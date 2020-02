Quel smartphone avec prise jack choisir en 2020 ?

Depuis plusieurs années, on remarque la disparition progressive de la légendaire prise jack 3,5mm sur nos téléphones. Celle servant à brancher des écouteurs s'est petit à petit fait remplacer par les prises USB-C (Lightning chez Apple) et les appareils Bluetooth au profit de la finesse du smartphone ou de l'agrandissement de la batterie. Mais certains constructeurs continuent de l'ajouter à leurs nouveaux produits, voici notre sélection.

Cela va bientôt faire 4 ans que Apple a enlevé la prise jack 3,5 mm de ses iPhone avec l’iPhone 7, cette décision a sonné le glas de ce légendaire port qui depuis, est présent sur de moins en moins de smartphones. Qui dit disparition de ce port, dit qu’il faut trouver de nouveaux accessoires, soit compatibles avec la prise USB-C, Lightning, etc., ou compatible Bluetooth.

Tout le monde n’a pas forcément envie de passer par là, cela peut vite augmenter de manière significative la facture. Heureusement, certains constructeurs ne veulent pas changer tout de suite et continuent de proposer une prise jack dans leurs smartphones. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs d’entre eux selon votre budget.

Le Xiaomi Mi 9T Pro : notre recommandation

Xiaomi aime les prises jack, Xiaomi fait des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, donc nous sommes obligés d’en reparler. Ce Mi 9T Pro a été l’un de nos coups de cœur de l’année 2019 grâce à sa polyvalence inégalée pour un smartphone à moins de 400 euros. C’est aujourd’hui le smartphone avec prise jack que nous recommandons par défaut, le meilleur équilibre.

Le Mi 9T Pro propose un design qui se démarque énormément des autres smartphones plus « classiques ». On a un dos en verre avec un effet de reflets sur les bords qui ne laissera pas indifférent (que ce soit en bien ou en mal). À l’avant de l’appareil on peut voir qu’il n’y a aucune encoche et des bordures très fines autour de l’écran, car l’appareil photo se trouve dans un module pop-up à la manière des OnePlus 7 Pro et 7T Pro. À côté de ce module, on retrouve d’ailleurs notre prise jack.

Son écran AMOLED de 6,39 pouces d’une définition Full HD+ est d’ailleurs un excellent point de ce Mi 9T Pro. On a un contraste infini grâce à l’AMOLED et une grande marge de luminosité permettant de l’utiliser en plein soleil ou dans le noir sans se faire mal aux yeux. Son point faible reste son triple module caméra (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif x2) qui n’offre pas des clichés remarquables, surtout de nuit.

Là où le smartphone se démarque aussi, c’est par sa fiche technique avec un SoC Snapdragon 855 normalement réservé à des terminaux bien plus chers, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne qui lui offre des performances de haut vol dignes d’un flagship. Son autonomie est tout aussi bonne et il tiendra plus d’une journée loin d’un chargeur.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 9T Pro ?

Un design qui se démarque

Un écran AMOLED ultra lumineux

Des performances de haut vol

Xiaomi Redmi Note 8T : le smartphone avec prise jack pas cher

Xiaomi s’est imposé comme l’un des constructeurs principaux de smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Ce Redmi Note 8T en est un parfait exemple. Pour moins de 200 euros on a là un téléphone avec de nombreuses caractéristiques qui feraient rougir des appareils 100 voire 200 euros plus chers.

Tout d’abord, son premier avantage à vue d’œil est son très bon écran de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Cet écran LCD IPS est très lumineux et offre une bonne restitution des couleurs, au détriment d’un contraste qui n’est pas irréprochable.

Son design reste dans la lignée de ce que la plupart des smartphones proposent aujourd’hui avec des finitions de grande qualité, une encoche en forme de goutte d’eau et un dos en verre incorporant un module photo composé de 4 appareils (Ultra grand-angle, grand-angle, portrait et macro) et un lecteur d’empreintes digitales. Évidemment sur la tranche basse du smartphone, on a notre prise jack.

Avec son SoC Snapdragon 665, ses 4 Go de RAM et ses 64 Go de mémoire interne (extensibles via MicroSD), il est l’un des smartphones les plus puissants dans sa catégorie. Une utilisation classique se déroulera sans ralentissements et certains jeux peu gourmands pourront même tourner sans problèmes.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 8T ?

Un écran très lumineux

Un design aux finitions réussies

Le smartphone le plus puissant de sa catégorie

Et aussi… Les Google Pixel 3a et 3a XL, pour les fans de photo à prix raisonnable

Le Google Pixel 3a s’est vite imposé comme le smartphone à avoir si l’on veut un super appareil photo sans pour autant casser sa tirelire en dépensant plus de 700-800 euros. Il reste moins polyvalent que le Mi 9T Pro avec une fiche technique plus timide (SoC Snapdragon 670 avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM), mais écrase son concurrent sur les photos grâce au savoir-faire de Google et sur les mises à jour. Gamme Pixel oblige, il reçoit en priorité les nouvelles versions d’Android Stock.

