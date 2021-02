Console hybride, la Nintendo Switch n'a pas les mêmes contraintes que ses cousines de salon pour profiter d'un bon son. Pas d'inquietude, nous avons choisi pour vous les meilleurs casques pour votre Switch.

Malgré son apparente simplicité, la Nintendo Switch pose des problématiques inédites quand il s’agit de choisir un casque audio pour jouer dans de bonnes conditions.

Contrairement à une Xbox ou une PlayStation, la console phare de Nintendo peut en effet être utilisée aussi bien depuis le fond de sa couette que sur un strapontin de métro en passant par son canapé.

Avec ou sans fil

En mobilité, le plus simple sera d’utiliser la prise jack de la console. Tous les casques ou écouteurs du marché, disposant d’un connecteur jack à 4 pôles fonctionneront. Cela permet aussi de profiter du micro intégré dans votre casque facilement.

Si vous jouez surtout, en mode dock avec votre téléviseur mieux vaudra vous orienter vers un casque gaming sans fil. Ce dernier fonctionnera avec un dongle USB à brancher sur la console ou le dock. C’est donc sur ces derniers que notre sélection s’est concentrée.

Pour ce guide, nous nous concentrons sur les modèles sans fil, vous pouvez retrouver de bons casques filaires sur notre sélection des meilleurs casques PC.

Steelseries Arctis 1 Wireless : le sans-fil à petit prix

Rares sont les casques sans fil abordables, à fortiori lorsqu’ils sont compatibles avec la Switch. La Steel Series Arctis 1 Wireless est l’un des rares à remplir ce cahier des charges. Pour arriver à ce tarif, des économies ont clairement été faites sur les matériaux. Le casque est solide, mais on a clairement vu des finitions plus soignées. Le confort est toutefois au rendez-vous grâce à sa légèreté et des mousses généreuses.

Là où l’Arctis 1 sort du lot, c’est par son dongle au format USB-C. Doté d’un interrupteur, ce dernier est capable de basculer entre un mode console, et un mode PC. Comme son nom l’indique, il permet de se connecter à un ordinateur, mais aussi à un appareil Android et surtout une Nintendo Switch !

Tant le son que le chat vocal fonctionnent parfaitement. Et quand vous n’avez plus besoin du micro, ce dernier est amovible. À noter qu’un adaptateur USB-C vers USB-A est fourni, on n’aura donc aucun souci à l’utiliser sur la Switch lorsqu’elle est en mode dock.

Pour ce qui est du son, le rendu s’avère correct pour la plupart des jeux, mais l’on aurait aimé un peu plus de précision en général et des basses plus punchy en particulier. Rien à redire sur le micro, on n’ira pas enregistrer de podcast avec, mais pour se coordonner en jeu c’est amplement suffisant.

S’il n’est pas le casque le plus fidèle que nous ayons testé, l’Arctis 1 Wireless se distingue par sa polyvalence et son excellent rapport qualité/prix. À noter que deux versions existent, une « Wireless » compatible PS4 et une « Wireless Xbox » pour la console de Microsoft. Les deux fonctionnent avec la Switch, mais on vous conseille de bien choisir celle qui correspond à la console de salon que vous possédez (ou rêvez d’acheter).

Logitech G533 : Pour un bon son dans le salon

Bien que vendu exclusivement pour le PC et la PS4 par Logitech, le G533 fait partie des rares modèles sans fil fonctionnant parfaitement avec la Switch.

Bien qu’assez gros, le G533 se révèle confortable à l’usage grâce à un poids bien réparti et des coussinets très doux. Ces derniers sont d’ailleurs amovibles et lavables. On trouve sur l’oreillette droite une molette pour le volume et un interrupteur pour le micro. Ce dernier n’est pas amovible, mais vient s’enrouler dans l’oreillette.

Pour la connectivité, on pourra passer par le dongle USB et c’est tout ! Logitech fait l’impasse sur la prise jack. Le dongle est au format USB-A et de la taille d’une clef USB classique. Pour un joueur Switch, cela le cantonne donc à une utilisation en mode dock.

Là ou le G533 brille le vraiment c’est avec sa qualité sonore. Le rendu est parfaitement équilibré, avec juste ce qu’il faut de basses en plus pour profiter de ses jeux. Le son ests très précis et la spatialisation solide. On ne pourra toutefois pas profiter du mode 7.1 virtuel sur Switch, ce dernier étant réservé au PC. Si l’on apprécie que le micro soit orientable, il aurait gagné à être un peu plus sensible. On a en effet parfois besoin de pousser un peu sa voix pour bien se faire entendre.

Côté autonomie, le G533 tient 15 heures sur une charge et sa batterie est facilement remplaçable. Un détail que nous aimerions voir plus souvent tant cela allonge la durée de vie effective d’un produit électronique.

Utilisable uniquement en mode dock, le G533 est un bon choix si votre Switch est principalement branchée à votre TV et que vous cherchez un son de qualité à un tarif raisonnable.

