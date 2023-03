Une nouvelle preuve que les smartphones gaming ont peu d’intérêt

Après des rumeurs autour de l'arrêt de la gamme Legion sur les smartphones Lenovo, la marque les a confirmées. En clair, les smartphones gaming Lenovo, c'est terminé : pour le constructeur, ils ne représentent plus l'avenir.

On le sait, le marché des smartphones est en recul : 11 % d’appareils en moins vendus en 2022. Si quelques marques s’en sortent, c’est loin d’être le cas de toutes : malgré des démentis officiels, des rumeurs prévoient le retrait d’Oppo et de OnePlus du marché européen. C’est au tour de Lenovo de réduire son implication, avec l’arrêt de sa gamme de smartphones gaming Legion (cela ne concerne pas les ordinateurs portables Legion).

Des rumeurs désormais officialisées : les smartphones Legion, c’est fini

C’est Android Authority qui rappelle que la semaine dernière, un employé de Lenovo avait déclaré sur les réseaux sociaux que Lenovo avait arrêté son activité de conception et de commercialisation de smartphones gaming.

Le média avait donc contacté Lenovo pour avoir le fin mot de l’histoire : la marque a confirmé les dires de ce salarié. Dans une déclaration, le porte-parole de Lenovo indique que l’entreprise « met fin à ses téléphones mobiles de jeu Legion basés sur Android dans le cadre d’une transformation commerciale plus large et d’une consolidation de son portefeuille de produits gaming. »

Pourquoi Lenovo arrête les smartphones gaming

Lenovo va plus loin dans son explication. Le porte-parole a précisé que « l’avenir n’est pas vraiment prometteur pour l’industrie des téléphones de jeux. Xiaomi a également connu récemment des difficultés avec sa gamme Black Shark, licenciant des centaines de travailleurs dans ses installations. »

Le fabricant était connu pour son Lenovo Legion Phone Duel et son Legion Phone Duel 2, deux smartphones haut de gamme dédiés au gaming avec des manettes tactiles respectivement sortis en 2020 et en 2021. Derniers modèles en date, les Lenovo Legion Y70 et Legion Y90, sortis l’année dernière. Ils pourraient être les derniers téléphones pour les jeux vidéo de Lenovo. Ce dernier avait même sorti une tablette tactile pour le gaming, la Lenovo Legion Y700, qui disposait d’un écran 120 Hz et d’un Snapdragon 870 notamment.

