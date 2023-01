Test EPOS H6PRO : le casque gaming filaire sans concessions

Le casque gaming Epos H6PRO se présente comme un modèle filaire haut de gamme et à destination des joueurs les plus exigeants. Ce modèle est disponible dans une déclinaison ouverte et une seconde fermée, que nous avons testé pendant plusieurs semaines.

Le H6PRO se veut totalement plug & play et se contente pour cela d’une connectique jack. Le design est particulièrement marqué et imposant, pour autant l’accent semble avoir été mis sur le confort et la qualité d’assemblage. Image de marque oblige, ce modèle est proposé au tarif très élevé de 180 euros.

Epos H6 Pro Fiche technique

Modèle Epos H6 Pro Format casque circum-aural Batterie amovible Inconnu Microphone Oui Compatibilité OS Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 20000 Hz Impédance 28 ohms Longueur du câble 250 cm Poids 322 grammes Prix 157 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Epos H6 Pro Design et ergonomie

Le H6PRO de Epos se veut plus discret que les modèles précédents de la marque. Pour autant, il conserve un design affirmé sans faire dans la surenchère d’éléments typés gaming. Ainsi, ce nouveau modèle ne dispose pas d’éclairage RGB intégré et reste particulièrement sobre dans cette livrée bleu nuit.

L’arceau métallique arbore une généreuse mousse et est entièrement recouvert par un similicuir noir. Cet arceau se veut de conception très classique avec un système coulissant qui pour lui d’être gradué afin de pouvoir conserver le bon réglage au fil des utilisations. L’amplitude offerte par ce système de réglage permet par ailleurs au H6PRO d’être « compatible » avec les crânes les plus volumineux.

S’il ne permet pas de replier les oreillettes à 90°, le H6PRO offre néanmoins un léger débattement sur cet axe afin de bien plaquer les pavillons autour des oreilles. Cette double articulation autorise également un débattement généreux sur l’axe horizontal pour maximiser le confort et le rendu sonore.

L’aspect très qualitatif du casque se poursuit au niveau des oreillettes. Ces dernières sont dotées d’une généreuse mousse à mémoire de forme recouverte d’un revêtement en similicuir. La partie en contact avec la peau est quant à elle dotée d’une couche de tissu de type daim qui améliore quelque peu le confort.

Concernant le confort, le H6PRO n’est cependant pas exempt de défauts. Si son arceau généreux et les articulations permettent une bonne adaptation à la morphologie de chacun, les oreillettes ne sont pas aussi convaincantes. Ces dernières exercent une pression un peu trop importante autour des oreilles qui peut donc gêner lors de longues sessions d’utilisation.

Comme tout bon casque de jeu qui se respecte, le Epos H6PRO est doté d’un microphone sur perche. Ce dernier présente la particularité d’être amovible grâce à un astucieux système aimanté. La marque fournit également deux couvercles en plastique pour combler le vide laissé sur l’oreillette lorsque le microphone est retiré. Ce dernier peut aussi être relevé le long de l’arceau, ce qui aura pour effet de couper la captation.

Bien qu’il soit uniquement analogique, le H6PRO propose une molette de réglage du volume, intégrée sur la surface de l’oreillette droite. Celle-ci agit sur le volume de sortie du casque, sans impact sur le volume du système. La liaison avec l’ordinateur étant quant à elle assurée par un câble jack tressé d’une longueur généreuse. Un second câble avec une prise jack combinée est de plus fourni dans la boite.

Epos H6 Pro Performances

Epos ne laisse que peu de place au doute quant à son expérience dans la restitution sonore. Le H6PRO est un excellent élève et délivre un son clair qui sonne particulièrement juste dans toutes les situations. Cette version fermée offre un léger soupçon de basse supplémentaire, très classique pour un casque de jeu.

Cette légère mise en avant des basses fréquences prendra du sens dans les jeux de tir ou les explosions et autres bruits sourds auront logiquement plus d’ampleur. Pour autant, la bonne justesse du casque lui permet d’être tout à fait à l’aise pour de l’écoute musicale. Le reste du spectre ne souffre d’aucun défaut majeur et le H6PRO délivre un son très bien défini.

On profite également d’une bonne stéréophonie, associée à une scène sonore suffisamment large pour favoriser l’immersion dans les titres dans lesquels l’ambiance sonore est importante. En somme, le rendu sonore du Epos H6PRO est très convaincant !

Pour ce qui est l’isolation phonique, celle-ci se montre tout à fait correcte sur ce modèle fermé. Très logiquement, si vous vous tournez vers le modèle ouvert, il faudra considérer que cette isolation sera quasi-inexistante, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent.

Le microphone qui équipe le casque délivre lui aussi des performances intéressantes. Il fait mieux qu’une majorité de concurrents en capturant la voix de façon relativement claire. La réduction de bruit n’est pas la meilleure du marché et le casque souffre en plus de l’absence d’un logiciel dédié pour le paramétrer.

Epos H6 Pro Prix et disponibilité

Le casque Epos H6PRO est disponible au prix conseillé de 180 euros.