Alors que les ventes de smartphones se cassent la figure, ces deux marques s’en sortent très bien

Dans un marché mondial qui recule de 11% en 2022, Samsung et Apple tirent leur épingle du jeu et parviennent à progresser. Tous leurs rivaux du Top 5, Xiaomi, Oppo et Vivo, reculent.

On prend les mêmes et on recommence ? Oui et non. Qui a donc gagné le pompon chez les constructeurs de smartphones en 2022 ? La surprise n’est pas grande. Selon le cabinet d’analyse Canalys, qui se base sur le nombre de téléphones expédiés depuis les usines dans le monde entier, les trois champions sont les mêmes que l’année dernière : Samsung en tête, puis Apple et Xiaomi. On trouve derrière Oppo et Vivo aux coude à coude.

Si le classement n’a pas évolué, les chiffres, eux, trahissent une domination sans faille des deux premiers. Tandis que Xiaomi perd un point en passant de 14 à 13 %, que Oppo et Vivo dégringolent à 9 % des ventes mondiales, Samsung progresse de 20 à 22 % et Apple de 17 à 19 %.

On serait vite tenté de dire que les deux géants en tête ont tout gagné, mais les choses ne sont pas si simples. Le nombre d’expéditions de smartphones sur 2022 a chuté brutalement de 11 % pour atteindre moins de 1,2 milliard.

Apple champion incontesté du 4e trimestre

Si dire qu’Apple domine généralement le quatrième trimestre grâce au calendrier de sortie des iPhone est devenu courant, notons également qu’Apple réalise une fin d’année encore plus exceptionnelle. En 2020 et 2021, la marque à la pomme finissait en tête avec 23 % des parts de marché. Cette année, elle aligne 25 % des ventes.

Samsung ne démérite pas et progresse, passant de 19 à 20 % au quatrième trimestre, tout comme Oppo en quatrième place qui évolue positivement de 9 à 10 %. Xiaomi conserve sa troisième place de peu avec 11 % et Vivo se maintient avec 8 % des ventes.

Comment expliquer de telles performances ?

On serait tenté d’accuser bien vite le manque d’innovations des marques pour expliquer cette dégringolade, mais le cabinet d’analyse pointe pour sa part du doigt un contexte économique compliqué. « Les fournisseurs de smartphones ont lutté dans un environnement macroéconomique difficile tout au long de 2022. Le quatrième trimestre marque la pire performance annuelle et trimestrielle depuis une décennie », déclare Runar Bjørhovde, analyste chez Canalys. Le cabinet prévoit que l’année 2023 sera aussi difficile.

« Bien que les pressions inflationnistes s’atténuent progressivement, les effets des hausses de taux d’intérêt, les ralentissements économiques et un marché du travail de plus en plus en difficulté limiteront le potentiel du marché », a ajouté Le Xuan Chiew, analyste pour Canalys. « Cela aura un impact négatif sur les marchés saturés, dominés par le moyen et le haut de gamme, comme l’Europe occidentale. »

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !