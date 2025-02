Apple rejette Trump et Musk pour défendre la diversité

Apple ne plie pas : ses actionnaires ont dit oui à la diversité et non aux critiques conservatrices.

Apple vient de faire un choix clair : ses programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) ne bougeront pas d’un pouce. Lors de l’assemblée générale des actionnaires, une proposition visant à mettre fin à ces initiatives a été balayée d’un revers de main. Et ce n’est pas une petite décision : sur 9,05 milliards de votes, seuls 210,45 millions ont soutenu l’idée de tout arrêter. Autant dire que le message est limpide : la diversité, chez Apple, c’est du sérieux.

Mais d’où vient cette proposition ? Elle a été portée par le National Center for Public Policy Research (NCPPR), un groupe conservateur qui n’y va pas avec le dos de la cuillère. Selon eux, ces programmes DEI seraient risqués, juridiquement et financièrement, pour Apple et ses actionnaires. Ils vont même jusqu’à dire que plus de 50 000 employés pourraient être discriminés à cause de ces politiques. Un argument qui n’a visiblement pas convaincu la majorité.

Tim Cook ne lâche rien

Tim Cook, le grand patron d’Apple, n’a pas hésité à monter au créneau pour défendre cette stratégie. Il a déclaré à la CNBC : « Notre force, c’est d’embaucher les meilleurs, peu importe d’où ils viennent, et de créer une culture où tout le monde peut apporter sa touche perso pour faire des trucs géniaux pour nos utilisateurs. ».

Pour ceux qui ne le savent pas, Tim Cook est une figure emblématique dans ce débat. En 2014, il est devenu le premier CEO d’une entreprise du Fortune 500 à dire publiquement qu’il était gay. Depuis, il n’a jamais caché son engagement pour les droits LGBTQ et la diversité en général.

Bracelet « Pride » proposé chaque année pour l’Apple Watch

Mais au fait, pourquoi cette proposition fait-elle autant de vagues ? Tout part d’un mouvement plus large aux États-Unis. Depuis une décision de la Cour suprême en 2023, qui a mis fin à l’action positive dans les universités (une politique qui favorisait les minorités dans les admissions), certains conservateurs s’attaquent aux programmes DEI des entreprises. Des gros noms comme Amazon, Meta, Google ou Walmart ont déjà fait machine arrière, réduisant ou stoppant leurs initiatives. Mais Apple, fidèle à son ADN, refuse de suivre le mouvement.

Et chez Apple, la DEI, ce n’est pas juste un slogan. Ça se traduit par des actions concrètes : des groupes de soutien pour les employés, des aménagements pour les personnes handicapées, ou encore des recherches pour éviter les biais ethniques dans leurs produits (par exemple, que la reconnaissance faciale ne galère pas sur certains visages). Avec une valeur en bourse de 3,7 trillions de dollars – oui, vous avez bien lu, trillions –, Apple peut se permettre de voir grand et de tenir tête aux critiques.

