Les smartphones gaming sont une niche dans laquelle Asus semble vouloir continuer d'investir. En témoigne son dernier ROG Phone 7 Ultimate. Un smartphone gaming haut de gamme qui a pour ambition d'être le meilleur dans son domaine. Celui qu'il pourrait détrôner, c'est tout bonnement le ROG Phone 6, son prédécesseur sorti l'année dernière. Pour savoir si c'est vraiment le cas, nous l'avons testé.

Alors que le marché des smartphones a reculé de 11% en 2022, les smartphones gaming sont ceux qui en pâtissent le plus : Lenovo a annoncé arrêter la conception et la production des modèles de sa gamme Legion, comme Xiaomi avait connu des difficultés avec sa gamme Black Shark. Mais Asus n’a pas l’air de faiblir : la marque sort ce jour son ROG Phone 7 et son ROG Phone 7 Ultimate, suite du ROG Phone 6, dont la version Pro avait obtenu la note de 8/10 l’année dernière. Les versions D étaient sorties et le test du ROG Phone 6D était moins enthousiasmant. Est-ce que son successeur sera encore meilleur ? Réponse dans notre test.

La différence entre la version Ultimate et la version « de base » est la présence d’un écran externe, la livraison avec l’accessoire AeroActive Cooler 7 ainsi qu’une trappe pour le refroidissement (qui s’ouvre avec l’accessoire). Pour le reste, c’est le même modèle.

Modèle Asus ROG Phone 7 Ultimate Dimensions 77 cm x 173 cm x 10,3 mm Interface constructeur ROG Gaming Taille de l'écran 6,78 pouces Définition 2448 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 13 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh Poids 239 g Couleurs Blanc Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Asus ROG Phone 7 Ultimate en version Storm White avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage prêté par la marque.

Un design très « gaming » loin de plaire à tout le monde

Ce qui est sûr, c’est que le design du ROG Phone 7 Ultimate est loin de mettre tout le monde d’accord. La raison est simple : il s’inscrit dans la lignée des produits tech dits « gaming », avec des formes et des couleurs qu’on trouve traditionnellement dans les ordinateurs portables ou les PC fixes. La recette semble avoir été collée sur un smartphone.

Le dos est pour le coup très original : le design futuriste est au rendez-vous. Dos qui est d’ailleurs conçu avec du Gorilla Glass 3. Le fond est en fait divisé en deux parties biseautées : l’une dans un blanc mat, l’autre dans un blanc plus cassé et à la finition mate, mais qui reflète bien plus la lumière. On y trouve une référence au fait qu’il s’agisse du septième modèle, l’inscription « Republic of Gamers » avec le logo de la marque, ainsi que son diminutif « ROG » qui prend toute la partie inférieure. On a de plus le droit à des lignes et vis façon plaques de métal sur un vaisseau spatial, ce qui ne sera évidemment pas au goût de tout le monde.

Mais ce n’est pas tout : le dos est entrecoupé de l’ouverture du système de refroidissement (nous en reparlerons plus tard), de l’écran externe (nous en reparlerons plus tard aussi) ainsi que du bloc photo (vous avez compris). Des formes là aussi en biseau, qui tiennent de la tradition du design des produits tech dits « gaming ». Dans le bloc photo, on trouve les trois caméras ainsi que le flash : le capteur principal a droit à un contour bleu électrique, couleur qu’on retrouve par touches sur le dos du smartphone. L’avantage d’un dos comme celui-ci, c’est qu’il ne prend nullement les traces de doigt, ce qu’on a souvent tendance à reprocher à ses concurrents. Par contre, on reste ici sur du plastique.

On pourrait qualifier la face avant de classique si l’on ne se trouvait pas face à un appareil coûtant plus de 1000 euros. Pas de caméra en poinçon ni même d’encoche, non : ici, on a la bonne vieille bordure, comme sur de l’entrée de gamme et celle du bas l’est tout autant. Pourquoi des bordures aussi épaisses ? Sans doute pour améliorer la prise en main lorsqu’on tient le téléphone à l’horizontale, afin d’éviter de toucher l’écran lorsqu’on joue. Autre avantage offert par une bordure supérieure qui ne fait pas dans la finesse : la présence d’une LED de notification, qui peut s’allumer de plusieurs couleurs en fonction du type de notification reçue. Autant profiter de l’espace donné.

