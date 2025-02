Donald Trump s’attaque à Apple : la politique inclusive en ligne de mire

Donald Trump veut stopper la DEI d’Apple, mais les actionnaires disent non.

Donald Trump n’y va pas par quatre chemins : il veut qu’Apple jette sa politique de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) à la poubelle.

Dans un post sur Truth Social, le président américain a lâché : « Apple devrait se débarrasser des exigences DEI au lieu de les ajuster. La DEI, c’est une arnaque qui a fait du mal à notre pays. La DEI, c’est fini !!! ».

Les actionnaires s’opposent à Trump

Sauf que chez Apple, on ne voit pas les choses du même œil. Lors de leur assemblée générale, les actionnaires ont dit non à une proposition qui voulait mettre fin à cette stratégie inclusive. Un camouflet pour Trump et ses idées.

Tim Cook, le big boss d’Apple, n’a pas l’intention de céder à la pression de Trump. Lors d’une séance de questions-réponses relayée par la BBC, il a tenu à rassurer : « Notre boussole, c’est la dignité et le respect pour tous. Même si la loi évolue, on ne lâchera pas cet objectif. » En gros, il reste fidèle à ses valeurs, tout en gardant un œil sur le contexte juridique qui pourrait bouger.

Le plus marrant dans tout ça ? Il y a peu, Donald Trump chantait les louBVanges d’Apple. Quand la marque à la pomme a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis, il s’est empressé de dire que c’était grâce à sa vision. « Ils croient en ce qu’on fait, sinon ils n’investiraient pas un centime », a-t-il écrit. Mais visiblement, cet enthousiasme ne s’étend pas à la politique interne d’Apple.

