Smartphones sans prise jack : les meilleures solutions pour écouter de la musique

Les smartphones sans prise jack sont désormais une majorité sur le marché, que ce soit les iPhone avec leur port Lightning ou d’autres smartphones Android. Il est nécessaire de composer différentes alternatives possibles pour profiter d'un son optimal.

Sur le marché de la téléphonie, les constructeurs abandonnent peu à peu le port jack sur leurs nouveaux appareils. C’est d’abord Apple qui a lancé cette tendance pour développer ses technologies sans fil avant d’être bien vite imité par les autres marques Android.

Si la prise jack est un port privilégié pour les amateurs de son, le grand public semble se contenter des adaptateurs USB-C, seule sortie disponible sur les smartphones ayant abandonné le jack. Désormais il existe des adaptateurs sur lesquels brancher son casque pour écouter de la musique.

Sur un smartphone qui ne dispose plus de port jack, il existe deux possibilités. Ou bien conserver un casque filaire, en passant par l’USB Type-C et le protocole USB Audio ou bien se débarrasser totalement des fils avec un appareil Bluetooth.

Jetons un œil aux alternatives existantes.

Les casques audio Bluetooth

C’est peut-être la réponse la plus simple : votre smartphone n’a plus de connecteur mini-jack ? Il suffit de passer au sans-fil. On vous propose déjà un guide des meilleurs casques sans fil par ici. On peut citer de nombreuses références dans le domaine, avec notamment :

Sony WH-1000XM4 Le meilleur casque du marché

Le Sony 1000XM4, que l’on a pu tester à la rédaction, dispose d’un arceau réglable et des oreillettes qui pivotent à plat pour faciliter le rangement. Il propose des commandes tactiles pour gérer ses multiples fonctionnalités, dont la réduction de bruit active et il bénéficie d’une belle autonomie montant jusqu’à 40 heures.

Il s’agit tout simplement de l’un des meilleurs casques sans fil du marché. Le WH-1000XM4 ne sera pas pertinent uniquement sur votre smartphone, mais bien sur tous vos appareils. À 300 euros, c’est le meilleur investissement à faire.

Apple AirPods Max Le casque pour iPhone

Bien entendu, Apple a trouvé un intérêt à la disparition du port jack. La firme de Cupertino a pu développer en toute quiétude ses appareils connectés. Le casque audio sans fil AirPods Max a donc fait son apparition avec un positionnement orienté pour les audiophiles. Or son prix et ses quelques défauts peinent à rivaliser face à un véritable filaire.

Vendu autour de 500 euros, le casque AirPods Max séduira tous les possesseurs d’iPhone à condition d’avoir un portefeuille pour se le permettre. Notre test complet du produit saura vous convaincre, ou non.

Sennheiser HD 350 BT Le meilleur à moins de 100 euros

Si vous êtes à la recherche d’un casque audio de bonne qualité et pas cher, le Sennheiser 350BT est clairement la référence que nous vous conseillons. Le produit offre une construction des plus solides. Il est compatible avec les codecs AAC, AptX et AptX Low Latency.

Surtout, il propose un atout majeur qui saura vous séduire. Le 350BT dispose d’une autonomie de 30 heures pour un usage prolongé et une écoute privilégiée. Commercialisé à moins de 100 euros, c’est tout simplement le meilleur de sa catégorie.

Les écouteurs sans fil

Sony WF-1000XM4 Les meilleurs écouteurs sans fil

Avec ces écouteurs sans-fil, Sony domine outrageusement le marché. Il s’agit tout simplement des meilleurs disponibles à l’heure actuelle. La qualité audio délivrée est la plus optimale. En complément, la réduction de bruit active est aussi la meilleure de notre sélection d’écouteurs sans fil.

Les Sony WF-1000XM4 se logent dans un boîtier compact qui fait office de station pour la charge. Vous avez droit à six heures avec deux charges complètes dans le boîtier. Proposés à 249 euros, il s’agit de notre recommandation.

Jabra Elite 85T Les plus polyvalents

Le secteur des écouteurs peut vous induire en erreur. Pour éviter de vous tromper, faites le choix de la polyvalence avec les Jabra Elite 85T. Cette paire a pour atout principal sa flexibilité lui permettant d’être efficace en toutes circonstances.