Ce modèle a un écran avec un ratio de 20,4:9, ce qui donne un résultat assez allongé (encore plus avec l’épaisseur des bordures inférieures et supérieures). Toutefois, les bordures sur les côtés sont assez fines. Sur chaque bordure, on trouve un haut-parleur.

Avec ses dimensions de 173 par 77 par 10,3 mm, ce smartphone est long, très long et ça se voit au vu de son grand écran de 6,78 pouces. Le tout pèse 239 grammes : c’est un gramme de moins que l’iPhone 14 Pro Max, c’est pour dire. Un beau bébé donc, mais qui se transporte assez facilement : attention tout de même aux poches les plus petites, ça pourrait poser problème.

Pour la taille, il faut aussi reconnaître que 10,3 mm, ça ne se fait pas beaucoup sur cette gamme. Mais c’est sans aucun doute dû à sa grosse batterie de 6000 mAh, alors on peut pardonner le ROG Phone 7. Enfin, pour parler des finitions, elles sont très bonnes en tous points, mais il faut relever un détail : la découpe autour du bloc photo a deux légers défauts sur notre modèle de test, mais qui je vous rassure, ne se voient quasiment pas.

Sur la résistance, le ROG Phone 7 d’Asus est certifié IP54, ce qui signifie qu’il est résistant aux éclaboussures d’eau. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus.

La prise en main

Chose assez unique pour la souligner : comme il y a un second port USB-C sur la tranche gauche, on peut l’utiliser pour charger le smartphone. Si cela permet surtout d’utiliser l’AeroActive Cooler 7, un ventilateur qui s’installe au dos du téléphone vendu en tant qu’accessoire, on peut quand même charger la batterie dessus. Pour Asus, cela offre davantage de confort en jeu, plutôt que d’avoir un câble sur le côté qui peut gêner lorsqu’on joue en mode paysage. Avec son bloc photo important, rien à dire : le ROG Phone 7 Ultimate est très stable sur une table, on peut l’utiliser sans souci.

Les boutons d’alimentation et de volume sont tous les deux situés sur le côté droit et sont plutôt accessibles : attention, pour augmenter le volume, ce n’est pas toujours évident. Du fait d’un écran plat, la prise en main est relativement bonne, bien que les tranches bombées n’aident pas vraiment. Mais à aucun moment je n’ai craint de laisser tomber ce smartphone de mes mains. Ce qui peut néanmoins réellement déranger, c’est le port USB-C sur le côté gauche, qui fait une sorte de trou et qui vient gâcher l’harmonie de la prise en main. Si on finit par s’y habituer, il faut quand même le noter.

Le capteur d’empreintes digitales se situe sous l’écran : il est facile et rapide à configurer, rien à dire là-dessus. Son positionnement est bon d’ailleurs : ni trop haut, ni trop bas, le pouce vient se positionner naturellement dessus. Sa vitesse est elle aussi bonne, on n’a pas l’impression d’attendre lorsqu’on déverrouille le smartphone. On trouve aussi une fonction de reconnaissance faciale, très rapide à configurer et qui se montre très réactive.

Dernier élément à côté duquel on ne peut pas passer : les boutons tactiles sur la tranche droite du téléphone. C’est loin d’être le seul modèle qui en possède, d’autres références en ont, comme le Poco F4 GT de Xiaomi. Chez Asus, on les appelle les « AirTriggers » : les configurer est en fait assez simple, bien que ce ne soit pas très clairement expliqué dans l’interface. Il suffit de disposer les boutons sur les contrôles tactiles d’un jeu (viser, tirer, par exemple) sur l’écran. Une fois cela fait, ils sont directement utilisables et ont l’intelligence de pouvoir s’adapter en théorie à n’importe quel jeu. Dans les paramètres classiques d’Android, on peut les configurer pour déclencher Google Assistant notamment.

L’AeroActive Cooler 7

Bien qu’il soit vendu en option (mais offert si vous précommandez le smartphone), il nous fallait vous parler de cet accessoire, l’AeroActive Cooler 7. Il s’agit en fait d’un ventilateur qui vient se fixer au dos du ROG Phone 7 Ultimate, mais ce n’est pas tout. Il propose aussi quatre boutons physiques sur les côtés, une puce de refroidissement thermique électrique, un rétroéclairage RGB et peut enfin servir de support. Grâce notamment à ce refroidisseur Peltier, on peut réduire la température de surface de 25°C maximum, « lorsque le refroidissement le plus puissant est sélectionné », précise le fabricant.

Concernant les boutons physiques, il est assez compliqué de les utiliser et ils n’offrent pas une prise en main confortable. Même sans les utiliser, si on équipe le téléphone de cet accessoire, les doigts ont du mal à bien se positionner. En jeu, cela se ressent évidemment et cela décourage de les utiliser. On privilégie davantage les contrôles haptiques sur la tranche, qui sont plus confortables.

Cet accessoire se branche en fait sur le port USB-C et le port magnétique situés sur la tranche gauche du smartphone. Il offre un port USB-C ainsi qu’une prise jack (qu’on trouve tout de même sur la tranche inférieure). Il s’alimente directement sur la batterie du téléphone et peut choisir une puissance de refroidissement automatiquement en fonction des usages.

Le ROG Phone 7 Ultimate profite d’un superbe écran avec tout ce dont on peut avoir envie

Ce smartphone gaming est équipé d’un écran en conséquence. Il s’agit d’une dalle de 6,78 pouces de Samsung qui fonctionne en Amoled et avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz pouvant fonctionner en mode adaptatif (qui peut osciller entre 60 et 165 Hz). On peut choisir le taux parmi 165, 144, 120, 90 et 60 Hz, si on veut le garder fixe. Si ce taux de rafraîchissement maximal est excellent, pas sûr qu’il soit vraiment utile : à de telles fréquences, la différence avec le 120 Hz est minime et très peu de jeux mobiles sont compatibles. Bref, en 2023, difficile de proposer mieux, essentiellement au niveau de cette dernière spécification. Asus ajoute qu’il y a une compatibilité HDR10+. Un écran qui propose une définition de 2448 par 1080 pixels (soit 395 ppp).

Dans la pratique, l’écran est suffisamment lumineux, même en plein soleil : on arrive à lire ce qui est écrit. Autre bon point : le paramètre rapide « Encore moins lumineux » qui permet de descendre davantage la luminosité minimale, utile pour lire dans le noir. Quant à la luminosité adaptative, elle est plutôt réactive et ne se trompe quasiment jamais. Le mode always-on est aussi de la partie et on peut y afficher l’heure, la date, les notifications, mais aussi du texte ou une image personnalisée. Pour afficher l’heure, plusieurs cadrans sont disponibles, mais comme pour le design du ROG Phone, Asus n’a pas fait dans la sobriété, mais plutôt dans le futurisme.

Le mode colorimétrique configuré de base est « Optimal » et offre des couleurs assez bleutées, bien que cela ne se remarque pas à tous les coups. Plusieurs autres préréglages sont disponibles, mais nous vous conseillons le mode « Standard » qui est plus équilibré que les autres et offre un rendu des couleurs plus neutre. Tout cela se vérifie de façon plus objective avec nos tests plus poussés.

Pour connaître réellement les capacités de cet écran, nous l’avons passé sous notre sonde à l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. On note que selon le constructeur, la latence tactile est de 23 ms et que la luminosité peut passer de 5 à 1500 cd/m² maximum. Le constructeur annonce par ailleurs une couverture de 111,23% du DCI-P3 et de 150,89% du sRGB, pour un Delta E moyen inférieur à 1.

