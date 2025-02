La chute vertigineuse de la fortune d’Elon Musk : 40 milliards évaporés en une semaine

Une semaine. C’est le temps qu’il aura fallu à Elon Musk pour perdre 41 milliards de dollars.

Elon Musk

L’année 2025 commence sur une note dramatique pour Elon Musk. L’homme le plus riche du monde vient d’établir un record dont il se serait bien passé : une perte de 40,9 milliards de dollars en seulement sept jours. Cette chute spectaculaire, directement liée aux difficultés de Tesla.

L’effet Tesla : quand le géant vacille

Au cœur de cette débâcle se trouve Tesla, pierre angulaire de la fortune d’Elon Musk. L’entreprise, qui représente 60 % de son patrimoine, traverse une crise.

Les chiffres sont alarmants : une chute de 30 % de l’action, dont 16,6 % depuis janvier 2025. Plus inquiétant encore, les ventes s’effondrent partout dans le monde. En Europe, la baisse atteint 47,7 % en janvier, avec seulement 5 517 véhicules vendus contre 10 556 l’année précédente. La Chine n’est pas épargnée, accusant un recul de 11,5 %.

Les actionnaires perdent patience

Cette situation critique a déclenché une réaction inédite chez les investisseurs. Pour la première fois, certains actionnaires historiques réclament ouvertement le départ d’Elon Musk. Ils lui reprochent de disperser son attention entre ses nombreuses entreprises et son nouveau rôle dans l’administration Trump, au détriment de Tesla.

Fred Lambert, journaliste influent et ex-actionnaire depuis 2010, a donné le ton en vendant toutes ses actions à l’été 2024. Son geste a inspiré d’autres investisseurs, inquiets de voir Tesla s’éloigner de sa mission initiale pour se transformer en entreprise d’IA et de robotique.

La stratégie de diversion à 97,8 milliards

Face à cette tempête, Musk a même tenté un coup d’éclat : une offre surprise de 97,8 milliards de dollars pour racheter OpenAI. Selon les analystes d’Oppenheimer, cette manœuvre spectaculaire vise surtout à détourner l’attention des difficultés de Tesla. L’offre, qui représente une décote de 38 % par rapport à la dernière valorisation d’OpenAI, semble peu crédible et ressemble davantage à une opération de communication.

La guerre médiatique qui s’en est suivie avec Sam Altman, patron d’OpenAI, a certes fait les gros titres, mais n’a pas rassuré les marchés. Au contraire, elle souligne l’énergie que Elon Musk consacre à des batailles parallèles plutôt qu’au redressement de Tesla.

Malgré cette chute spectaculaire, Elon Musk reste l’homme le plus riche du monde, devançant largement Mark Zuckerberg (249,8 milliards) et Jeff Bezos (243,4 milliards). Mais sa position n’a jamais semblé aussi fragile. Les prochains mois seront décisifs : soit Tesla se redresse et la fortune de Elon Musk rebondit, soit les actionnaires pourraient perdre patience et exiger un changement à la tête de l’entreprise.

Source : Forbes

Pour l’instant, le marché retient son souffle. La transformation promise de Tesla en entreprise d’IA devra se concrétiser rapidement pour convaincre les investisseurs. Dans le cas contraire, cette perte de 41 milliards pourrait n’être que le début d’une chute plus profonde pour celui qui règne encore sur le classement des plus grandes fortunes mondiales.