Les écouteurs sont confortables, tandis que la connexion Bluetooth vous permettra de l’utiliser avec un smartphone sans prise jack. Le rendu sonore est chaleureux pour offrir une écoute prolongée.

Nothing Ear 1 Exceptionnels à moins de 100 euros

Encore jeune sur le marché, Nothing a frappé un grand coup avec ses Ear 1. Les premiers écouteurs du constructeur se caractérisent par une réduction de bruit active très performante pour un produit à moins de 100 euros. Le son est d’excellente qualité avec un résultat final très équilibré.

Ces écouteurs sans fil se caractérisent aussi par un design tout en transparence, laissant apparaître l’intérieur. N’allez pas croire pour autant que l’étanchéité est abandonnée puisque les Nothing Ear 1 sont certifiés IPX4. Ce sont les meilleurs disponibles à moins de 100 euros.

Les adaptateurs USB Type-C

Sur le marché de l’audio, les écouteurs filaires ont tendance à se faire de plus en plus discrets. Si beaucoup de bons produits disposent toujours d’une connectique jack, il est parfois nécessaire de faire appel à un adaptateur jack vers USB-C pour en profiter pleinement. Voici quelques modèles à petit prix pour vous convaincre.

Adaptateur Type-C avec chargeur

Cet adaptateur 2 en 1 permet à la fois de pallier l’absence de prise jack, mais aussi d’effectuer une recharge.

Un adaptateur USB/Lightning vers jack : un indispensable

Si vous possédez un iPhone, alors il est possible de choisir un adaptateur signé Apple pour un câble de prise jack en direction d’un port Lightning. Cela vous permettra d’en profiter au mieux.

Pas d’inquiétude donc, la disparition des prises mini-jack et l’arrivée massive des ports USB Type-C avec l’USB Audio ne mettra pas à mal l’écosystème existant grâce aux adaptateurs.

Les enceintes connectées

À la maison, les enceintes sans fil ont pris le pas sur les enceintes filaires. Notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth vous aidera à trouver votre bonheur, mais voici quelques modèles pour vous aiguiller.

Sonos Roam L'enceinte format mini

L’enceinte connectée Sonos Roam est parfaite pour l’usage nomade. Son format compact couplé à une certification IP 67 permet d’être utilisé partout. Sur la construction du produit, plusieurs boutons de commandes sont très aisément accessibles.

L’autre atout majeur de cette enceinte se loge dans la compatibilité proposée. La Sonos Roam supporte AirPlay 2, Google Assistant ou encore Amazon Alexa. L’enceinte connectée portable délivre un son équilibré et surtout polyvalent.

L’UE Wonderboom 2 : le meilleur rapport qualité-prix

Si vous êtes à la recherche d’un produit à petit prix de grande qualité, l’Ultimate Ears Wonderboom 2 est notre recommandation. L’enceinte connectée propose un design compact, étanche et élégant. Elle dispose d’une certification IP 67 et d’une connexion Bluetooth pour être l’accessoire ultime pendant vos vacances.

Pour l’usage quotidien, l’enceinte Ultimate Ears propose une autonomie polyvalente de 13 heures. Ajoutez à cela un équilibre sonore de qualité pour avoir de bonnes prestations à moins de 100 euros.

Comment écouter de la musique sur smartphone sans prise jack ?

Faut-il privilégier le Bluetooth ou bien la connexion USB ?

Les audiophiles les plus acharnés vous le répéteront sans cesse. Un casque filaire vaudra toujours mieux qu’un appareil sans fil. Malgré les progrès dans le Bluetooth et les certifications, le son sera compressé par une connexion sans fil. Pour un utilisateur lambda, la différence ne se fera pas sentir, mais sachez que celle-ci existe. Consultez notre tutoriel pour améliorer la qualité sonore de vos produits.

Quel service de streaming musical choisir ?

Depuis quelques années, les offres de streaming musical se sont multipliées sur le marché. Des services comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music sont disponibles et offrent différentes fonctionnalités pour les utilisateurs. Pour profiter au mieux de votre bibliothèque musicale, nous vous invitons à consulter notre comparatif dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.