Sur la température des couleurs, nous avons mesuré 7460 K en mode optimal et 6525 K en mode standard. Le chiffre idéal étant 6500K, autrement dit, le mode par défaut est assez froid, tandis que l’autre est bien calibré.

Sur la luminosité maximale, nous avons constaté des pics à 968,55 cd/m² en SDR et 1443 en HDR : bien joué à Asus, le pic de 1500 cd/m² est presque respecté.

Quant à la différence entre les couleurs que l’écran est censé affiché et celles qu’il affiche réellement, nous avons obtenu un Delta E moyen de 3,9 en SDR et de 7,19 en HDR : le premier est assez bon, vu qu’on vise une valeur inférieure à 3.

Pour terminer, la couverture colorimétrique est bonne : nous avons mesuré 150% de couverture du sRGB et 100% du DCI-P3. C’est dans ce qu’on demande à un smartphone haut de gamme en 2023. En conclusion, l’écran de l’Asus ROG Phone 7 est excellent, et vous en aurez pour votre argent de ce point de vue là.

L’écran externe

En plus de ce sublime écran, le ROG Phone 7 Ultimate dispose aussi d’un écran externe, qui n’est cependant pas tactile : il permet uniquement d’afficher des informations. Si plusieurs animations sont disponibles (Mode X activé, accessoire branché, jeu lancé), l’intérêt réside aussi dans ce qu’il apporte concrètement.

On peut afficher l’état de charge, les notifications ou lorsqu’on reçoit un appel. Une fonctionnalité certes intéressante, mais pas nécessairement utile.

ROG UI : l’interface logicielle spéciale « gaming » très complète (mais pas la meilleure)

Le ROG Phone 7 est livré avec Android 13 et la surcouche ROG UI/ZenUI, qu’on trouve par exemple sur le Zenfone 9 (en fonction du choix que vous faites, ici nous parlerons de ROG UI uniquement). Asus a mis un point d’honneur à soigner l’expérience logicielle du ROG Phone 7, il faut le reconnaître.

Aucune application tierce préinstallée, mais des fonctionnalités réellement utiles. Tout est plus ou moins réuni dans une unique application : Armoury Crate. Elle fait office de bibliothèque de jeux dans laquelle on peut définir des préréglages de performances (et de contrôles tactiles) pour chaque titre, mais aussi retrouver les enregistrements de ses performances. Une autre section permet de modifier les modes de performances, mais aussi de personnaliser l’expérience des boutons tactiles, de l’AeroActive Cooler 7 ou encore de l’écran externe.

On trouve aussi un mode baptisé X-Mode ou Mode X, qui permet de mettre l’accent sur les performances du smartphone et que l’on peut activer dans les paramètres rapides ou directement en jeu. D’autres modes préconfigurés existent, comme le mode dynamique censé s’adapter à votre usage ou encore le mode d’économie d’énergie. Une section ROG Labs dans l’application permet de télécharger des préréglages sur des jeux précis, qui agissent sur la batterie et la chaleur. Il affiche aussi d’autres informations, comme la température du téléphone, la batterie restante, la latence, le nombre de FPS. On peut bloquer les appels et les notifications, changer de mode de refroidissement ou afficher des informations sur l’écran. Pratique pour rester bien concentré ou personnaliser son expérience.

Bref, le Mode X est très complet, tant et si bien qu’on a tendance à s’y perdre un peu entre les menus cachés et toutes les options qui existent. Si vous êtes un vrai « gamer », nul doute que vous serez comblé. Dans le cas inverse, ce sera plus compliqué. Mais d’un autre côté, nous ne pouvons conseiller le ROG Phone 7 en utilisant ZenUI : cela réduit fortement l’intérêt même de ce smartphone.