Steelseries Arctis 9 Wireless : le meilleur pour le dock

Si vous utilisez votre Switch principalement sur son dock, choisir un casque plus confortable fait sens. L’Arctis 9 Wireless remplit parfaitement à ce cahier des charges avec son arceau en tissu élastique très confortable et ses mousses épaisses. Chose rare pour un casque « gamer », le design est particulièrement sobre, ce qui permet de l’utiliser en public sans avoir l’air d’un clown. Un point particulièrement intéressant au vu de la compatibilité Bluetooth. Il peut donc être utilisé avec un téléphone par exemple.

Le dongle se présente sous la forme d’un galet doté d’un long câble USB, cela le cantonne donc à une utilisation « fixe » à moins de vouloir de trimballer un câble derrière soi. On regrette d’ailleurs que SteelSeries n’ait pas adapté ici le dongle USB-C bien plus compact que l’on retrouve sur l’Arctis 1. Outre la prise en charge de la Switch, de la PS4 et du PC, on pourra se connecter à d’autres appareils en Bluetooth et bien évidemment via le câble jack

De son côté, le rendu audio est particulièrement satisfaisant. Si les basses et les médiums sont évidemment bien présents pour le jeu, l’ensemble demeure équilibré et l’on pourra écouter de la musique dans de bonnes conditions. Côté autonomie, on tiendra 20 heures sur une charge.

Assez peu mobile, l’Arctis 9 Wireless est cependant une option solide si votre Switch ne quitte pas souvent son dock. Et il a aussi pour avantage d’être particulièrement polyvalent.

Attention au moment d’acheter, deux versions du casque existent : l’Arctis 9 PlayStation et l’Arctis 9X dédié à la Xbox. Les deux fonctionnent avec la Switch et ne se distinguent que par leur compatibilité avec les consoles de Sony et Microsoft.

Si vous voulez vraiment du Bluetooth

Bien qu’ils n’aient pas notre préférence par rapport à un casque sans fil dédié, nous avons choisi ici deux modèles de dongle Bluetooth pensés pour la Switch. Nous avons choisi des modèles USB-C qui offrent une meilleure qualité sonore que les ceux utilisant la prise jack. Contrairement à ces derniers, ils n’ont pas besoin d’être rechargés, étant alimentés par le port USB.

Homespot Audio Bluetooth

Compact et reprenant les couleurs de la Switch, ce dongle a pour particularité d’intégrer un micro. Le chat audio est donc disponible. La qualité n’est évidemment pas fantastique, mais cela suffira à se coordonner dans son jeu favori. Pour finir, le Bluetooth 5.0 est supporté, tout comme l’aptX Low Latentcy. Ce dernier sera le seul moyen de vraiment éviter le lag. Encore fait-il que votre casque ou paire d’écouteurs prenne en charge le standard.

Ziocom adaptateur Bluetooth pour Switch

L’une des faiblesses de la plupart des adaptateurs pour Switch est qu’ils occupent le connecteur USB-C et empêchent donc de charger et d’utiliser un casque Bluetooth en même temps. Cela peut devenir ennuyeux si vous utilisez votre console durant de longues périodes, pendant un trajet de train ou d’avion par exemple. Ce modèle signé Ziocom fait fi de cette limite et ajoute un second connecteur USB-C passthrough pour la charge. Le Bluetooth 5.0 et l’aptX Low Latency sont de la partie. Un petit micro à brancher sur le port jack est aussi fourni, mais le rendu sonore se révèle médiocre.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un casque pour la Nintendo Switch

Comment utiliser mon casque Bluetooth avec ma Switch ?

Bien qu’elle supporte le protocole (il est utilisé par exemple pour ses Joycon), il n’est pas possible de connecter un casque ou des intras Bluetooth à la Switch. La nature ayant toutefois horreur du vide, des petits malins proposent des dongles Bluetooth permettant d’utiliser n’importe quel appareil audio. Ces derniers se branchent soit sur la prise jack, soit via le connecteur USB-C.

Dans les deux cas, le micro ne sera pas fonctionnel et on souffrira des défauts majeurs du Bluetooth, à savoir une latence élevée qui entraine un décalage son/image souvent très ennuyeux. Certains dongles sont toutefois compatibles avec l’aptX Low Latency. Si votre casque dispose de ce protocole, vous pourrez arriver à un résultat correct.

Mon casque gaming sans fil est-il compatible Switch ?

Si vous possédez déjà un casque sans fil pour Xbox ou PlayStation, il y a des chances qu’il puisse fonctionner avec la Switch.

Nintendo a en effet discrètement ajouté le support de ces casques sans fil en 2018. Malheureusement en pratique les choses ne sont pas simples puisqu’aucun programme de certification n’existe.

Certains casques ne fonctionnent pas du tout tandis que d’autres offriront le son, mais pas le micro… Des utilisateurs généreux tentent bien de publier des listes de casques compatibles, mais c’est plus un pansement sur une jambe de bois qu’autre chose. On aimerait vraiment que Nintendo mette les choses au propre.