Prince of Persia : The Lost Crown, quelle configuration pour jouer sur PC ?

Prince of Persia : The Lost Crown sort le 18 janvier 2024 sur toutes les consoles de dernière génération, ainsi que sur PC. Pour jouer au dernier opus de la franchise, quelle configuration faut-il à votre PC ?

14 ans après le dernier épisode Prince of Persia : Les Sables Oubliés, Ubisoft tente un retour de la licence avec The Lost Crown, qui abandonne la 3D totale au profit d’un jeu d’action-plateforme. Le géant des AAA mise sur un Metroidvania tout ce qu’il y a de plus classique. Le titre ne sera donc a priori pas spécialement gourmand, mais voyons ce qu’il faut pour le faire tourner sur Windows. Si vous avez besoin de mettre des composants PC à niveau, vous êtes au bon endroit.

Vous souhaitez un équipement tout fait ? Rendez-vous sur notre guide des configurations PC gamer. Si vous préférez y jouer sur console de salon, le jeu sera aussi disponible sur Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et Nintendo Switch. Notez que le jeu est également disponible sur Amazon Luna en cloud gaming.

Les configurations requises pour Prince of Persia : The Lost Crown

Configuration minimale :

CPU : Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage nécessaire : 30 Go Configuration recommandée : CPU : Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage nécessaire : 30 Go

Quels composants choisir pour jouer à Prince of Persia : The Lost Crown ?

La configuration équilibrée et abordable :

La configuration haut de gamme :

Si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien vous n’avez pas de SSD installé) ? Nous ne pouvons que vous recommander d’opter pour le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 119 euros.

Quels accessoires pour jouer à Prince of Persia : The Lost Crown

Si vous changez certains composants de votre PC, cela peut aussi être l’occasion de revoir vos accessoires. Si votre moniteur date un peu, nous vous conseillons de regarder notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Nous vous orientons aussi vers notre guide d’achat des meilleures souris gaming et des claviers gamer si le besoin s’en fait sentir. Cependant, Prince of Persia sera bien plus agréable à jouer à la manette, c’est pourquoi nous vous conseillons de jeter un œil à notre comparatif des meilleures manettes PC.

Sachez aussi que le jeu peut tourner sur les plus récentes consoles portables. Par ailleurs, le titre est disponible sur l’ensemble des consoles de jeu dernière génération si vous préférez ce type de plateforme au PC.

Nos autres recommandations de configurations :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.