Pour parler du reste de l’interface, il faut reconnaître que c’est un peu fouillis également. L’exemple typique qu’on peut mentionner, c’est celui des paramètres. Ils sont nombreux (ce n’est pas étonnant), mais c’est surtout la manière dont ils sont présentés qui pêche : aucune section pour les catégoriser, les icônes sont toutes de la même couleur et on relève quelques maladresses de traduction. Aussi, le design peut faire peur : les icônes sont entourées d’un liseré peu esthétique, les fonds d’écran inclus sont loin d’être classiques. De plus, les bruitages sont nombreux, à chaque allumage, lancement de jeux, etc. Tout cela n’est bien sûr pas du goût de tous.

Un point négatif à retenir tout de même, c’est celui du suivi logiciel : « seulement » deux années de mises à jour majeures et quatre années de patchs de sécurité. Là où Google, Samsung ou encore Oppo font mieux (sans parler d’Apple), c’est dommage de ne pas avoir poussé plus loin, surtout pour un smartphone au-delà des 1000 euros. Enfin, l’Asus ROG Phone 7 est compatible avec le DRM Wivedine L1, ce qui offre l’assurance d’avoir la meilleure qualité vidéo sur les services de SVoD.

Il n’y a pas plus performant que le ROG Phone 7 Ultimate

Le SoC embarqué dans le dernier ROG Phone est ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle : rien de moins que le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Sur notre version de test, nous profitons de pas moins de 16 Go de RAM en LPDDR5X (une version comporte 12 Go « seulement »). Tout cela est couplé à un GPU Adreno 740. Selon Asus, tout cela « offre un CPU 15% plus rapide, un GPU 20% plus rapide et une efficacité améliorée de 15% » par rapport au ROG Phone 6.

Pour garantir de bonnes performances sur des sessions de jeu plus longues, on a droit à un système de refroidissement baptisé GameCool 7. Il est censé assurer une dissipation de la chaleur améliorée cette année encore. Pour le constructeur, son design ROG Rapid-Cycle Vapor Chamber « crée jusqu’à 2,1 fois plus de dissipation de la chaleur par rapport au refroidissement traditionnel par chambre à vapeur. » Pour faire plus simple, l’efficacité thermique aurait été améliorée de 168% par rapport au modèle précédent.

Modèle Asus ROG Phone 7 Ultimate Asus ROG Phone 6 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra OnePlus 11 Apple iPhone 14 Pro AnTuTu 9 1288958 1109651 1205251 1103994 949082 AnTuTu CPU 277460 262115 261530 201223 238980 AnTuTu GPU 562063 466005 529047 535813 413733 AnTuTu MEM 255190 196358 240124 212627 153747 AnTuTu UX 194245 185173 174124 154331 142622 PC Mark 2.0 N/C 41463 N/C N/C N/C PC Mark 3.0 19250 17165 15899 10052 N/C 3DMark Slingshot Extreme N/C N/C N/C N/C 3258 3DMark Wild Life framerate moyen 21.80 FPS 63 FPS N/C N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme 3639 N/C 3781 3536 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C N/C 23 FPS 21.20 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 63 / 47 FPS 63 / 46 FPS 97 / 70 FPS 53 / 31 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 78 / 93 FPS 82 / 101 FPS 108 / 126 FPS 55 / 125 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 143 / 222 FPS 143 / 252 FPS 120 / 303 FPS 60 / 318 FPS N/C Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1538 1168 1858 Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 5036 4677 5014 Geekbench 5 Compute N/C N/C 9588 8861 15725 Geekbench 6 Single-core 1451 N/C N/C N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 4335 N/C N/C N/C N/C Geekbench 6 Compute 3411 N/C N/C N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 3227.08 / 2901.84 Mo/s 1971 / 1470 Mo/s 3011 / 1743 Mo/s 3040 / 2572 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 100300.5 / 105711.26 IOPS 88564 / 118678 IOPS 109659 / 38793 IOPS 93033 / 136866 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Du point de vue des benchmarks réalisés, il faut le reconnaître : le ROG Phone 7 bat tout le monde, même le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’Apple iPhone 14 Pro. Alors effectivement, sur certains d’entre eux, l’écart est très faible et sur d’autres, il se fait légèrement dépasser. Mais au global, ça reste le meilleur et par rapport au modèle de l’année dernière, l’amélioration des performances est significative.

