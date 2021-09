Nintendo Switch : on peut enfin connecter son casque Bluetooth, miracle

La mise à jour 13.0 de la Nintendo Switch permet de connecter des casques Bluetooth. Plus besoin d'un dongle.

C’est une fonction que l’on était nombreuses et nombreux à attendre depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017. La console a beau être équipée de série du Bluetooth et du Wi-Fi, il était impossible d’appairer un casque Bluetooth jusqu’à aujourd’hui.

Si vous aviez l’habitude d’utiliser un casque sans fil avec votre smartphone, votre PC ou votre tablette, impossible de l’utiliser sur votre Nintendo Switch. Un comble pour un appareil mobile et moderne.

C’est désormais réparé.

C’est ce qu’a annoncé très sobrement Nintendo par un tweet dans la nuit du 14 au 15 septembre. Avec la mise à jour 13.0 du système de la Nintendo Switch, on peut désormais appairer des casques ou écouteurs Bluetooth.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021