« CALMEZ-VOUS ! » : Donald Trump annonce une pause sur les taxes annoncées par Donald Trump il y a 7 jours

Bonne nouvelle ? Donald Trump met en pause ses taxes, sauf pour la Chine.

L’auteur de Trump: The Art of the Deal a encore frappé. Donald Trump annonce ce 9 avril 2025 une mise en pause pour 90 jours des surtaxes douanières réciproques annoncés il y a pourtant seulement une semaine.

CALMEZ-VOUS ! Tout va bien se passer. Les États-Unis seront plus grands et meilleurs que jamais !

Seul la Chine reste visée par une surtaxe avec effet immédiat de 125% pour les biens importés de Chine aux États-Unis. La raison invoquée ? « Le manque de respect de la Chine à l’égard des marchés mondiaux ». On vous laissera juger du niveau de respect de part et d’autre à l’égard des marchés mondiaux.

Un taux à 10% pendant 90 jours

Pour le reste du monde donc, les fameux « tarrifs » à l’importation vers les Etats-Unis passent à 10% pour les 90 jours. Le temps selon Donald Trump de mener à bien des négociations avec les différents pays.

L’effet sur le marché financier a été immédiat comme on peut le constater en suivant le niveau du Dow Jones.

Cette décision devrait en tous les cas calmer la crise démarrée par l’annonce surprise de Donald Trump il y a quelques jours seulement. La pause annoncée de 90 jours n’indique pas une solution définitive à la situation cependant.

Pour revenir au sujet des appareils tech qui nous intéressent sur Frandroid, la question des importations chinoises reste très importante. Cependant, les fabricants avaient anticipé cette situation en décalant leurs productions sur des pays voisins de la Chine. C’étaient les surtaxes sur ces autres pays qui avaient justement surpris les principaux constructeurs.

Nintendo devrait notamment pouvoir reprendre les précommandes au Canada et aux États-Unis. Cependant, la période de pause de 90 jours annoncée par Donald Trump arrivera à expiration en plein lancement de la Nintendo Switch 2.