En pratique, ces performances se concrétisent. Par exemple, sur une session de jeu sur Genshin Impact de 20 minutes environ, la température est passée de 32 à 41°C, la batterie de 23 à 15%, le tout avec le mode X activé (qui augmente les performances globales, au détriment de la batterie et de la chauffe). Si l’Asus ROG Phone 7 chauffait, ce n’était pas rédhibitoire pour autant. D’autant plus que le jeu est resté fluide, et ce avec les paramètres graphiques réglés au maximum et à 60 FPS (j’ai constaté quelques légers ralentissements, mais rien de récusable là non plus).

Si le téléphone chauffe, il y a un moyen de l’éviter : l’accessoire AeroActive Cooler 7, le ventilateur qui se fixe à l’arrière. En l’utilisant, la température se stabilise à 28°C sur une session de jeu similaire. Quant à Fortnite, Call of Duty: Mobile ou encore PUBG, rien à dire : ça fonctionne excellemment bien sur ces autres jeux mobiles.

Autre mot sur l’expérience de jeu, Asus indique avoir équipé son ROG Phone 7 d’un « moteur haptique haut de gamme super puissant sur l’axe X, qui fournit des vibrations distinctes au système et rend les effets du jeu encore plus agréables », comme le possédait le ROG Phone 6 que nous avions testé l’année dernière. Pour terminer, côté stockage, on trouve 256 ou 512 Go selon les versions, en UFS 4.0 (non extensibles). Pas grand-chose à ajouter, c’est dans la norme de ce qu’on trouve en 2023 à ces tarifs-là. Dommage tout de même de ne pas pouvoir étendre le stockage avec une carte microSD, surtout pour un smartphone dont la philosophie est de ne pas faire de concessions sur les jeux. Ici, si vous êtes un « grand gamer », vous serez potentiellement limité par les 256 Go de la version de base.

Photo : à 1000 euros, on est loin du compte

Le ROG Phone 7 est équipé de quatre capteurs photo :

Un capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle de 13 Mpx (avec un champ de vision de 125°) ;

Un capteur macro de 5 Mpx ;

Un capteur selfie de 32 Mpx.

En vidéo, on peut enregistrer jusqu’en 8K à 24 IPS, ou jusqu’en 4K à 60 IPS. Si la photo n’est pas l’argument principal des Asus ROG, mettons nos a priori de côté pour regarder de près les photos qu’on peut prendre avec ce smartphone.

Le capteur principal

Cette caméra offre du pixel binning en 4:1 pour créer des photos de 12,5 Mpx, mais on peut avoir du 50 Mpx natif si on le souhaite. Ce capteur fait le gros du travail : piqué présent, couleurs pimpantes, on a les bases. Mais il est à noter que la gestion de la plage dynamique peut laisser à désirer : on constate quelques détails manquants dans les zones sombres et des zones très claires qui ont tendance à être surexposées. Ce Sony IMX766 ne brille pas particulièrement, mais fait le travail. Comme pour d’autres points abordés précédemment, à 1000 euros c’est limite.

Le capteur macro

Ne laissons pas le suspense plus longtemps que ça : le capteur macro de ce téléphone ne sert à rien. Si pouvoir faire la mise au point à 4 centimètres de l’objet de la photo est utile, le capteur est loin d’être assez bon pour que ce soit une bonne solution. La précision manque trop à l’appel pour donner suffisamment d’intérêt à ce capteur, d’autant plus que le focus n’est pas des plus performants. La recommandation que nous pouvons faire, c’est tout bêtement d’utiliser le capteur principal et de zoomer numériquement dans l’image, que ce soit pendant qu’on prend la photo ou après.