Le Huawei P30, un smartphone haut de gamme compact pour 500 euros

Huawei a marqué la seconde moitié de 2019 pour ses problèmes avec le gouvernement américain, mais durant la première partie de l’année, on parlait surtout d’elle grâce à ses très bons P30 et P30 Pro ! Deux smartphones haut de gamme, dont le premier cité intègre une prise jack, contrairement au second.

Au premier abord, le Huawei P30 ressemble à un smartphone générique et ne fait pas de folies comme peut le faire le Mi 9T Pro. Mais ses finitions et la qualité des matériaux est clairement au rendez-vous et respire le haut de gamme. Un dos en verre, un écran presque borderless avec une encoche en goutte d’eau, on sent que le produit en main est presque luxueux. Mais surtout, on a la prise jack en bas du smartphone et c’est ça le plus important.

Son écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels est presque parfait et l’expérience visuelle est un bonheur. Ses performances ne sont pas remises en question non plus, son Kirin 980 avec 6 Go de RAM et 128 Go de ROM permettent de ne jamais ressentir de ralentissement, même dans des jeux gourmands.

Là où le P30 est au-dessus de beaucoup de smartphones, c’est sur la photo avec son triple capteur (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif x3). Il offre des clichés irréprochables dans presque toutes les conditions et n’a rien à envier à la concurrence.

Pourquoi choisir le Huawei P30 ?

Un design aux finitions de qualité

Des performances et un écran irréprochables

Un des meilleurs modules photo du marché

La famille Galaxy S10, des smartphones premium avec prise jack

Des smartphones premium avec une prise jack ? C’est assez rare pour être souligné, mais Samsung a continué sur sa gamme Galaxy S10 a proposer le port pour écouteurs 3,5 mm. Chez les triplés, on a le Galaxy S10e (pour Essential), S10 classique et S10 Plus (dans le même ordre sur la photo).

Ils se différencient par le format et par certaines caractéristiques, mais ils partagent une majorité de points. Pour le design, ils ont un écran poinçonné presque borderless, un dos en verre et une prise jack 3,5 mm sur la tranche basse. Bien que le S10e paraisse plus cheap, ils sont tous dignes d’être qualifiés de smartphones haut de gamme grâce à des finitions de grande qualité.

Le gros point fort de ces Galaxy S10 sont leur écran Dynamic AMOLED dont la définition va de FHD+ (S10e) à du QHD+ (S10 et S10+). On a une qualité d’affichage presque inégalée et Samsung continue de s’affirmer comme le roi des écrans pour smartphones.

Tous les trois propulsés par le SoC Exynos 9820 avec 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle, ils sont des monstres de puissance qui ne sont égalés et que par d’autres smartphones de la même gamme de prix (mais qui n’ont pas de prise jack). La partie photo est elle aussi toujours aussi réussie par le coréen avec un double capteur photo sur le S10e (ultra grand-angle et grand-angle) et un triple (avec téléobjectif x2 en plus).

Pourquoi choisir l’un des Samsung Galaxy S10 ?

Un design réussi avec écran poinçonné

L’écran Dynamic AMOLED

Trois modèles donc plus de flexibilité au niveau du budget à investir

La prise 3,5 mm est clairement en train de réaliser son dernier baroud d’honneur, Samsung l’a enlevé de ses gammes Galaxy Note 10 et Galaxy S20 et quand on analyse le marché des smartphones, les décisions des deux géants Apple et Samsung ont énormément d’influence sur leurs concurrents. On peut donc commencer à dire au revoir, lentement mais sûrement, à ce bon vieux Jack…

Pour aller plus loin

Pourquoi choisir un smartphone avec prise jack ?

Parce que c’est plus pratique. Avec une prise jack vous n’aurez pas besoin d’investir dans un casque sans fil pour écouter de la musique avec votre smartphone. Et même si vous en avez un, vous pourrez vous en servir une fois sa batterie épuisée s’il dispose lui-même d’une prise jack et que vous avez le câble avec vous. Par ailleurs, cela sera beaucoup plus simple pour brancher votre smartphone à une chaîne hi-fi lors d’une soirée chez des amis par exemple.

Pourquoi la prise jack disparaît-elle petit à petit ?

Trois raisons principales expliquent la disparition de la prise jack des smartphones. La première est que cela fait gagner un peu de place pour intégrer d’autres composants comme une batterie un peu plus grande par exemple. Par ailleurs, c’est également une ouverture de moins qui laisserait passer l’eau. Le fabricant peut ainsi proposer plus facilement de l’étanchéité… même s’il est possible de faire avec. Les Samsung Galaxy S10 le prouvent très bien. Cela fait enfin légèrement baisser les coûts de production, même s’ils sont faibles au cas par cas, cela peu représenter une somme rondelette sur des smartphones produits à plusieurs millions d’exemplaires.