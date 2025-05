Donald Trump menace Apple et vise l’iPhone directement

Nouveau retournement de situation dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Le président américain voudrait forcer Apple à relocaliser la production de l’iPhone.

Capture d’écran du discours de Donald Trump du 6 janvier 2021

Un iPhone encore plus cher ? C’est la menace de Donald Trump face à Apple pour pousser la marque à relocaliser sa production aux États-Unis.

Le président américain a annoncé sur son réseau social Truth Social, qu’il était prêt à mettre en place une taxe spécifique contre Apple d’au moins 25%.

capture Frandroid

Dans ce message, il indique : « avoir depuis longtemps informé Tim Cook d’Apple » que les États-Unis souhaitaient que « les iPhone qui seront vendus aux États-Unis d’Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs ».

L’équation du lieu de production

La presse a récemment révélé qu’Apple travaillait à produire l’intégralité des iPhone commercialisés aux États-Unis en Inde pour éviter les taxes aux frontières de la Chine.

C’est une solution mise en œuvre par d’autres acteurs, comme Nintendo qui fait produire sa Switch 2 au Vietnam, pour ne pas être pris dans les feux de la guerre commerciale opposant la Chine et les États-Unis.

Il faut dire que relocaliser la production d’un appareil aussi complexe que l’iPhone sur un continent n’est pas une idée simple à mettre en œuvre.

Aujourd’hui la chaine d’approvisionnement d’Apple dépend de nombreuses autres usines et de matières premières puisées directement en Asie.

Assembler l’iPhone aux États-Unis ne résoudrait pas la dépendance à la Chine et à l’Asie pour ce qui est de la fabrication de la puce SoC, de l’écran, de la batterie, de l’appareil photo ou du châssis. Tout cela sans prendre en compte le coût de fabrication en hausse et donc le prix de vente que cela impliquerait.

Donald Trump n’a donné aucune échéance pour mettre en application sa menace. Apple n’a pas réagi pour le moment.