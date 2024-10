Intel officialise ses processeurs Arrow Lake : un nouveau départ aux choix controversés

Intel dévoile officiellement sa nouvelle architecture processeur de bureau, Arrow Lake. Des puces Core Ultra 200S qui font le pari d’une consommation réduite de moitié pour un niveau de performance similaire en jeu.

Intel

Rentrée chargée pour Intel qui coup sur coup présente deux architectures processeurs. Nous avons eu le droit en septembre à Lunar Lake (Core Ultra 200V), sa nouvelle génération de processeurs pour PC ultraportables. Ce mois-ci, c’est au tour des PC de bureaux avec la plateforme Arrow Lake (Core Ultra 200S).

Le constructeur est attendu au tournant alors que l’architecture Raptor Lake (13eme et 14eme génération) a été vivement critiquée pour son instabilité et sa gestion thermique, malgré des performances très solides sur toutes les charges de travail.

Avec Arrow Lake, Intel semble aborder une nouvelle phase de son histoire, amorcée par Lunar Lake. Des choix stratégiques qui feront surement polémiques, notamment auprès des joueurs, mais qui placent les jalons pour le futur.

Intel

À en croire Intel, Arrow Lake est ainsi un nouveau départ pour le constructeur qui veut ici se donner suffisamment de marge pour augmenter les performances sur les générations suivantes.

Priorité à l’efficacité énergétique

L’objectif d’Intel sur cette génération est, étonnamment, la performance par watt, autrement dit l’efficacité énergétique de ses processeurs de bureau. Le constructeur annonce avoir réduit de près de 40% la consommation du package total tout en délivrant en moyenne 15% de performance en plus en multithreading.

C’est bien simple, Intel annonce un niveau de performance similaire à Raptor Lake pour un TDP réduit de moitié selon les jeux et applications. L’emphase a été de toute évidence placée sur les E-cores Skymont qui bénéficient du double de cache L2 par rapport à l’ancienne génération, pour une augmentation de 32% des instructions par cycle (IPC). Les cœurs performants Lion Cove bénéficient de 36 Mo de cache L3 pour 9% d’IPC en plus.

Les nouveaux coeurs introduit avec Lunar Lake débarque sur desktop // Source : Intel

Cette consommation réduite s’allie à des performances en plus pour la productivité (bureautique, IA, vidéo, photo…). Pour le Core Ultra 9 285K, la plus puissante puce de la gamme, Intel annonce des performances en hausse de 8% en moyenne par rapport au 14900K en monocœur et prés de 15% en multicoeur. Et ce tout en réduisant la consommation jusqu’à 58% selon Intel.

Une consommation réduite jusqu’à 58% en productivité // Source : Intel

Le processeur intègre pour la première fois un NPU (Neural processing unit), une puce spécialisée dans les calculs liés à l’IA. Couplée au CPU et au GPU, la puce peut atteindre jusqu’à 36 TOPS sur le Core Ultra 9, suffisant pour les tâches d’inférence légères, mais qui ne vous permettra pas d’utiliser Copilot sur votre PC de bureau pour le moment.

Des performances en jeu similaires à l’ancienne génération

Mais intéressons-nous au sujet qui fâche : les performances en jeu. De nombreuses fuites ces derniers jours fustigeaient Intel de ne pas proposer de gains d’une génération sur l’autre. C’est ici une réalité : processeurs Arrow Lake propose un niveau de performance similaire à Raptor Lake Refresh, mais promet une consommation réduite jusqu’à 165W.

Intel

Ainsi, si de nombreux jeux ne bénéficient d’aucune amélioration de performance (Metro Exodus, Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077), ils pourront dans certains cas voir leur consommation fortement réduite. Selon les chiffres d’Intel, un jeu comme Warhammer : Space Marines 2 se permet 4% de performance en plus pour un TDP réduit de 165W, 54W pour Call of Duty : Modern Warfare III ou encore 136W pour Age of Mythology : Retold. En moyenne, Arrow Lake voit les températures du processeur réduites de 13 degrés en moyenne par rapport à la génération précédente, jusqu’à 17 degrés dans certains.

Intel

Assassin’s Creed Mirage a fait l’objet d’une démonstration spécifique, le jeu affichant une moyenne de FPS similaire entre le Core Ultra 9 285K et le 14900K pour près de 80W gagnés. Certains jeux devraient cependant voir leur niveau de performant réduit comme Far Cry 6 (-13%), Final Fantasy XIV : Downtrail (-8%) ou encore Red Dead Redemption 2 (-4%). Si des gains sont à prévoir, Intel ne les annonce que pour une poignée de jeux (Total War : Warhammer III, Civilization VI). Il faudra attendre les premiers tests pour avoir un véritable aperçu des performances de la puce en jeu.

Une consommation fortement réduite en jeu // Source : Intel

Arrow Lake introduit aussi l’architecture graphique intégrée Xe-LP, basé sur les dernières innovations Intel Arc Graphics. Avec ses 4 cœurs Xe et 4 cœurs ray tracing, l’iGPU supporte ainsi toutes les fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate, ainsi que l’upscaling en jeu XeSS grâce à au support des instructions DP4a (mais aucune unité XMX). Le Xe Media Engine est aussi de la partie pour un encodage vidéo accéléré.

Nouveau chipset Z890, nouveau socket

Le LGA 1700 tire enfin sa révérence après trois générations de bons et loyaux services. Intel introduit avec Arrow Lake le nouveau chipset Z890 avec un nouveau socket LGA-1800. Cette nouvelle plateforme apporte avec un support étendu du PCIe 5.0 et des possibilités I/O encore plus complètes.

À noter que le chipset Z890 n’est pas compatible DDR4, il faudra donc investir dans des barrettes de mémoire DDR5 pour profiter de cette nouvelle architecture.

Puces, prix et disponibilité

Au lancement, Intel proposera 3 processeurs Intel Core Ultra 200S, avec deux déclinaisons sans iGPU pour les Core Ultra 4 et 7. Le Core Ultra 9 285K est ainsi le flagship de cette génération, mais il voit son nombre de threads réduits de 32 à 24 par rapport au 14900K, pour une fréquence maximale de 5,7 Ghz. Le Core Ultra 7 265K se place en compromis avec ses 20 cœurs et sa fréquence de 5,5 GHz. Enfin, l’entrée de gamme plus abordable du Core Ultra 5 245K propose 14 cœurs pour une fréquence boost de 5,2 GHz.

Intel

Les tarifs (en dollars pour le moment) sont sensiblement les mêmes que la 14eme génération : le Core Ultra 9 se trouvera à 489 dollars, le Core Ultra 7 à 394 dollars et le Core Ultra 5 à 294 dollars. Les processeurs seront lancés le 24 octobre prochain dans toutes les enseignes.