Avec le capteur macro Avec le capteur principal

L’ultra-grand-angle

Ce troisième capteur est logiquement moins bon que le capteur dit « principal », mais à quel point ? Alors bien sûr, il capte moins bien la lumière et ça se remarque dans des environnements sombres : les détails des feuilles se perdent complètement et les clichés sont globalement moins éclairés. Aussi, la plage dynamique est plus resserrée. En journée, le résultat est aussi différent par rapport au capteur principal : les couleurs sont plus pêchues, ça se remarque immédiatement sur la pelouse ou dans les éléments colorés. On a l’impression que l’ultra-grand-angle tire vers des tons jaunes et plus vifs, ce qui fait perdre un aspect « naturel » aux photographies. Enfin, les coins perdent une certaine netteté, ça peut se voit et c’est vraiment dommage pour le coup.

Il n’empêche qu’il reste utilisable et ne fait pas de grandes erreurs. N’attendez juste pas une grande qualité.

Source : Frandroid

Le mode nuit

Il faut reconnaître que le mode nuit du ROG Phone 7 fonctionne bien, principalement parce qu’il a le bon goût de ne pas nécessairement ajouter de la luminosité aux photos, au risque de créer des anomalies. Il ajoute simplement des détails que ne récupère pas le smartphone de base. L’exemple le plus flagrant est sur le comparatif ci-dessous : la scène est la même et pourtant, les deux photos n’ont rien à voir en termes de piqué. La lumière du lampadaire est mieux gérée et on voit bien mieux la façade de l’immeuble, sans qu’il soit plus lumineux pour autant. Mais pour le reste, on peut considérer qu’il a globalement du mal à récupérer de la lumière dans les parties les plus sombres.

Sans le mode nuit Avec le mode nuit

Le mode portrait

Difficile d’encenser le mode portrait : si la définition est correcte, le traitement de l’image l’est moins. Dans des conditions plus sombres, on perd pas mal de piqué et l’arrière-plan peut apparaître particulièrement granuleux, ce alors même que la sensibilité ISO n’est pas très élevée. Si le détourage ne se trompe pas sur les vêtements ou le visage, il a du mal à le faire sur les cheveux (d’autant plus lorsqu’ils sont bouclés comme ceux de mon cher collègue ici présent). Enfin, les visages ont tendance à être trop lissés par l’appareil photo, ce qui supprime là aussi des détails intéressants.

Le mode 50 Mpx

Avec le capteur principal, on n’est pas obligé d’avoir du pixel binning : Asus offre aussi la possibilité d’utiliser toute la définition possible par ce capteur, comme c’est le cas sur tous les autres smartphones. Et on se rend bien compte de son utilité : en zoomant dans l’image, on conserve bien plus de détails.

Avec le mode 50 Mpx Sans le mode 50 Mpx

Le capteur selfie

Ce capteur peut lui aussi avoir recours à du pixel binning pour obtenir des clichés en 8 Mpx. En extérieur il se révèle assez bon : sur le dernier exemple, on a beaucoup de détails, la lumière et les couleurs sont bonnes. Mais en intérieur, ça peut se gâter, tant au niveau des couleurs que sur la netteté. Cette dernière est d’ailleurs mise à mal sur la dernière photo, mais le téléphone a su récupérer pas mal de clarté au vu des mauvaises conditions lumineuses sur la photo.

Audio et son

L’audio est honnêtement ce qui a frappé plusieurs membres de la rédaction au premier allumage, accompagné de bruitages durant la configuration et l’essai de l’application Armoury Crate. Cela s’explique par la présence d’un caisson de basse « super linéaire à 5 aimants » dans le smartphone, qu’on ne trouve pas partout. Il en résulte un son vraiment agréable, rond et de haute qualité. Mais ce qui surprend encore plus, ce sont les basses. Si les modèles hauts de gamme offrent une qualité audio satisfaisante, le ROG Phone 7 Ultimate est au-dessus. C’est la première fois pour ma part que j’ai ressenti la réelle présence de graves sur un smartphone et il me fallait le souligner.

