Meilleurs écouteurs filaires : la sélection des intra auriculaire avec fil en 2022

Les écouteurs avec fil ont moins la cote mais restent toujours d'actualité. Ils ont l'avantage de proposer un son de grande qualité et sont appréciés par les spécialistes en la matière. Découvrez ci-dessous notre sélection d'écouteurs intra auriculaire filaires.

Après avoir longtemps été les chouchous des audiophiles nomades, les écouteurs intra-auriculaires avec un fil ont perdu de leur superbe. La faute au Bluetooth de plus en plus présent dans notre quotidien, mais aussi à cause de l’hégémonie des AirPods. Toutefois, le filaire a encore quelques avantages comparés au sans-fil notamment grâce à une connexion analogique toujours appréciée des audiophiles.

La plupart des constructeurs d’audio nomades se sont dirigés vers le sans-fil, mais il reste toujours des irréductibles qui proposent des produits « à l’ancienne ». Vous découvrirez au sein de notre sélection plusieurs références se distinguant de la concurrence par leurs qualités audio. À noter que nous nous concentrons ici sur les modèles grand public et non pas sur les modèles ultra audiophiles moulés à votre oreille de chez Ultimate Ears or Snugs.

Le guide d’achat des écouteurs sans-fil est aussi à votre disposition si vous souhaitez ne plus avoir de fil à la patte (ou à l’oreille).

Enfin, si vous êtes en quête d’un produit filaire, mais sans l’inconfort de l’intra-auriculaire, rendez-vous sur notre sélection dédiée aux casques audio.

Sennheiser IE 300 : les meilleurs écouteurs filaires

Il est difficile à l’heure actuelle de sortir des écouteurs filaires sans paraître à contretemps sur le marché. C’est pourtant ce que Sennheiser a tenté de faire avec les IE 300. Toutefois, le constructeur a fait un bon choix de matériaux notamment pour les fils. Ces derniers ne s’emmêlent pas à tout va et la mise en place de chaque embout est très confortable à la longue deux atouts déjà majeurs dans un usage quotidien.

Outre son usage optimisé, les écouteurs Sennheiser IE 300 se distinguent aussi par un son d’une grande qualité. La marque allemande dispose d’une signature hi-fi capable de séduire chaque audiophile. La fidélité des sons est bien retranscrite et celui-ci est très riche. Même si quelques défauts dans la gestion des basses sont à noter, l’écoute de votre bibliothèque musicale sera sublimée.

De manière générale, les Sennheiser IE 300 se placent en référence du secteur grâce aux prestations mises en place. Disponible à partir de 239 euros, ils vous sont chaudement recommandés pour peu que vous ayez le budget.

Les points forts des Sennheiser IE 300 :

Le son riche et précis

Des fils qui ne s’emmêlent pas

Confortables aux oreilles

1More Triple Driver : le meilleur rapport qualité/prix

Les écouteurs 1 More Triple Driver misent sur la robustesse, avec un corps en alliage d’aluminium et un câble tressé avec un revêtement en kevlar, et sur le confort, avec des embouts orientables à 45°. Sur le câble, une petite télécommande à 3 boutons permet de gérer l’écoute, de prendre des appels, mais aussi d’utiliser Siri ou Google Assistant.

Sous la barre des 100 euros, peu d’écouteurs peuvent se targuer de bénéficier de 3 transducteurs et d’une certification Hi-Res et THX. On retrouve une belle stéréophonie, des basses bien présentes et un rendu sonore précis pour un résultat homogène et de grande qualité. C’est la paire d’écouteurs idéale pour profiter d’un son de qualité sans casser sa tirelire.

Pourquoi nous vous les recommandons ?

Rapport qualité/prix idéal

Pour leur certification Hi-Res / THX

Pour le confort et le maintien qu’ils proposent

Samsung by AKG : de la qualité à petit prix

En matière de son, Samsung a racheté AKG en 2016 et profite de l’expertise de la marque pour fournir un son de qualité. Avec ces écouteurs intra filaires, l’objectif est d’avoir une bonne écoute sans toutefois vous ruiner. Ils disposent d’une longueur de câble de 1,20 m pour vous laisser assez de latitude.

Bien évidemment, les écouteurs Samsung by AKG sont livrés avec différents embouts pour une meilleure adaptation à vos oreilles. En matière de qualité sonore, ces derniers mettent surtout en avant les basses pour sublimer certains contenus précis. Enfin en matière de connexion, ils proposent un câble USB-C et pourront donc fonctionner avec la grande majorité des téléphones sans passer par un adaptateur.

Pourquoi nous vous les recommandons ?

