobiles, sur PC ou sur console portable.

Plus étonnant : les Bose QC Eartbuds II conservent le fonctionnement en écouteur primaire-secondaire de la première génération. Le signal sonore est en fait transmis d’abord au premier écouteur sorti du boîtier qui va le transmettre ensuite au second écouteur.

C’est d’autant plus dommage que la quasi-totalité des écouteurs sans fil du marché — y compris les modèles d’entrée ou milieu de gamme — propose désormais une connexion directe du smartphone à chacun des écouteurs. Un fonctionnement également permis grâce à la plateforme Sound S5 de Qualcomm que Bose utilise sur les QC Earbuds II.

Bose QuietComfort Earbuds II Réduction de bruit

S’il y bien un domaine dans lequel Bose est réputé pour ses casques et écouteurs sans fil, c’est bien pour la qualité de sa réduction active de bruit. Les premiers QC Earbuds avaient déjà frappé un grand coup en se positionnant comme une référence dans le domaine, aux côtés des Sony WF-1000XM3 et des AirPods Pro d’Apple.

Depuis, le marché a cependant bien bougé et tous les principaux acteurs du secteurs fourbissent leurs armes. Outre les QC Earbuds II chez Bose, Sony a lancé entre temps ses WF-1000XM4 et Apple a présenté ses AirPods Pro 2. Nous vous proposerons ultérieurement un comparatif entre les trois solutions, lorsque nous aurons testé les nouveaux AirPods.

En attendant, Bose indique toutefois avoir réussi à proposer, avec ses QC Earbuds, la meilleure réduction de bruit du marché, casques et écouteurs confondus, rien que ça. À l’aide de deux microphones par écouteurs — en plus des deux utilisés pour les appels — les QuietComfort Earbuds seraient capables, selon Bose, de réduire non seulement un volume de -40 dB dans les graves — les fréquences les plus simples à réduire, — mais également de -27 dB dans les médiums, bien plus complexes à gérer. À titre de comparaison, les meilleurs casques et écouteurs concurrents se limitent à une réduction dans les médiums de l’ordre de -20 dB indique le constructeur.

Concrètement, avec une réduction de bruit poussée au maximum, les Bose QC Earbuds s’avèrent bluffants. Que ce soit dans un avion, dans la rue, dans le métro ou dans un open space, les écouteurs parviennent à filtrer efficacement les sons alentour. Même sans musique écoutée, ils réussissent à parfaitement vous isoler ou presque. Seuls les sons les plus ponctuels, comme une frappe de clavier, échappent au filtre, mais restent largement atténués. C’est bien simple, j’ai eu l’occasion de faire porter les écouteurs à mon collègue Arnaud, déjà possesseur de la première génération, qui a pourtant vu un gain significatif en qualité sur les écouteurs par rapport aux premiers QC Earbuds qu’il portait pourtant 10 secondes plus tôt.

Bose propose par ailleurs plusieurs modes de réduction active de bruit dans son application Bose Music. Par défaut, deux sont intégrés : Silence et Attentif. Il s’agit en fait d’un mode ANC et d’un mode transparent. Néanmoins, si les Bose QC Earbuds II ne proposent pas de mode passif, il est possible de créer un mode du nom de son choix (transports, accueil, extérieur, course, etc.) et de sélectionner l’intensité de la réduction de bruit ou de la transparence sur une échelle de 11 niveaux, le niveau 1 étant le mode le plus transparent et le niveau 11 le mode avec le plus de réduction de bruit.

Le mode attentif

Comme on l’a vu, les Bose QC Earbuds II intègrent également un mode transparent, baptisé ici « attentif ». Il permet de profiter des sons ambiants afin de rester conscient de son environnement et de pouvoir discuter avec des collègues sans avoir à nécessairement retirer un écouteur des oreilles.

Néanmoins, Bose va un peu plus loin. À l’instar de la fonction de mode ambiant adaptatif annoncée par Apple pour ses AirPods Pro 2, les QC Earbuds II intègrent un mode « ActiveSense ». Activable en option, cette fonction va vous permettre de réduire le mode transparent en cas de bruits trop élevés autour de vous. Par exemple, en amenant mon chat chez le vétérinaire, j’ai pu sentir qu’à chaque miaulement dans la cage d’escalier, le mode transparent était amoindri pour éviter que les plaintes félines ne soient répercutées trop fortement dans les écouteurs.

