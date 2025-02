Pour la première fois en deux décennies, les performances des processeurs marquent le pas.

Cette découverte a été mise en lumière par PassMark Software, leader des outils de benchmark.

Un constat sans précédent

Depuis 2004, PassMark collecte et analyse les données de performance des processeurs via son logiciel PerformanceTest. On utilise généralement cet outil dans le cadre de nos tests.

Ces données, considérées comme une référence dans l’industrie, ont toujours montré une progression constante — jusqu’à maintenant. Les chiffres des deux premiers mois de 2025 révèlent une baisse de 0,5 % pour les processeurs de PC fixe et de 3,4 % pour les processeurs de PC portables.

Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons qu’en 2024, les performances augmentaient encore de 9,5 % pour les ordinateurs de bureau et de 13,9 % pour les laptops. Ce revirement de situation est d’autant plus frappant qu’il concerne l’ensemble des processeurs testés, qu’ils soient destinés aux ordinateurs fixes ou portables.

Que se passe-t-il ?

Plusieurs explications potentielles sont avancées pour comprendre ce phénomène.

Selon PassMark, il y a le choix des consommateurs pour des processeurs moins puissants, mais plus économes en énergie.

C’est d’ailleurs la stratégie adoptée par Intel pour ses processeurs de 15ᵉ génération, baptisée Arrow Lake.

La célèbre « course aux mégahertz », qui a longtemps défini la stratégie d’Intel, a touché à sa fin. Cette approche, qui consistait à augmenter continuellement la fréquence des processeurs, a atteint ses limites avec le procédé de fabrication Intel 7. Parallèlement, la quête d’une consommation énergétique toujours plus optimisée se heurte aux contraintes physiques de cette technologie de gravure.

L’hypothèse la plus préoccupante reste donc celle d’un plateau technologique : les processeurs actuels d’AMD et Intel auraient-ils atteint leurs limites ?

Cette théorie est d’autant plus crédible quand on observe l’historique récent. Le Ryzen Threadripper Pro 7995WX d’AMD, sorti en 2023, avait permis une augmentation spectaculaire de 58,6 % des performances. Mais depuis, les nouveaux modèles n’apportent que des améliorations marginales.

Il est important de noter que ces données concernent exclusivement la plateforme Windows et incluent depuis 2021 les processeurs ARM aux côtés des modèles x86 traditionnels.

Ce ralentissement soudain pourrait marquer un tournant dans l’histoire de l’informatique. Alors que l’industrie s’était habituée à des gains de performance réguliers, elle pourrait devoir repenser ses stratégies.

L’ARM à la rescousse ?

Comme vous le savez, Apple a ouvert la voie avec sa transition vers les puces ARM. Les processeurs M1, M2, M3, et maintenant M4, démontrent qu’une architecture ARM peut non seulement égaler, mais surpasser les performances des processeurs x86 traditionnels, tout en offrant une efficacité énergétique remarquable. Cette transition réussie a forcé l’industrie à reconsidérer ses certitudes sur la suprématie du x86.

Désormais, Qualcomm intensifie sa présence sur le marché des PC avec ses processeurs Snapdragon. La série X Elite, conçue spécifiquement pour les ordinateurs portables, a offert des performances comparables aux meilleurs processeurs x86 pour laptop tout en consommant significativement moins d’énergie.

Nvidia, géant des cartes graphiques, prépare aussi son entrée sur le marché des processeurs ARM. Fort de son expertise en calcul haute performance et en intelligence artificielle, Nvidia pourrait apporter une dimension nouvelle à l’architecture ARM.

L’architecture x86, malgré sa domination historique, pourrait progressivement se voir cantonnée à des marchés spécifiques, tandis que l’ARM s’imposerait comme le standard pour la prochaine génération de PC.

Cette transition ne sera pas immédiate, mais le plateau actuel des performances x86 pourrait bien être le catalyseur d’un changement plus profond dans l’industrie informatique.

L’essor des NPU

Enfin, la stagnation des performances CPU coïncide avec une évolution importante : l’intégration massive des NPU (Neural Processing Units) dans les nouvelles générations de processeurs. Ces unités spécialisées dans le traitement de l’IA transforment profondément l’architecture des puces modernes.

D’ailleurs, la présence de NPU modifie fondamentalement la façon dont nous devons évaluer les performances d’un processeur.

Au-delà des benchmarks traditionnels, il faut désormais considérer la capacité de traitement IA (TOPS – Tera Operations Per Second), mais aussi l’efficacité énergétique des tâches IA.