Rapport qualité/prix idéal

La qualité du son

Ils vous dépannent

MediaDevil CB-01 : tout en élégance

Cette paire d’écouteurs filaires cherche à jouer sur le terrain du design pour séduire sa clientèle. Tout d’abord en équipant le câble de tissu pour éviter les dégradations et prolonger sa durée de vie. Bien entendu, une télécommande est aussi en place et tout est fait pour éviter que les fils ne s’emmêlent. Le réel cachet se loge dans les embouts en bois apportant du cachet au design.

En termes d’adaptation, le MediaDevil propose plusieurs embouts en silicone capable de s’adapter à vos oreilles. La qualité sonore est au rendez-vous, mettant à l’honneur les basses pour un son profond et détaillé. En bref, c’est un excellent produit qui allie élégance et efficacité. Attention tout de même, les aigus et médiums sont un peu laissés de côté.

Les points forts des écouteurs MediaDevil CB-01 :

Très élégants

Un son de qualité

La démarche écoresponsable

Le cas particulier des EarPods

Si vous êtes fanas d’Apple et d’intras notre premier conseil, si vous le pouvez, est de vous tourner vers les AirPods Pro. Toutefois, Apple propose aussi des écouteurs filaires à petit prix sous le nom d’EarPods. Ces derniers étaient déjà disponibles par défauts dans les boîtes d’iPhone avant que la législation française ne change.

Si les EarPods n’ont pas connu de réelle évolution, ils restent dans l’air du temps. Comme toujours chez Apple les finitions du produit sont propres, même si l’on a déjà vu des câbles plus solides.

Les EarPods ne sont pas de « véritables » intra, car construits d’un seul bloc et n’ont pas d’embout pour s’adapter à la taille de votre oreille. Si jamais vous n’avez pas de chance, il se peut que les écouteurs filaires ne soient pas du tout adaptés à votre morphologie. Une vraie épine dans le pied. D’autant plus que le produit se trouve à mi-chemin entre des intra-auriculaires ou non, c’est pour cela que le produit se trouve en fin de recommandation.

C’est en termes de son que les EarPods tirent leur épingle du jeu, grâce à une restitution de qualité ainsi que des basses profondes. Pour 20 euros et un peu de chance, ils peuvent être le produit qu’il vous faut.

Pourquoi choisir les EarPods ?

Naturellement conçu pour les iPhone

Les finitions de qualité

Une bonne restitution sonore

Un adaptateur USB/Lightning vers jack : un indispensable

Vous l’aurez sans nul doute remarqué, de nos jours de plus en plus de smartphones abandonnent le port jack au profit d’un port USB-C. Une tendance lancée par Apple avant d’être imitée par la majeure partie du marché. Si vous n’avez pas de téléphone doté d’une une prise jack alors ce petit objet fera toute la différence.

Il est possible d’en trouver différentes versions pour pas cher et surtout seront compatibles avec les meilleurs smartphones comme les plus entrées de gamme. Si vous avez un iPhone, tournez-vous vers un adaptateur Lightning vers jack. Apple propose même ses propres produits vendus 10 euros pièce.

Tout savoir sur les écouteurs intra-auriculaires filaires

Comment choisir ses écouteurs filaires ?

Le marché mondial de la téléphonie a fait peu à peu disparaître un élément indispensable aux écouteurs filaires : le port jack. Avec l’envie de toujours gagner de la place, les smartphones troquent cet emplacement contre un peu plus de composants. Avant de vous jeter sur l’un des produits de notre sélection, vérifiez que votre usage corresponde aux prérequis de cette catégorie de produits.

Si vous êtes un puriste du son, la connexion filaire en jack assure une sortie sonore de qualité. En matière d’avantages comparés au sans-fil, c’est la durée de vie illimitée puisque les produits en question ne s’appuient pas sur une batterie autonome.

Les écouteurs filaires sont-ils voués à disparaître ?

Au sein d’un sondage réalisé par nos soins, une majorité d’entre vous préfère le sans-fil au filaire. Si ces derniers ont disparu des boîtes de smartphones, ils restent tout de même populaires notamment pour les professionnels de l’audio.

Quelles sont les marques de confiance pour les écouteurs ?

Sur le secteur, les acteurs sont diversifiés. Il est donc nécessaire pour vous de choisir avec discernement une marque de confiance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En l’occurrence, JBL, Apple ou encore Sennheiser sont des entreprises ayant déjà fait leurs preuves dans le secteur de l’audio. Vous pourrez acheter leurs écouteurs les yeux fermés.

Quels sont les différents types d’écouteurs filaires ?

Vous avez pu vous en rendre compte en lisant notre sélection. Tous les produits proposés sont des intra-auriculaires. C’est-à-dire une paire d’écouteurs qui se logent dans votre oreille pour se stabiliser tout en confort et offrant une isolation passive vis-à-vis du monde extérieur. Ils sont généralement livrés avec plusieurs embouts afin de s’adapter à votre oreille. Vous ne trouverez pas de supra auriculaire, mais certains constructeurs proposent un design entourant votre oreille.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.