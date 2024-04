Final Fantasy XIV Dawntrail : allez-vous devoir mettre à niveau votre PC pour y jouer ?

Final Fantasy XIV aura bientôt une nouvelle extension ! Vous êtes impatient de voir l'aventure se prolonger, ou avez prévu de vous y remettre ? On vous dévoile les configurations nécessaires pour faire tourner la nouvelle version du jeu.

Final Fantasy XIV est sorti originellement en 2011, puis a été totalement revu en 2013. Ce MMORPG est le deuxième jeu de ce type dans la licence de Square Enix. Après quelques petits ratés, le jeu s’est grandement amélioré au fil des années et l’éditeur publie encore en 2024 du nouveau contenu. C’est ainsi que le 2 juillet 2024 sortira la 5ᵉ extension, nommée Dawntrail. Elle comportera de nouveaux donjons et missions d’exploration, un raid à haute difficulté, mais aussi la suite des aventures pour les Guerriers de la Lumière.

Dernière nouvelle, et pas des moindres : une refonte graphique accompagne la sortie de cette extension. Ainsi, le jeu demandera plus de ressources pour tourner. Quels sont les composants minimum à avoir pour faire tourner l’extension, et quel matériel choisir si vous voulez mettre votre PC de bureau à niveau ?

Vous souhaitez un équipement tout fait ? Rendez-vous sur notre guide des configurations PC gamer. Si vous préférez y jouer sur console de salon, le jeu sera aussi disponible sur Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et Nintendo Switch.

Les configurations minimales et recommandées pour Final Fantasy XIV Dawntrail

Minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit Processeur : Intel Core i7-7700 ou plus

Intel Core i7-7700 ou plus Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 970 ou plus, AMD Radeon RX 480 ou plus

Nvidia GeForce GTX 970 ou plus, AMD Radeon RX 480 ou plus Espace disque : 140 GB d’espace disque disponible

Recommandé :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit Processeur : Intel Core i7-9700 ou plus

Intel Core i7-9700 ou plus Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 2060 ou plus, AMD Radeon RX 5600 ou plus

Nvidia GeForce GTX 2060 ou plus, AMD Radeon RX 5600 ou plus Espace disque : 140 GB d’espace disque disponible

N’oubliez pas de mettre à jour les pilotes de votre carte graphique.

Sachez que Square Enix propose un benchmark à lancer sur votre machine pour vérifier comment le jeu tournera. C’est simple, il faut obtenir un score de 15 000 au minimum pour que le jeu tourne à fond les ballons, et un score d’au moins 4000-5000 pour qu’il tourne tout simplement.

Nous avons pu faire le test nous-même, et constaté que notre laptop équipé d’une GTX 1660 Ti un peu ancienne était capable de faire tourner le jeu en Full HD à peu près correctement avec un score de 7743. A priori, l’extension ne sera donc pas trop trop gourmande.

Quels composants choisir pour jouer à Final Fantasy XIV Dawntrail ?

La configuration équilibrée et abordable :

La configuration haut de gamme :

Si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien vous n’avez pas encore de SSD installé) ? Nous ne pouvons que vous recommander d’opter pour le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu autour de 100 euros.

Quels accessoires pour jouer à Final Fantasy XIV Dawntrail ?

Pensez aussi à mettre à jour vos accessoires si ces derniers sont vieillissants. Si votre moniteur n’est plus au niveau, nous vous conseillons de regarder notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Nous vous orientons aussi vers notre guide d’achat des meilleures souris gaming et des claviers gamer si le besoin s’en fait sentir. Vous pouvez aussi y jouer sur une console portable. Par ailleurs, le titre est disponible sur l’ensemble des consoles de jeu dernière génération si vous préférez ce type de plateforme au PC.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.