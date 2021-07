Quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5 ?

Plus de place pour les jeux sur votre PlayStation 5 toute neuve ? Ajoutez-lui donc un SSD interne ou un disque externe pour ne plus jamais avoir à supprimer de titres.

La PlayStation 5 de Sony est une excellente console, mais elle souffre d’un défaut majeur : elle ne dispose que de 667 Go de stockage interne. Cela peut paraitre beaucoup, mais à une époque où la plupart des titres AAA dépassent allégrement les 100 Go, on peine donc à avoir plus de 4 ou 5 jeux sur sa console. Et jongler avec les installations peut devenir vite fatigant, en particulier si votre connexion Internet n’est pas fantastique.

La solution à ce problème est donc d’augmenter l’espace de stockage, ce qui était impossible à la sortie de la console. Après une première mise à jour activant les disques durs externes USB en avril 2021, Sony a finalement activé l’emplacement SSD interne avec une mise à jour en beta. Si le disque interne permet de jouer à tous les jeux, un disque externe ne pourra lui que jouer aux jeux PS4 et stocker les jeux PS5.

Nous avons donc choisi les meilleurs SSD et les meilleurs disques durs externes pour stocker vos jeux sur votre PS5.

Seagate FireCuda 530 1 To : il en a dans le ventre

Seagate a été le premier constructeur à dégainer un SSD officiellement compatible avec la PS5. Le FireCuda 530 est un modèle de PCIE Gen 4 et est disponible avec des capacités allant de 500 à 4 To.

Ses débits sont particulièrement élevés puisque l’on a droit à 7,3 Go/s en lecture et 6,9 Go/s en écriture. Assez étrangement, il n’est pas doté d’un dissipateur thermique alors que ces derniers sont pourtant recommandés par Sony. En attendant que d’autres modèles soient testés, il est donc le seul modèle interne garanti de fonctionner sans soucis.

Samsung T5 : le bon compromis en SSD

Le T5 est l’un de nos SSD externes favoris pour un usage général et ses qualités en font une bonne option pour un usage PS5. Son premier point fort est son format extrêmement compact qui lui permet de se faire facilement oublier.

Ses performances brutes ne sont pas monstrueuses (on dépasse à peine les 400 Mo/s en lecture et en écriture), mais c’est amplement suffisant pour l’usage qu’on en fait, en particulier vu son tarif.

Il existe aussi en version 2 To :

Samsung 870 QVo : un SSD externe maison

Si les SSD externes classiques sont intéressants, avec leur format particulièrement compact, ils sont cependant bien plus chers que leurs cousins de bureau à capacité égale. Des boitiers externes permettent toutefois de transformer un disque 2,5″ en disque USB très simplement.

Pour ceux qui se posent la question : nous avons volontairement exclu l’utilisation d’un disque NVMe. Plus rapides sur le papier, ces derniers n’apportent en pratique quasiment rien à l’usage et sont bien plus chers à capacité égale.

Pour ce cas précis, nous avons choisi un Samsung 870 QVO de 2 To couplé à un boitier USB de chez Ugreen. Le résultat est un disque externe certes un peu plus encombrant qu’un Samsung T5, mais tout aussi performant et près de 20 % moins cher. N’hésitez d’ailleurs pas à utiliser un autre modèle de SSD si vous voulez encore plus d’espace ou si vous en trouvez une promo intéressante. Les performances resteront inchangées.

Toshiba Canvio Basics : pour les petits budgets

Si vous n’avez pas beaucoup d’argent à dépenser et surtout que vous ne comptez pas jouer à des jeux PS4 directement sur le disque externe, pas besoin de vous ruiner. Un disque dur à plateau classique fera amplement l’affaire.

Ce Canvio Basics de Toshiba est une valeur sure dans ce domaine, avec une bonne qualité de fabrication et un coût au Go raisonnable. Seul petit reproche : il utilise une prise micro-USB 3.0 moins pratique que l’USB-C.

Tout comprendre au stockage de la PS5

Quels sont les SSD internes compatibles avec la PS5 ?

Sony a publié une série de critères pour les SSD compatibles. On vous les détaille ici, mais voici un petit résumé.

Interface : SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4.

: SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4. Capacité : 250 Go à 4 To.

: 250 Go à 4 To. Structure de refroidissement : le SSD doit être doté d’un dissipateur, qu’il soit origine ou non.

: le SSD doit être doté d’un dissipateur, qu’il soit origine ou non. Vitesse de lecture séquentielle : 5,5 Go/s minimum

: 5,5 Go/s minimum Largeur du module : 22 mm

: 22 mm Format : 2230, 2242, 2260, 2280 et 22 110 (type M.2)

: 2230, 2242, 2260, 2280 et 22 110 (type M.2) Dimensions totales avec dissipateur : en millimètres : moins de 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur).

Que peut-on stocker sur un disque PS5 externe ?

Les supports externes viennent avec des contraintes sur la PS5. En effet, certaines fonctionnalités des jeux sont dépendantes du stockage ultra rapide de la console. Il est ainsi impossible de jouer directement sur un jeu PS5 installé sur un disque dur externe. Il faudra donc le copier sur le disque interne avant de jouer.

Les titres PS4 seront en revanche jouables directement depuis un disque externe, un point particulièrement intéressant puisque le catalogue de la génération précédente représente une très grosse partie des jeux disponibles pour le moment.

Y a-t-il une perte de performances en jouant sur un disque externe ?

La réponse à cette question dépendra du type de disque utilisé. En pratique cependant les temps de chargements sont quasi inchangés si l’on utilise un SSD externe. Sur un disque dur à plateau en revanche les temps de chargement explosent, augmentant de 20 à 100 % selon les titres.

Faut-il choisir un SSD ou un disque sur à plateau ?

D’un point de vue des performances pures, la question est vite répondue : les SSD sont supérieurs aux disques classiques que ce soit pour les temps de copie (pour les jeux PS5) ou les temps de chargement (pour les jeux PS5). Leur coût au gigaoctet est en revanche bien plus élevé.

Quels sont les disques supportés ?

En théorie, tous les disques USB externes sont supportés pour peu qu’ils respectent les critères de connectique et de capacité :