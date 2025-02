Elon Musk a trouvé comment vendre ses Tesla Cybertruck : Donald Trump pourrait les acheter

Elon Musk a rejoint l’administration Trump après avoir soutenu le candidat républicain durant sa campagne. Désormais au sein du gouvernement, il pourrait en faire profiter Tesla, et notamment le Cybertruck. L’armée américaine pourrait rouler dans cette voiture électrique dans le futur.

Tesla Cybertruck

L’armée américaine veut se mettre au vert. Il ne s’agit pas d’une retraite, mais plutôt de s’équiper de véhicules électriques. Et quoi de mieux que de choisir l’un des modèles les plus impressionnants : le Tesla Cybertruck ? L’US Army pourrait passer une commande de Cybertruck pour un montant de 400 millions de dollars !

Une commande de 400 millions de dollars à Tesla

N’allons pas trop vite en besogne. Pour l’instant, les prévisions d’achat du département pour 2025 indiquent une commande de 400 millions de dollars de véhicules blindés auprès de Tesla. Si les modèles concernés n’ont pas encore été précisés, on peut raisonnablement penser qu’il s’agit du Tesla Cybertruck.

Ce pick-up en acier inoxydable semble être le modèle le plus adapté à un usage militaire, non seulement grâce à sa capacité à transporter des équipements lourds et encombrants dans sa benne, mais aussi en raison de ses performances en tout-terrain. Il dispose en effet de quatre roues motrices, d’une garde au sol élevée d’origine et de cinq modes de conduite tout-terrain : Overland, Baja, Mode Wade, Trail Assist et blocage du différentiel arrière.

Une décision surprenante

Cette nouvelle est délicate. Si l’armée américaine a le droit de jeter son dévolu sur le Tesla Cybertruck pour le transport de troupes ou d’autres missions internes à son organisation, il faut avouer que cette décision est surprenante. On est bien loin du Humvee, qui a ensuite donné naissance au Hummer H1, mais aussi des Mercedes Classe G, Peugeot P4 ou encore Land Rover Defender. Ces modèles ont tous un point commun : ce sont des véhicules tout-terrain dans leur définition la plus basique, dotés d’un moteur thermique rustique mais fiable, d’un châssis échelle, d’essieux rigides et d’une carrosserie offrant une garde au toit suffisante pour permettre aux soldats de conduire en tenue et casque sur la tête.

Jusqu’à présent, les armées du monde ne s’étaient pas intéressées aux véhicules électriques. Il est vrai qu’il est difficile d’imaginer s’arrêter 10 à 30 minutes pour recharger dans une zone de conflit. Si l’armée américaine choisissait effectivement des Tesla 100 % électriques, il s’agirait d’une grande première. Le constructeur américain General Motors avait déjà présenté un pick-up électrique pensé pour un usage militaire, mais équipé d’un prolongateur d’autonomie diesel.

Un potentiel conflit d’intérêt

Mais comme le met en évidence le New York Times, commander 400 millions de dollars de véhicules à Tesla pourrait poser un conflit d’intérêts. Vous n’êtes pas sans savoir que Tesla appartient au milliardaire Elon Musk. Après avoir investi 250 millions de dollars dans la campagne du président élu, Musk a été nommé à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale des États-Unis, chargé de limiter les dépenses publiques. Il pourrait ainsi voir l’une de ses entreprises toucher plusieurs centaines de millions de dollars.

Pendant qu’Elon Musk vante ses actions pour limiter le gaspillage d’argent public, notamment sur son compte X, qu’il a racheté en 2022, l’homme d’affaires pourrait voir une partie de cette enveloppe financière atterrir dans l’une de ses sociétés. Armormax, une entreprise de l’Utah spécialisée dans le blindage de véhicules, devrait également recevoir une part de ces fonds. D’ailleurs, Armormax propose déjà des améliorations du « blindage » du Cybertruck, incluant des vitres pare-balles, des pneus renforcés et même un système de dispersion de clous derrière le véhicule.

La situation est problématique : Elon Musk et ses sociétés sont les plus gros contractants de l’État américain. Au cours des cinq dernières années, les entreprises qu’il possède ou contrôle ont reçues 13 milliards de dollars via des contrats publics, comme le rapporte le New York Times. Parmi les entreprises les plus soutenues figure SpaceX, qui collabore également avec la NASA. Dans ce contexte, les déclarations d’Elon Musk, qui décrit le gouvernement fédéral comme un lieu où règnent le gaspillage et la corruption, prennent une tout autre dimension.

Cette commande de l’armée américaine pourrait bien donner un coup de pouce à Tesla, qui connaît un début d’année 2024 difficile. Les prises de position d’Elon Musk expliquent en partie la chute des ventes du constructeur, qui ont reculé de 50 % en Europe en janvier et de 12 % en Californie, berceau de la marque. Cette commande serait presque salvatrice pour le Cybertruck, dont les ventes sont pour l’instant en deçà des attentes de Tesla. Seulement 39 000 exemplaires ont été vendus en 2023, et le pick-up électrique peine à séduire des acheteurs avec son prix d’accès à 80 000 euros.

Mais attention, car le gouvernement américain a modifié le document, et ne fait plus apparaître clairement la marque Tesla. Seulement « véhicule électrique blindé« . Elon Musk a pris la parole sur X (ex-Twitter) pour précisé qu’il est « à peu près certain que Tesla ne va pas recevoir 400 millions de dollars, personne ne me l’a annoncé en tout cas« . Le feuilleton ne fait que commencer.