Plus simplement, on a droit à deux haut-parleurs pour un son stéréo. Si vous ne voulez pas utiliser les haut-parleurs de ce téléphone, reste la connexion Bluetooth 5.3 ou l’écoute en filaire via la prise jack qui est disponible.

Réseau et communication

Pas d’eSIM ici, il faut se contenter de deux ports nano SIM. Grâce au recours à la dernière puce de Qualcomm, ce modèle est évidemment compatible 5G. Pour le Wi-Fi, on a ce qui se fait de mieux là aussi, et c’est normal : du Wi-Fi 6E. Asus assure de plus qu’il y a une technologie « qui permet des connexions simultanées au Wi-Fi et au réseau mobile, avec une redirection intelligente vers celui qui offre le meilleur signal. »

Pour parler du microphone lors des appels, il est globalement bon, mais pas au niveau de ce qu’on attend d’un smartphone à plus de 1000 euros. Si l’on entend ce que notre interlocuteur dit lors d’un appel, la voix est retransmise de manière assez robotique dans un environnement bruyant (une rue par exemple). De plus, l’Asus ROG Phone 7 n’annule pas totalement les bruits ambiants. Si une moto passe (un peu trop rapidement), la voix peut être totalement couverte. Mais soyez rassurés, on comprend ce qu’on dit et c’est le principal.

Sa batterie de 6000 mAh suffit-elle ?

Ce smartphone haut de gamme est équipé de deux cellules de batterie de 3000 mAh chacune, pour une capacité totale de 6000 mAh. Ce choix est expliqué par le constructeur afin de réduire les températures de charge et de décharge : cela permet de plus d’avoir une meilleure répartition du poids. Pour cette gamme de prix, c’est beaucoup : rares sont les modèles qui en ont autant, sauf… le ROG Phone 6. Mais concernant l’endurance, aucune n’a été indiquée par le constructeur.

Cela se concrétise par une belle autonomie de deux jours maximum pour un usage hétérogène : lecture vidéo, navigation web, envoi de messages, appels, et un peu de jeux vidéo. Mais bien sûr, si l’on joue beaucoup, l’autonomie descend et on peut tomber à une journée et demie, voire une journée. Par exemple, pour 20 minutes de Genshin Impact à fond (graphismes, performances, luminosité), on perd entre 7 et 10% de batterie. Au vu de ce que peut proposer la concurrence, c’est plutôt bon.

La recharge

Côté charge, ce n’est pas ce qu’on trouve de mieux, mais face à Samsung ou à Google, c’est très bien : une puissance maximale de 65 W avec le chargeur fourni. Le constructeur annonce une charge complète en 42 minutes, ce qui est assez remarquable pour une batterie de 6000 mAh tout de même. Étonnamment, le port USB-C n’est pas aligné au milieu de la tranche inférieure, mais est relégué sur le côté gauche : ça ne change pas grand-chose, mais pour les plus stressés de la symétrie, ce sera dérangeant.

Le ROG Phone 7 est compatible PowerDelivery 3.0 et QuickCharge 5.0, mais pas avec la charge sans-fil. En charge, voici ce que ça donne :

0 minute : 5%

10 minutes : 27%

20 minutes : 48%

30 minutes : 69%

40 minutes : 84%

50 minutes : 100%

Ce sont quelques minutes de plus que ce qu’indique Asus, mais cela reste correct. On n’a qu’à le charger le matin avant de partir de chez soi et cela sera suffisant pour tenir la journée, même en jouant à des jeux vidéo gourmands durant la pause. Ce n’est donc effectivement pas aussi rapide que les meilleurs du domaine, mais c’est respectable.

Prix et date de sortie

L’Asus ROG Phone 7 Ultimate est disponible à partir de ce 13 avril en précommande, pour une sortie le 30 avril. Ce smartphone sera vendu en deux coloris : noir (Phantom Black) et blanc (Storm White). Pour tout achat du smartphone, les acheteurs recevront gratuitement un AeroActive Cooler 7 d’une valeur de 109,99 euros.

Une unique configuration est proposée : elle comporte 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour le prix de 1429 euros.



