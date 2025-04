Les taxes de Trump asphyxient Apple

Les taxes mondiales de Trump sont là, et Apple se retrouve en première ligne.

Les nouveaux frais de douane mondiaux annoncés par Donald Trump secouent l’industrie technologique américaine, et Apple se retrouve clairement dans le viseur.

Le président américain a décidé de taxer les importations aux États-Unis, y compris celles venant des pays où les géants de la tech, comme Apple, fabriquent leurs produits. Avec des chiffres qui donnent le tournis – 34 % pour la Chine, 46 % pour le Vietnam et 26 % pour l’Inde –, la marque à la pomme risque de prendre une sacrée claque.

Une claque pour Apple et sa stratégie de production

Pour bien comprendre, il faut savoir qu’Apple fabrique ses iPhone, iPad et autres AirPods principalement en Asie. Pendant longtemps, la Chine était le seul pays à accueillir sa production.

Mais ces dernières années, pour échapper aux tensions commerciales et aux frais de douane punitifs imposés par Donald Trump lors de son premier mandat, la firme a diversifié ses usines. Direction le Vietnam et l’Inde, où elle a déplacé certaines lignes de production. Une idée futée à l’époque, sauf que là, avec ces nouveaux frais douaniers qui touchent tous les pays, cette stratégie pourrait bien tomber à l’eau.

En gros, peu importe où Apple assemble ses produits, les coûts vont grimper. À l’époque, l’entreprise avait réussi à négocier pour que les iPhone et Apple Watch échappent aux taxes, mais cette fois-ci, ça semble plus compliqué. Résultat : après l’annonce, le cours de l’action d’Apple a chuté plus fort que celui de Microsoft ou Google. Preuve que les investisseurs sentent le vent tourner.

Selon le New York Times, ces frais de douane pourraient alourdir la facture d’Apple de 8,5 milliards de dollars. Deux options se dessinent : soit Apple encaisse le coup et ses bénéfices fondent comme neige au soleil (on parle d’une baisse de 7 % l’an prochain), soit elle répercute ces coûts sur nous, les consommateurs. Ce qui signifie que votre prochain iPhone pourrait coûter plus cher. C’est un grand classique en économie : quand les frais augmentent, soit l’entreprise trinque, soit c’est le client qui paie.

Et déplacer la production aux États-Unis pour éviter tout ça ? Pas si simple. Tim Cook, le CEO d’Apple, l’a déjà dit plusieurs fois : il n’y a pas assez de main-d’œuvre qualifiée là-bas pour fabriquer des appareils aussi complexes à grande échelle. Donc, même si Donald Trump rêve de rapatrier l’industrie, pour Apple, c’est une équation quasi impossible à résoudre dans l’immédiat.

