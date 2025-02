Elon Musk perd 41 milliards en une semaine, déclin des performances des processeurs de PC, alerte du FBI sur une arnaque via Gmail – L’actu tech de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs actualités tech ! On retient notamment l’homme le plus riche du monde qui perd plusieurs milliards en un temps record, les chipsets de PC qui ne sont plus aussi performants et le FBI qui alerte sur une vague de phishing via Gmail.

Elon Musk perd 41 milliards en une semaine : Tesla en chute libre

La fortune d’Elon Musk a subi une chute vertigineuse de 40,9 milliards de dollars en une semaine, principalement due à l’effondrement de l’action Tesla qui représente 60% de son patrimoine. Le titre a chuté de 30%, dont 16,6% depuis janvier, suite à une baisse des ventes de 47,7% en Europe et 11,5% en Chine. Face à cette situation, les actionnaires historiques réclament pour la première fois son départ, critiquant sa dispersion entre ses différentes entreprises et son rôle dans l’administration Trump. Malgré cette crise, il conserve sa position d’homme le plus riche du monde, devant Mark Zuckerberg (249,8 milliards) et Jeff Bezos (243,4 milliards).

Le premier déclin historique des performances des processeurs PC

Pour la première fois en 20 ans, PassMark Software a observé une baisse des performances moyennes des processeurs PC, avec une diminution de 0,5% pour les PC fixes et 3,4% pour les portables au début de 2025, alors qu’en 2024 les performances augmentaient encore de 9,5% et 13,9% respectivement. Cette situation inédite s’explique par plusieurs facteurs : tendance des consommateurs à privilégier des processeurs moins puissants, mais plus économes en énergie, limites atteintes par la technologie de gravure Intel 7, et potentiellement un plateau technologique pour les processeurs x86 d’AMD et Intel. Face à ce déclin, l’architecture ARM émerge comme une alternative prometteuse, notamment grâce aux succès d’Apple avec ses puces M-series et aux avancées de Qualcomm avec sa série X Elite.

Le FBI alerte sur une nouvelle arnaque ciblant les utilisateurs Gmail

Le FBI met en garde contre une nouvelle vague d’attaques de phishing particulièrement sophistiquées ciblant les utilisateurs de Gmail. Ces arnaques, utilisant l’intelligence artificielle, parviennent à imiter presque parfaitement des communications d’entreprises légitimes pour inciter les utilisateurs à divulguer leurs informations personnelles ou bancaires. L’inquiétant dans cette nouvelle forme d’attaque est sa facilité de mise en œuvre et son coût dérisoire.