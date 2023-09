Assassin’s Creed Mirage : quelles sont les configurations PC recommandées ?

Le nouvel opus de la série Assassin's Creed désire revenir aux sources de ce qui a fait la force de la licence. « Assassin's Creed Mirage » est disponible le 5 octobre sur de nombreuses plateformes, dont le PC. Voici quelles sont les configurations recommandées pour y jouer dans les meilleures conditions.

La série des Assassin’s Creed, née en 2007, a vu de nombreux opus sortir depuis, tous d’une qualité inégale. Chaque titre de cette série prend place dans un contexte historique précis et vous fait incarner un furtif maître Assassin. Le principal intérêt de cette série repose notamment sur la course libre, facilitant la découverte de votre environnement, et l’infiltration. Depuis quelques années, la perte d’identité de la licence est cependant pointée du doigt parmi la communauté de joueurs, Ubisoft ayant cherché à s’orienter vers du RPG en monde ouvert sur les trois derniers opus. Avec Assassin’s Creed Mirage, la promesse d’un retour aux sources est amorcée, délaissant le côté RPG pour se concentrer sur l’assassinat et le parkour. Vous y incarnerez Basim Ibn Ishaq, un assassin au cœur du Bagdad de 861.

Le jeu est prévu pour le 5 octobre et sera disponible sur les meilleures consoles de jeux du marché, sur iOS et PC — mais pas sur la Nintendo Switch. Nous nous intéressons ici à la version Windows, et vous présentons quelles sont les configurations recommandées pour jouer à Assassin’s Creed Mirage, si jamais votre machine a besoin d’une amélioration.

Les configurations nécessaires pour jouer à Assassin’s Creed Mirage sur PC

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Processeur : Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 570 ou Intel Arc A380

Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 570 ou Intel Arc A380 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 40 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon RX 5600 XT ou Intel Arc A750

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ou AMD Radeon RX 5600 XT ou Intel Arc A750 DirectX : Version 12

Version 12 Espace disque : 40 Go d’espace disque disponible

Vous l’aurez saisi au regard des éléments avancés, Assassin’s Creed Mirage n’a pas besoin d’une machine de guerre — sur le papier — pour fonctionner correctement. Au contraire d’un Starfield, il n’est pas nécessaire de changer votre processeur et votre carte graphique pour y jouer de manière optimale, à moins de vouloir opter pour la configuration Ultra. Vous trouverez ci-dessous toutes les configurations conseillées.

Quels composants choisir pour jouer à Assassin’s Creed Mirage sur votre PC gaming ?

La configuration pas chère :

La configuration équilibrée :

La configuration Ultra :

Enfin, le jeu nécessite un espace disque de 40 Go. Si vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place ou bien que vous n’avez pas de SSD installé, nous ne pouvons que vous recommander le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 78 euros.

Quels accessoires pour jouer à Assassin’s Creed Mirage ?

Bien entendu, nous vous suggérons de faire selon votre budget. Toutefois, l’occasion peut être aussi de refaire quelques parties de votre équipement. La configuration Ultra vous permet de jouer en 4K, donc pour des éléments en adéquation, nous vous conseillons de regarder notre sélection des meilleurs écrans PC gamer. Nous vous orientons aussi vers notre guide d’achat des manettes pour PC, si le besoin s’en fait sentir.

Sachez aussi que le jeu peut tourner sur plusieurs consoles portables. Enfin, si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, voici notre sélection de PC portables gamers.