Le rendu sonore du mode attentif est cependant efficace et propose une retranscription plutôt naturelle, même si les basses fréquences autour de vous peuvent paraître légèrement amoindries par rapport au son que vous entendriez sans les écouteurs. Encore une fois, le mode transparent sera lui aussi comparé à celui des AirPods Pro 2 et des Sony WF-1000XM4 une fois que nous aurons testé les écouteurs d’Apple. Nous mettrons alors ce test à jour avec les résultats.

Bose QuietComfort Earbuds II Audio

Comme de coutume, Bose n’est pas particulièrement bavard sur les caractéristiques audio de ses écouteurs ou sur les composants employés. La firme se contente d’indiquer que les Bose QC Earbuds II embarquent les mêmes transducteurs que la première génération, sans plus de détails.

Malgré l’utilisation d’une puce Qualcomm, les écouteurs ne sont pas compatibles avec les codecs du fournisseur américain. Les Bose QuietComfort Earbuds II peuvent donc gérer les codecs audio Bluetooth les plus communs du marché, à savoir l’AAC et le SBC, mais pas l’aptX, l’aptX HD. Une manière pour Bose de ne pas favoriser les utilisateurs de smartphones Android au détriment d’iOS. Interrogé, un responsable de la marque nous a cependant indiqué qu’il n’était pas exclu qu’une mise à jour ultérieure permette la gestion de l’aptX ou du codec LC3, intégré au profil Bluetooth LE Audio. Aucun projet en ce sens n’est cependant prévu pour l’instant.

Pour test les Bose QC Earbuds II, je les ai connectés à un Vivo X80 Pro en AAC. J’ai ensuite écouté des titres sur Spotify en qualité « très élevée », ce qui correspond à des fichiers ogg vorbis en 320 kbps. J’ai par ailleurs écouté ces titres avec le mode transparent comme avec la réduction active de bruit sans toutefois détecter de différence au niveau de la signature sonore.

Avant toute chose, un mot sur la signature sonore mesurée pour les Bose QC Earbuds, visible ci-dessous. Cette courbe vient, comme d’habitude, afficher le volume sonore mesuré pour chaque fréquence, des plus graves à 20 Hz, aux plus aigus, à 20 000 Hz. Néanmoins, les QC Earbuds II utilisant une fonction baptisé CustomTune, qui vient calibrer automatiquement le son lorsque vous mettez les écouteurs à l’oreille — en fonction de la manière dont les fréquences sonores résonnent dans le conduit auditif — le rendu pourrait être différent d’une oreille à l’autre.

Plus prosaïquement, les Bose QC Earbuds II proposent un rendu sonore plutôt similaire à ce à quoi la marque nous a habitués jusqu’à présent. Les écouteurs intègrent donc une signature en W avec une bonne mise en avant des infra-basses, des médiums autour de 2000 Hz et des aigus vers 15 Hz. Les amateurs de son Bose ne seront ainsi pas perdus.

Dans l’ensemble, cette signature sonore se traduit par des basses très profonde avec une belle emphase sur les percussions et la rondeur. Sur Bad Guy de Billie Eilish, les écouteurs parviennent ainsi à apporter la profondeur suffisante pour permettre au morceau de proposer une belle assise avec un son rond et une nappe de synthé sur laquelle viennent s’asseoir confortablement les autres instruments. Néanmoins, contrairement à nombre d’autres écouteurs, les Bose QC Earbuds II n’en oublient pas pour autant les médiums. Que ce soir la voix de la chanteuse ou les claquements qui rythment le morceau, les médiums sont bien mis en valeur et les voix ne sont pas oubliées par les écouteurs. D’autant plus qu’elles sont étonnamment détaillées.

Si les aigus sont bien là, ils s’affichent cependant légèrement en retrait par rapport aux deux autres plages de fréquences. On sent que Bose n’a pas souhaité trop les pousser, mais mettre juste ce qu’il faut pour ajouter un peu de détails aux morceaux et éviter un rendu trop brouillon comme c’est parfois le cas sur les écouteurs sans fil.

Bonne nouvelle, et fait rare pour Bose dès le lancement d’un produit, les QuietComfort Earbuds II intègrent un égaliseur disponible dans l’application Bose Music. C’est une bonne chose si la signature des écouteurs par défaut ne vous sied pas, mais n’en attendez pas non plus des merveilles.

Il s’agit en fait d’un simple égaliseur trois bandes — graves, moyen, aigus, sans plus de précision sur les plages de fréquence — couplé à quatre presets : augmentation des graves, augmentations des aigus, réduction des graves et réduction des aigus.

Pour le reste du rendu sonore des Bose QC Earbuds II, on peut signaler une dynamique sonore assez convaincante, même si elle n’atteint pas le niveau des Sony WF-1000XM4 et une spatialisation sonore à la hauteur, sans gros plus. À ce sujet, signalons d’ailleurs que Bose ne propose pas de fonction d’audio spatial comme c’est pourtant le cas chez de plus en plus de ses concurrents.

Bose QuietComfort Earbuds II Micro

Les Bose QC Earbuds II vont utiliser deux microphones par écouteur pour gérer au mieux la captation de votre voix durant les appels vocaux. Une option, baptisée « ma voix » va par ailleurs vous permettre de conserver une isolation passive ou d’activer un mode transparent pour mieux vous entendre durant un appel, avec quatre niveaux : élevé, moyen, faible ou désactivé.

Pour votre interlocuteur, les microphones intégrés aux Bose QC Earbuds II permettent bel et bien de réduire les bruits autour de vous, mais pas à un niveau particulièrement exceptionnel. Dans un lieu calme, en intérieur, les écouteurs parviennent à bien capturer la voix, même si un rendu sec et métallique peut se produire.

En extérieur, avec du vent ou des bruits ambiants, votre interlocuteur pourra alors ressentir comme un bruit sourd, un ronronnement autour de vous. Là encore, la captation s’en tire cependant bien et la voix reste largement compréhensible. Ca se gâte en revanche avec un bruit continu à fort volume — par exemple si vous faites la vaisselle pendant un appel. La personne au bout du fil entendra bien ce filet d’eau continu, même si le bruit est légèrement atténué, et devra se concentrer sur votre voix pour bien comprendre tout ce que vous lui dites. La réduction de bruit est bien présente, mais plutôt faible. Bose semble avoir opté pour une réduction de bruit plutôt faible pour ne pas trop manger sur les mots de l’utilisateur et permettre à son interlocuteur de comprendre clairement chaque mot, même si cela demande un peu de concentration en milieu bruyant.

Bose QuietComfort Earbuds II Autonomie

Bose annonce jusqu’à six heures d’autonomie pour ses écouteurs sans fil, que ce soit en mode transparent ou en mode réduction de bruit. Et pour cause : comme on l’a vu, le son est inévitablement traité et il n’est pas possible de désactiver complètement le traitement des microphones pour filtrer ou laisser passer le bruit extérieur. Avec le boîtier de charge, l’autonomie doit permettre de passer à 24 heures d’utilisation, soit trois recharges supplémentaires.

De mon côté, en réglant le volume à 70 % et avec la réduction de bruit poussée au maximum en AAC, j’ai pu utiliser les Bose QC Earbuds II pendant 6 h 51 avant que le premier d’entre eux — à droite — ne s’éteigne. C’est un très bon résultat, même s’il n’atteint pas les sommets de certains écouteurs sans fil. De quoi permettre une utilisation pendant près d’une journée complète de travail.

Pour la recharge des écouteurs dans le boîtier, Bose indique que 20 minutes permettent de récupérer deux heures d’écoute. Après ces 20 minutes, j’ai en effet pu récupérer 30 % de batterie, ce qui semble correspondre à un peu plus de deux heures d’utilisation. Pour la recharge complète, il faudra cependant patienter un peu plus. Bose annonce en effet une charge des écouteurs de 0 à 100 % en deux heures. De mon côté, 61 minutes ont cependant suffi.

Signalons cependant que c’est sur l’autonomie et la batterie que Bose a fait malheureusement l’une de ses plus grosses marches arrière sur les QC Earbuds II. Contrairement à la première génération, le boîtier des écouteurs n’est pas compatible avec la charge sans fil par induction. Il vous faudra donc nécessairement utiliser un câble USB-C. Bose fournit bien un câble USB-C vers USB-C, mais celui-ci peine à convaincre en raison de sa faible longueur de 30 cm de l’extrémité d’un connecteur à l’autre.

Bose QuietComfort Earbuds II Prix et date de sortie

Les écouteurs Bose QC Earbuds II sont disponibles en précommande depuis le 7 septembre avec des livraisons prévues à compter du 29 septembre. Les écouteurs sont proposés pour l’heure uniquement en coloris noir, avec une teinte crème prévue pour le mois de novembre. Les écouteurs sont affichés au prix fort de 299,95 euros.