Comment Foxconn pourrait perturber la stratégie d’Apple face à Donald Trump

Déjà au cœur d’une guerre économique sans précédent entre la Chine et les États-Unis, Apple fait désormais face à des difficultés avec son fournisseur Foxconn qui semble vouloir lui mettre des bâtons dans les roues.

Quand le plus grand fabricant mondial de matériel informatique se rebelle, cela fait de sacrées vagues. Alors qu’Apple a commencé à construire des smartphones hors de Chine depuis plusieurs années maintenant, sa stratégie de diversification pourrait en prendre un coup à cause de récentes manœuvres de Foxconn.

L’entreprise chinoise responsable de la fabrication de l’iPhone depuis ses débuts vient en effet d’ordonner à 300 de ses ingénieurs de quitter l’Inde pour revenir en Chine, note Bloomberg. Un coup dur pour Apple, pris en sandwich dans la guerre commerciale que Donald Trump a décidé de mener à la Chine.

Foxconn suit l’intention de Beijing

Alors que l’industriel chinois avait lui-même bâti des usines en Inde et y avait envoyé des ingénieurs pour former la main-d’œuvre locale, voilà que l’entreprise demande à ses expatriés de revenir à la maison. Ce faisant, les usines indiennes d’Apple se voient privées d’un important savoir-faire dans la construction d’iPhone.

Si aucune raison officielle n’a été donnée pour justifier ce rapatriement massif, il y a fort à parier que Foxconn suit la volonté de Beijing qui tente depuis quelques mois de ralentir l’exportation de talents et de technologies hors de ses frontières. Sans doute échaudé par la volonté d’Apple de faire construire l’intégralité des iPhone américains hors de Chine d’ici à 2026, le gouvernement chinois a probablement voulu mettre un coup de pression sur Apple par l’intermédiaire de Foxconn.

Ce chamboulement technique devrait largement complexifier la diversification logistique entamée par Apple ces dernières années. Tim Cook a en effet souvent vanté l’expertise des ingénieurs de Foxconn, expliquant que l’usine disposait de « compétences très approfondies en matière d’outillage » qu’il était difficile de retrouver ailleurs.

Un ralentissement probable de la cadence

Si l’usine indienne de Foxconn est déjà responsable d’un cinquième de la production globale d’iPhone après seulement 4 ans d’existence, le chamboulement provoqué par les décisions de Beijing pourrait ralentir le rythme. Une bonne partie des machines nécessaire à la fabrication d’iPhone sont paramétrées en langue chinoise et des appareils plus adaptés ne devraient pas arriver sur le continent avant « quelques mois », explique une source interrogée par Bloomberg.

Pour aller plus loin

Apple déploie les grands moyens pour esquiver les frais de douane : cinq avions cargos remplis d’iPhone

Si les relations entre la Chine et l’Inde se sont quelque peu adoucies ces derniers temps, les deux pays se regardent encore largement en chiens de faïence, chacune essayant d’asseoir leur influence politique sur la région. Et au milieu de tout ça se trouve Apple, ses milliards et les injonctions contradictoires de Donald Trump.