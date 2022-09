QC Earbuds II : Bose lance ses écouteurs à réduction de bruit de référence

Bose a présenté, ce mercredi, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, positionnés comme les principaux concurrents de Sony et d'Apple.

Lorsqu’on se penche sur le secteur des écouteurs sans fil, certains constructeurs ont réussi à acquérir une réputation grâce aux nombreuses paires d’écouteurs lancées. D’autres par la qualité audio des écouteurs ou leur confort d’utilisation.

Du côté de Bose en revanche, si la firme a été, jusqu’à présent, relativement discrète dans le domaine des écouteurs sans fil, avec seulement trois paires lancées en cinq ans, il faut dire qu’elle avait réussi à frapper fort en 2020 avec le lancement de ses QuietComfort Earbuds.

Il s’agissait alors des premiers écouteurs sans fil de la marque à intégrer une fonction de réduction active du bruit. Premier essai très concluant pour le constructeur américain dont les premiers QC Earbuds restent encore aujourd’hui une référence en termes de réduction de bruit active.

Reste que sur les autres aspects, que ce soit le format des écouteurs – très volumineux – ou sur la qualité audio – bien moins précise que certains concurrents – Bose avait encore un train de retard.

C’est justement afin de rattraper ce retard, voire de dépasser les concurrents, que Bose a dévoilé ce mercredi ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active, les Bose QuietComfort Earbuds II.

Le premier point qui étonne à première vue, c’est un changement drastique de design de la part de Bose. Alors que le constructeur avait conservé jusqu’à présent un format assez volumineux avec une grosse partie du poids dépotée à l’extérieur du pavillon auriculaire – que ce soit sur les Bose Sport Earbuds, les Bose QuietComfort Earbuds ou les Bose SoundSport Free – le constructeur a revu sa formule ici pour une approche bien plus classique.

Un format bien plus compact

Concrètement, les Bose QC Earbuds II se veulent plus discrets à l’oreille – Bose annonce un gabarit réduit d’un tiers – mais également plus agréables à porter avec un format qui rappelle presque celui des tiges des AirPods et un poids plutôt léger de 6 grammes par écouteur.

Signalons par ailleurs un changement de taille pour le constructeur américain. Bose a abandonné son format d’embouts d’écouteurs, les Bose StayHear. Exit donc le système d’embout unique intégrant à la fois l’ailette et l’embout en parapluie, souvent jugé plus confortable que les écouteurs intra-auriculaires. Le constructeur justifie ce choix par une plus grande modularité, proposant à la fois trois paires d’ailerons et trois paires d’embouts pour jusqu’à neuf combinaisons de taille possible. Toujours concernant le design, signalons que les écouteurs se contrôlent à l’aide de surfaces tactiles, qu’il est possible de régler le volume et qu’ils sont certifiés IPX4 et ainsi résistant à la transpiration, à la pluie ou aux éclaboussures.

Une réduction de bruit plus poussée

Bose profite également de l’annonce de ses QuietComfort Earbuds II pour lancer une nouvelle fonction de réduction de bruit adaptative. Baptisée ActiveSense, ce mode va permettre de changer automatiquement de niveau de réduction de bruit – ou de mode transparent – en fonction des bruits ambiants. Concernant la réduction active de bruit, les QC Earbuds ont par ailleurs été travaillés pour filtrer plus efficacement les voix humaines. Concrètement, alors que la moyenne des casques et écouteurs du marché propose une réduction de bruit des médiums de l’ordre de -20 dB, Bose a mesuré une réduction des bruits médiums de -27dB. Pour les fréquences graves — les plus simples à filtrer, la réduction de bruit mesurée par le constructeur monte cette fois à -40 dB.

Bose mise par ailleurs sur l’adaptabilité des écouteurs à la morphologie de leur utilisateur. Une fonction CustomTune va ainsi adapter automatiquement la signature sonore des QC Earbuds II pour qu’ils sonnent le mieux possible en fonction de la forme de l’oreille ou du conduit auditif. Ce système utilise le microphone placé à l’intérieur des écouteurs pour analyser la résonance des sons dans le conduit auditif. Au total, ce sont ainsi quatre microphones qui sont intégrés à chaque écouteur : deux pour la réduction de bruit ou le mode transparent et deux pour les appels vocaux.

Les Bose QC Earbuds sont compatibles avec le Bluetooth 5.3 et offrent jusqu’à six heures d’autonomie avec réduction de bruit – 24 heures au total avec le boîtier de recharge, incompatible avec la charge sans fil. Bose précise par ailleurs avoir conservé les mêmes transducteurs que pour les QuietComfort Earbuds premiers du nom. Pour les codecs audio Bluetooth, ils sont encore une fois limités au support de l’AAC et du SBC.

Prix et disponibilité des Bose QuietComfort Earbuds II

Les Bose QC Earbuds II seront disponibles dès jeudi 8 septembre en précommande au prix de 299,95 euros pour la version noire. Ils sont par la suite disponibles à compter du 29 septembre. Enfin, une teinte claire est également prévue d’ici à la fin de l’année 2022.

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson est présent à New York dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Bose.

